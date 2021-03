Dogecoin: por qué la criptomoneda le está ganando en popularidad al Bitcoin en redes sociales

De acuerdo con datos de ICO Analytics durante el mes de febrero los usuarios de Twitter mencionaron más a Dogecoin que a cualquier otra criptomoneda,

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, de acuerdo con datos de ICO Analytics, durante el mes de febrero, los usuarios de Twitter mencionaron más a Dogecoin que a cualquier otra criptomoneda, incluso más que a Bitcoin (BTC). La firma de análisis de datos cripto compartió la información en un tweet.

Según los datos recogidos durante febrero, Dogecoin obtuvo el 10,4% de todas las menciones relacionadas con monedas digitales dentro de la plataforma de redes sociales. Bitcoin, por su parte, registró un número ligeramente inferior al de Dogecoin: 10,1%.

Las menciones de la moneda de canino superaron a varias de las principales criptomonedas según su capitalización de mercado. Además de Bitcoin, las alusiones a Doge en Twitter superaron a Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), entre otras.

Asimismo, fueron diez veces mayores que las menciones de Uniswap, un intercambio descentralizado (DEX) basado en Ethereum que tiene 17.000 usuarios activos.

Dogecoin (DOGE), la criptomoneda con imagen del perrito de raza japonesa Shiba Inu, fue creada en 2013. Inicialmente nació como un proyecto de broma entre dos programadores que buscaban llamar la atención de forma positiva hacia las criptomonedas.

Pero lo que inició como una moneda-meme, hoy se transformó en un proyecto muy popular valorado en poco más de u$s6.500 millones.

En Google también aumentaron las búsquedas de Dogecoin

La popularidad de Dogecoin no solo aumentó en la red social, las búsquedas en Google también reflejaron un incremento en el interés de los usuarios por conocer detalles de esta criptomoneda.

De acuerdo con datos de Google Trends, las búsquedas de Dogecoin en el motor de búsqueda más grande del mundo se dispararon durante enero y febrero de este año.

El índice de búsqueda alcanzó un máximo de 100 puntos entre el 24 y 30 de enero. Luego repuntó nuevamente a los 87 puntos para la segunda semana de febrero. (0 a 100 es la escala de medición que usa la herramienta de Google para medir volúmenes de búsqueda).

Entre los países que más buscaron la criptomoneda, los Estados Unidos se encontró en el primer lugar con mayor volumen de búsquedas, seguido por Canadá, Turquía, Nigeria y Países Bajos.

En términos de volumen de búsquedas, BTC sigue siendo la criptomoneda más popular entre los usuarios de Google. Sin embargo, al comparar las búsquedas entre Dogecoin y Bitcoin, la primera estuvo muy cerca de coincidir con las búsquedas de la segunda hacia finales de enero.

Al ser comparada con otras de las principales criptomonedas, Dogecoin fue la única que reflejó un un aumento en el volumen de búsquedas lo suficientemente importante para que se reflejara en la gráfica junto a las búsquedas de Bitcoin.

Aumento en las búsquedas de Dogecoin (azul) vs Bitcoin (rojo) en Google , datos de Google Trends

A parecer de algunos analistas, las tendencias de Google son con frecuencia un indicador del comportamiento de los inversores minoristas, y sobre todo de los nuevos inversores interesados en el espacio criptográfico.

Elon Musk y la Dogecoinmanía

El crecimiento en la popularidad de la criptomoneda con imagen de perrito dentro de Internet coincidió con un significativo aumento de precio que llevó a Dogecoin a su máximo histórico. El pasado 7 de febrero, el precio de Dogecoin alcanzó su máximo histórico en u$s $0,083.

El aumento en las menciones y búsquedas de Dogecoin en Internet también coincidió con un reciente auge de popularidad que experimentó la moneda. Uno de los mayores fanáticos de Dogecoin es el CEO de Tesla, Elon Musk, que en los últimos meses recurrió en diferentes ocasiones a Twitter para expresar su apoyo a la criptomoneda.

Musk, que se refirió asimismo como el CEO de Dogecoin en alguna ocasión, estuvo particularmente eufórico por la criptomoneda-meme durante febrero. Entre esa emoción, compartió varios tweets que sugerían que Doge se "iría a la luna", una expresión que hace referencia al aumento de precios.

La Dogecoinmanía fue tal que incluso surgieron rumores en la red social que aseguraban que los reguladores financieros de los Estados Unidos iniciaron una investigación sobre la relación entre el aumento de precios de Doge y los tweets de Musk. El multimillonario, en cambio, aseveró que él solo es fan de los perros y los memes.

Popularidad juega a favor de los precios

Dogecoin no es ajeno a la popularidad de Internet, ya que otras celebridades e influencers de las redes sociales lo mencionaron en sus publicaciones. De hecho, el año pasado, Doge se convirtió en uno de los tópicos más populares en la aplicación de video TikTok después de provocar un desafío que fue tendencia durante varios días.

Mientras algunos critican a Dogecoin por la acumulación centralizada de sus monedas, no cabe duda que la creciente popularidad de la criptomoneda provocó que sus precios se disparen.

Después de iniciar el año con un precio de u$s 0,0049, Dogecoin aumentó explosivamente durante enero y febrero, alcanzando un máximo de precio histórico de u$s 0,083. Actualmente, el precio de la moneda con imagen de canino es de u$s 0,051 por unidad.

Fuente: diariobitcoin