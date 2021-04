Criptomoneda argentina: lanzan en Tucumán un token respaldado por azúcar

Se trata de Sucoin, lanzado por la firma Bitnoa, cuyo valor representa una bolsa de 50 kilos de una de las materias primas que produce la provincia

Gracias a la evolución de las criptomonedas y el desarrollo de la tecnología Blockchain, el ingreso a los mercados que apuntan practicamente de forma exlusiva hacia lo digital, se volvió una gran herramienta de negocio.

De esta forma, en la provincia de Tucumán, impulsaron un token digital llamado Sucoin, respaldado por la producción de azúcar en la provincia, según lo informado por el portal El Tucumano.

El token fue lanzado por un grupo financiero local que permite realizar inversiones en lo que ellos llaman "el futuro de la economía": Bitnoa. El valor del token representa a una bolsa de 50 kilogramos de azúcar.

Display de la plataforma de Bitnoa

"Lo que yo estoy por hacer con el azúcar es muy bueno. Me parece que es lo que se viene, pero hay que saber diferenciar porque no es lo mismo el Bitcoin a lo que yo estoy haciendo, que es un token", aseguró al sitio tucumano Marcos Ragone, el economista fundador de la empresa Bitnoa.

Además, describió que Sucoin es un proyecto que encaró él con sus hermanos Nicolás y Matias; y también con Juan Nadotti su socio y Jorge Miguel, el cual cuenta con cierta trayectoria en el mundo cripto.

"Por cada cripto tengo una bolsa de azúcar en un galpón. Entonces esta criptomoneda representa una bolsa de 50 kilos. La diferencia es que esto se transfiere de celular a celular en 20 segundos. A la bolsa hay que buscarla, tener transporte. Lo que yo hago es armar un mercado con criptomonedas de azúcar, entonces la gente en vez de ir a comprar las bolsas a algún lugar, te comprás una cripto y amplias las posibilidades", explicó el economista sobre su proyecto.

Dada esa gama de posibilidades, Ragone menciona posibles clientes que puedan optar por Sucoin, entre los que se encuentran los productores de azúcar, las fábricas que necesitan este insumo para sus productos y hasta simplemente interesados en especular con su valor apostando al ahorro.

"El productor va dejar su bolsa en un galpón y a él se le va dar una criptomoneda que va terminar vendiendo en el mercado y el que la compre tiene dos perfiles: uno especulador que paga un precio sabiendo que va subir y uno industrial que es uno que ahorrwww.bitnoa.com.ara en su insumo productivo", puntualizó al respecto.

El funcionamiento representaría la existencia de un token por cada bolsa de azúcar. "Por cada token que una persona compre, yo debo salir a comprar una bolsa de respaldo. El token representa la bolsa, no puede haber más token que bolsas, porque si yo vendo un token y no compré la bolsa de azúcar significa que me quedé con la plata. Eso no puede pasar", remarcó Ragone.

Y confesó que su gran objetivo de emitir la primera moneda virtual tucumana no es por el tema económico, sino para darle una formalidad al mercado de esta materia prima: "Quiero darle un marco institucional al mercado del azúcar, quiero mostrar que existe la posibilidad de darle formalidad".

"Yo intento hacer historia. Si en 150 años el mercado de la azúcar no se pudo formalizar, vengo yo con un proceso tecnológico y lo logro, para mi va ser un orgullo y creo que hay muchas cabezas que cuando vean esta idea, no solo van a tratar de entenderla sino también mejorarla. Veremos hacia dónde nos lleva. Es el comienzo del mercado de las criptomonedas en Tucumán y el país", finalizó Ragone.

Cómo comprar Sucoin

Los interesados en comprar la primera criptomoneda tucumana, podrán hacerlo encontrando la información pertinente en www.bitnoa.com.ar, por estas horas una landing page temporal.

Incluso, en los próximos días, Bitnoa lanzará su propio bróker online, el cual está siendo elaborado por la compañía Insignia. "Nosotros la estamos armando en un marco legal para que a través de una transferencia online uno pueda comprar sus Bitcoins, los Dai o las diferentes criptomonedas que ofreceremos en nuestro bróker", destacó Ragone.