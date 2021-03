Elon Musk dejó de ser la persona más rica del planeta: perdió u$s 27.000 millones en una semana, ¿qué pasó?

Llegar a la cumbre no es fácil, y mantenerse en ella es todavía más dificil, una lección que ha aprendido Elon Musk repetidamente en los últimos tiempos

Desde el lunes, el director ejecutivo de Tesla perdió u$s 27.000 millones debido a que las acciones del fabricante de automóviles eléctricos cayeron en la venta masiva de acciones tecnológicas. Su patrimonio neto de u$s 156.900 millones todavía lo coloca en el segundo lugar en el índice de multimillonarios de Bloomberg, pero ahora está casi u$s 20.000 millones detrás de Jeff Bezos, quien lo superó la semana pasada como la persona más rica del mundo.

¿Estará preocupado Musk por no ser el hombre más rico del mundo?, con lo que tiene, estar en segundo lugar, aún es conveniente

La caída de Musk sólo subraya la increíble velocidad de su ascenso. En 2020, las acciones de Tesla se dispararon 743%, aumentando el valor de su participación y desbloqueando miles de millones de dólares en opciones a través de su histórico paquete de compensación llamado "Moonshot".

Sus ganancias se aceleraron hacia el nuevo año. En enero, derrocó a Bezos como la persona más rica del mundo. La fortuna de Musk alcanzó su punto máximo a finales de ese mes con u$s 210.000 millones, según el índice, una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo.

Las ganancias trimestrales constantes, la elección del presidente Joe Biden con sus propuestas a favor de las tecnologías limpias y el entusiasmo de los inversionistas minoristas impulsaron el ascenso de la compañía, pero para algunos, su creciente valoración fue un claro ejemplo de una espuma insostenible en la tecnología. El índice Nasdaq 100 cayó por tercera semana consecutiva el viernes, su racha más larga de caídas desde septiembre, indicó Yahoo Noticias.