Recomendación de experto: cinco criptomonedas baratas y con gran potencial de crecimiento

Este conocido youtuber pronostica una capitalización de u$s1.000 millones para dos de las monedas. Otros de los altcoins señalados están en fase de prueba

El inversor Lark Davis, responsable de un popular canal de YouTube dedicado a las criptomonedas, señaló cinco activos de bajo costo prometedores para la inversión, porque cree que van a crecer en el futuro.

Los cinco altcoins, tal y como se denominan las criptomonedas que no son bitcoin, están representadas en la bolsa de valores Binance, una de las mayores plataformas de intercambio.

"Debería estar buscando las monedas que tienen un alto potencial, pero quizás el mercado no les está prestando la suficiente atención ahora mismo", declaró Davis al principio de su video.

Polygon

La primera en su lista es la moneda Polygon (Matic), que actualmente cuesta u$s0,36, tras crecer un 2.608% en un año. A pesar del precio actual tan bajo, su capitalización de mercado ya alcanzó los u$s1.800 millones.

"A pesar de la alta capitalización del mercado, actualmente creo que es una moneda que el mercado más amplio parece no entender en este momento", afirmó Davis, agregando que su ecosistema es mayor que los de muchas otras monedas con mayor capitalización.

Injective Protocol

Luego, Davis mencionó al activo Injective Protocol, al que calificó de "bestia". Este sistema pertenece al grupo de finanzas descentralizadas (DeFi), que no dependen de intermediarios financieros centrales, como bancos, pero ofrecen instrumentos financieros tradicionales.

Por el momento, Injective Protocol se encuentra en la fase de pruebas, pero ahora ya se pueden comprar sus 'tokens' —a unos u$s15 cada uno— y realizar transacciones sin comisión gracias a la tecnología Layer 2.

De momento, se estima que la capitalización del mercado de Injective Protocol es de aproximadamente u$s240 millones. Mientras, el inversor cree que, tras el lanzamiento de la red principal, este índice excederá los u$s1.000 millones.

Marlin

Marlin es el tercer altcoin que Davis eligió para su video. Se trata de "una red de 'blockchain' con un enfoque en proporcionar una infraestructura de alta calidad para" las finanzas descentralizadas. De acuerdo con las palabras del inversor, Marlin permite a otras redes de 'blockchain' mejorar su funcionamiento.

Su precio ahora es de u$s0,24, mientras que la capitalización del mercado equivale a más de u$s170 millones.

Kava

Respecto a Kava, que es la cuarta moneda enumerada por Davis, afirmó que "es un protocolo de finanzas descentralizadas muy subestimado", y muy potente. El inversor dijo que monitoreó este altcoin durante mucho tiempo y expresó su confianza de que será capaz de alcanzar una capitalización de u$s1.000 millones. Actualmente es de 408 millones y el valor de un 'token' es de u$s7.

Kava DeFi funciona como un banco descentralizado que permite a los usuarios prestar, obtener préstamos o ganar en su plataforma. Además, elabora una serie de productos para el mercado.

Open Ocean

Davis señaló que el quinto altcoin en su 'top', Open Ocean, es "un agregador que trabaja en los servicios de intercambio centralizados" con el fin de encontrar los mejores precios para los usuarios. Trabaja con "la mayoría de las cadenas y aplicaciones populares", entre ellas Ethereum y Finance Smart Chain.

Open Ocean se encuentra en la fase de oferta de monedas. Mientras, afirmó, que el sistema tiene perspectivas prometedoras, ya que la bolsa de criptomonedas Binance es su inversor principal.

Actualmente cotiza a u$s1,75 y tiene una capitalización de u$s746 millones.

Por qué el CEO de Binance tiene parte de su patrimonio en criptomonedas

El director ejecutivo y fundador del exchange de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, reveló que casi el 100% de sus bienes está en criptomonedas y dijo que lo que más le gustó de esta moneda es que no tiene fronteras y que se puede transferir de un país a cualquier otro sin estar limitado por personas o intermediarios.

"No tengo dinero Fiat", señaló el ejecutivo, refiriéndose al dinero por decreto. Y agregó: "Las pocas cosas físicas que poseo son probablemente insignificantes en términos de mi patrimonio neto".

En una entrevista publicada en Bloomberg, el directivo definió su estrategia financiera personal como un "cambio de concepto" y aseguró que no usa sus criptomonedas para comprar dinero Fiat (dinero por decreto), ni para adquirir casas u otros bienes.

"Tampoco planeo convertir mis criptomonedas en efectivo en el futuro, solo quiero mantener las criptomonedas", aseguró.

Si bien no informó sobre cuáles son los criptoactivos que conforman su portafolio, confesó que sigue una estrategia hodl (del inglés hold). Mediante ella se mantienen las criptomonedas en la cartera no solo esperando su revalorización monetaria, sino también como parte de una filosofía que sustenta una visión descentralizada del dinero.

En ese sentido, CZ (como le dicen sus amigos), se autodefine como "uno de esos tipos que valoran la liquidez mucho más que poseer algo. De hecho, prefiero no tener nada".

Agrega así que no posee ni casa ni vehículo, justamente porque no se pueden intercambiar tan fácilmente. Por ello, prefiere alquilar un apartamento o quedarse en un hotel. Una decisión que, a su juicio, le brinda una liquidez mucho mayor.

En sus inicios, le aconsejaron convertir el 10% de su patrimonio neto en Bitcoin

Ideas que aprendió desde sus comienzos

El ejecutivo, oriundo de China pero formado en Canadá, cuenta que muchas de estas ideas las fue aprendiendo durante sus inicios en el mundo de las criptomonedas, en la década pasada.

Durante un juego de póquer que tuvo en 2013 con Bobby Lee, CEO de BTC China, y su inversionista Ron Cao, de Lightspeed China Partners, ellos le dijeron que debería convertir el 10% de su patrimonio neto en Bitcoin, "porque hay una pequeña posibilidad de que llegue a cero y perderás ese 10%. Pero también existe una alta probabilidad de que aumente 10 veces, y duplicarías tu patrimonio neto".

"Compré un poco de bitcoin y luego lo usé, jugué con él. Me gustó de inmediato", contó Changpeng. Y agregó: "vendí mi apartamento para comprar bitcoin y también renuncié a mi trabajo".

Cuánto valdrá el bitcoin a fin de año

"Bitcoin probablemente crezca entre 5 y 10 veces más en este año", dijo el fundador y CEO del exchange Binance, Changpeng Zhao. Para él, la criptomoneda pionera podría llegar a un precio de entre u$s150.000 y u$s400.000 en 2021.

Así se expresó el directivo, más conocido por sus iniciales CZ, en una entrevista que mantuvo con el medio hongkonés Forkast News, que fue publicada el 29 de enero de 2021. Según dijo, otros criptoactivos aumentarían de precio también, en mayor o medida que bitcoin (BTC).

"Por supuesto, también existe la posibilidad de que entremos en otro criptoinvierno", señaló el empresario, con referencia a un prolongado mercado bajista como el que se produjo entre 2018 y parte de 2020. Para él, las probabilidades de que esto ocurra ahora son bajas, aunque aseguró que Binance está preparado para afrontar ambos escenarios.

El Bitcoin podría llegar a un precio de entre u$s150.000 y u$s400.000 en 2021

En el diálogo, CZ mencionó a Elon Musk, aunque la entrevista fue publicada horas antes de que el fundador de Tesla manifestara su apoyo a bitcoin en su cuenta de Twitter, hecho que fue reportado por CriptoNoticias.

"No me sorprendería que, en unos meses, él [Elon Musk] anuncie que finalmente Tesla posee no sé cuántos bitcoins y eso sería bueno para la industria", dijo Zhao. Agregó entre risas: "me imagino que, probablemente, [Elon Musk] está comprando un montón de bitcoin en este momento", aunque aclaró que no tiene ninguna información privada sobre el asunto.

El ejecutivo está convencido de que la adopción institucional de BTC se incrementará durante 2021, y será en mayor medida que la que hubo en 2020. Con referencia a los inversionistas corporativos, sentenció:

Esos tipos tienen mucho dinero y probablemente haya como u$s60 billones de dólares solo en el mercado estadounidense de acciones. Si miramos los derivados y otras cosas, eso es aún mayor. Así que creo que solo eso probablemente hará subir el precio de bitcoin y otras criptomonedas de manera bastante significativa.

En el diálogo que mantuvo con la plataforma de medios digitales, CZ también mencionó qué expectativa tiene sobre el futuro de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Dijo que es escéptico de que vuelva a verse el "calor" de 2020: "Creo que seguirá creciendo, pero no necesitamos ver otro salto exponencial loco".

Binance es el exchange con mayor volumen de mercado (casi u$s35.000 millones de dólares en las últimas 24 horas). Su participación en el mercado de las criptomonedas incluye también un pool de minería de Bitcoin (el segundo con mayor poder de hash) y la base de datos CoinMarketCap.