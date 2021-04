¿Adiós al anonimato?: qué medidas ha tomado el BCRA para con los tenedores de criptodivisas

El referente de la comunidad cripto argentina Franco Amati alertó en su Twitter que el Banco Central lanzó una medida para conocer la cantidad de usuarios locales que tienen criptoactivos.

Amati, quien se desempeña en la ONG Bitcoin Argentina y cofundó la empresa de blockchain Signatura, indicó que "el Banco Central de Argentina (el de la inflación del 50% anual) está solicitando a los bancos que completen una planilla para identificar a los clientes que se sabe que tienen, comercian o hacen pagos con criptoactivos".

El tweet estuvo acompañado por un documento presuntamente enviado por una cámara bancaria a sus miembros, aunque no especifica si es ADEBA, compuesta por los bancos fundados en Argentina; o ABA, que nuclea a los de capital extranjero.

Argentina's Central Bank (the one with 50% annual inflation) is requesting banks to complete a sheet to identify clients known to have, trade or do payments with cryptoassets.Here a message from a bank association to their members (leaked by the local #Bitcoin community): pic.twitter.com/Rba2rAJXDu — Franco Amati ????????⚡ (@franamati) April 2, 2021