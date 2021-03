Bitcoin, Blockchain, ecosistema cripto: lo más destacado de la semana que pasó

Un breve repaso de cuáles fueron las criptonoticias más destacadas de la semana para que no te pierdas ningún detalle sobre lo que está pasando en el mundo

Ciertamente es bastante agradable estar navegando en estas alturas. Los u$s 50.000 se han convertido en el nuevo u$ 10.000. La pelea por el precio de Bitcoin es dura. Pero el tiempo y la distancia fortalecen los soportes. Es decir, mientras más lejos estemos de los u$s 50.000, mejor. Y, mientras más días pasemos por encima, mejor. Todavía es muy prematuro para cantar victoria. Sin embargo, no es para nada incomodo estar en estas cumbres.

¿Quieres ser millonario?, ¿sólo se necesita 0.01 BTC?

Claro que un titular así generaría muchas visitas. ¿Ser millonarios mañana por el precio de u$s 500 de hoy? Para tener un millón de dólares con u$s 0.01, el precio de Bitcoin necesita llegar a 100 millones de dólares por unidad. Esto implicaría una capitalización total de mercado astronómica. Todo el asunto es tan rebuscado que no comprendo cuál sería la utilidad del planteamiento. seguramente la idea es para vender más Bitcoin hoy.

Pese a los vaivenes en su valor y la posibilidad de una burbuja, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular de todas

Se habla bastante del suministro limitado como la salsa secreta de Bitcoin en lo se refiere al aumento de su precio. El famoso modelo Stock/flow es el fundamento principal de estas suposiciones. Este modelo pareciera ser bastante inadecuado. No es necesariamente falso. Pero sí está incompleto. Porque se le olvida tomar en cuenta la demanda. Es decir, sin demanda, no hay valor. El suministro de Bitcoin puede ser el más reducido del mundo, pero, sin demanda, Bitcoin no valdría mucho.

Un suministro limitado es sólo valioso en la presencia de demanda. Y en el caso de Bitcoin la demanda depende mucho de lo que ocurre en la economía. En especial, con lo que ocurre con el dólar. Debemos recordar que Bitcoin es un medio de intercambio. En el fondo, es una serie de pares. El par más importante es indudablemente el par Bitcoin/dólar. Y un par se compone de dos partes. Es decir, el precio de Bitcon está sujeto, en gran parte, a los vaivenes del dólar. No es enteramente independiente como en tantas ocasiones se insinúa. No se trata de agregarle ceros al futuro precio de Bitcoin. Se hacen muchas predicciones sólo pensando en el suministro limitado, pero pocos se ponen a calcular la cantidad de dólares disponibles. Ciertamente, son muchos. Pero no son ilimitados.

El final de Bitcoin: ¿Cómo terminará todo?

En el mundo de las finanzas, no es raro escuchar la palabra "muerte" o "burbuja" para referise a la sobrevaloración de un activo. Si un activo, en nuestra opinión, carece de fundamentales, una elevada valoración no se justifica. Uno podría decir que su sobrevaloración es producto de la irracionalidad del mercado. Entonces, haciendo uso de una licencia poética, se usa la palabra "muerte" para crear un efecto dramático. O si queremos sonar más técnicos, podemos usar la colorida metáfora de la burbuja. Y para cerrar con broche de oro podemos culminar diciendo que "todo terminará mal".

Ahora bien, ¿Qué significa toda esta fraseología apocalíptica? Se habla de la burbuja de los tulipanes. Pero aún hay floristas haciendo dinero vendiendo tulipanes. Se habla de la burbuja dot com, pero Amazon hoy es una de las compañías más grandes de mundo. Se habla de la burbuja inmobiliaria, pero aún hay techos sobre nuestras cabezas. ¡La muerte! ¡La burbuja! En el 2017, se hablaba bastante de la burbuja Bitcoin. La burbuja ciertamente explotó, pero aquí estamos años después. La verdad es que todo mercado tiene sus ciclos. Hay periodos alcistas y periodos bajistas. Por supuesto que el precio de Bitcoin no subirá para siempre. Seguramente, luego de este boom tendremos un largo y doloroso criptoinvierno. Pero no será el fin del mundo. Son los ciclos normales de un mercado.

El 99% desaparece en 60 segundos: Polkadot y el precio de los futuros de DOT

En un mercado cada vez más sofisticado, los ataques se han vuelto cada vez más sofisticados. De hecho, en la mayoría de los casos está bastante difícil distinguir entre un error humano, una falla técnica o un ataque planificado. Podemos suponer. Podemos especular. Pero se complica conocer todos los hechos con exactitud. Lo cierto es que algo muy extraño pasó con Polkadot en Binance.

Mucho se habla de la seguridad impoluta de Bitcoin. Sin embargo, la cadena es solo un parte de la red. Nos guste o no, debemos incluir los exchanges en la ecuación. Es decir, es igualmente importante contar con unos exchanges seguros. Si tantos Bitcoin se encuentran en los exchanges, una vulnerabilidad ahí compromete a todo el sistema. Así de sencillo. Parte del éxito de Binance ha sido su buen manejo de las crisis. Binance han sufrido ataques en el pasado, pero, de algún modo u otro, Binance ha respondido. Da la cara y soluciona. Lo que es una gran tranquilidad para los usuarios. Hay que reconocer que tienen eso a su favor.

Exchange y empresas de servicios cripto, como Binance, le hacen frente a lo que sucede en el criptomercados y brindan ayuda a los usuarios

Mark Cuban predice que el precio de Dogecoin llegará a un dólar

Ya resulta obvio que las celebridades manifestando su entusiasmo con Dogecoin forman parte de un esquema pump and dump. Están usando sus nombres para crear hype y obtener un beneficio en el camino. Esto no es una predicción. Es un intento de manipulación. Claro que Mark Cuban está llegando algo tarde. Mark Cuban no es un Elon Musk.

Las ballenas de Bitcoin "compraron la caída"

La verdad es que la gente sigue comprando Bitcoin. Pese a su elevado precio, no hay falta de demanda. De hecho, ya no parece tan caro, porque se piensa que va a subir mucho más. No es raro que, durante un periodo alcista, los inversores amateurs se dejen llevar por la codicia comprando en la cima. Sin embargo, al parecer, no estamos en diciembre del 2017. Todo parece indicar que estamos a principios del 2016. Que las ballenas estén comprando a estos precios es buen presagio.

Claro que nada es seguro. Mañana se puede dar un crash y todo el escenario puede cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, es probable, pese a todas las incertidumbres, que este boom alcista perdure por más tiempo. Increible, pero cierto. Nos guste o no, nuestro destino como mercado está estrechamente atado a las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La flexibilización monetaria ha hecho maravillas para el precio de Bitcoin, pero un recorte abrupto sería ciertamente fatal, indico Cointelegraph.