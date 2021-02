¿Adiós a los bancos?: por qué tendrán que aceptar las criptomonedas y el dinero electrónico si quieren "sobrevivir"

El panorama monetario mundial hará que todo el mundo almacene dinero electrónico, criptomonedas y monedas digitales de banco central en un solo banco

Imagina un escenario en el que necesitas diferentes aplicaciones de mensajería para enviar diferentes tipos de mensajes: por ejemplo, WhatsApp para mensajes de texto, Viber para audio, Telegram para vídeo, etc. Es bastante incómodo, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que ocurre en las finanzas: No hay forma de enviar tanto dinero fiat digital como criptomonedas desde una cuenta bancaria sin pasos adicionales. Esto todavía no está afectando a las masas, pero después de la emisión de monedas digitales nacionales, o monedas digitales del banco central, en los próximos años en todo el mundo, la situación se va a complicar. Hay que empezar a buscar una solución pronto.

Las CBDC requieren un marco multiforme

El sistema financiero tradicional ya no puede despreciar las nuevas tecnologías. Según el Cambridge Center for Alternative Finance, el número de usuarios de criptomonedas casi se ha triplicado, pasando de 35 millones de personas en 2018 a 101 millones en el tercer trimestre de 2020. Otro estudio, realizado por investigadores de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, reveló un aumento del 78% desde 2019.

Las operaciones con criptomonedas son rentables. Solo en el cuarto trimestre de 2020, PayPal aumentó su número de transacciones en un 36%, lo que supone unos 277,000 millones de dólares. El aumento comenzó en el tercer trimestre de 2020, cuando la empresa introdujo las transacciones con criptomonedas. Este es uno de los mejores rendimientos trimestrales en la historia de PayPal.

Sin embargo, las monedas digitales de los bancos centrales van a formar parte de la vida cotidiana en tres o cinco años. Y se necesita una infraestructura completamente nueva para su adopción generalizada. China fue la primera en promover activamente su proyecto de yuan digital, denominado Pago Electrónico de Moneda Digital o DCEP. China está totalmente centrada en la infraestructura porque varios bancos locales ya han desarrollado o están desarrollando sus propios monederos electrónicos, la principal herramienta para trabajar con DCEP.

Hasta ahora, el yuan digital chino es el único ejemplo de dinero digital emitido por los bancos centrales que realmente funciona. Cabe destacar que más de 60 bancos centrales de todo el mundo están explorando esta oportunidad. DCEP se basa en una tecnología blockchain centralizada gestionada en su totalidad por el Banco Central de China. Esta tecnología permite obtener un control total de todas las transacciones financieras, garantiza la orientación del gasto social, aumenta la recaudación de impuestos y evita los delitos financieros.

Por su parte, el sistema de pagos internacional Visa ha introducido recientemente un protocolo para transacciones fuera de línea con las monedas digitales de banco central. Para pagar o aceptar pagos fuera de línea simplemente hay que descargar una aplicación móvil. En este caso, las CBDC sustituyen esencialmente al dinero en efectivo, lo que supone un aumento del número de transacciones controladas por el emisor, el banco o el intermediario financiero.

El marco monetario multiformato está a punto de convertirse en un requisito para los instrumentos financieros. Los bancos tendrán que asegurarse de que las transacciones en fiat, CBDC y criptomonedas puedan realizarse en un solo lugar: en una aplicación bancaria. Pero hay una trampa: Los nuevos formatos no tienen nada en común con sus predecesores. Además, los gobiernos consideran que el lanzamiento de las CBDC es autónomo. Es decir, no sigue un estándar unificado con los países vecinos.

¿Qué impide combinar el "viejo" y el "nuevo" dinero?

Las criptomonedas y las CBDC son relativamente nuevas. Por tanto, hay mucha incertidumbre en torno a estos instrumentos financieros. Dicho esto, el dinero fiat y el digital comparten funciones comunes, y el método y la calidad de su aplicación afectan a cómo se va a crear la solución financiera multiformato.

La creación de una solución financiera multiformato requiere un enfoque unificado del cumplimiento. Si cada servicio realiza comprobaciones contra el blanqueo de capitales para las transacciones de CBDC y criptomonedas siguiendo su propia política, el banco en el extremo receptor no las confirmará.

La gente que no está muy involucrada en el mundo de las criptomonedas puede pensar que los activos digitales no pueden integrarse en los procesos empresariales tradicionales. Pero esto no es cierto. La experiencia demuestra que es necesario desarrollar un enfoque unificado para el cumplimiento de las normas, el mismo para el fiat tradicional y el cripto. El vilipendio público de todos los propietarios de activos digitales es un obstáculo para ello.

Además, las herramientas de las finanzas cripto son notablemente más eficaces en materia de ALD que las del sistema tradicional. Por ejemplo, los procedimientos de Know Your Transaction pueden mostrar todo el historial de transacciones de una criptomoneda concreta, desde el momento en que se creó el token hasta que se envió al monedero del usuario, incluyendo todas las operaciones intermedias.

La versatilidad es cada vez más difícil

Las diferencias entre el "viejo" y el "nuevo" dinero mostradas anteriormente son solo algunos ejemplos, pero son lo suficientemente significativos como para que no se puedan anticipar el uso sin fisuras de diferentes formas de dinero. Por ello, la compatibilidad entre ellas es especialmente importante para muchos bancos y servicios fintech.

Se está entrando en una nueva era de muchos intermediarios financieros de todas las formas y tamaños. Estos servirán a su propio nicho, combinando diferentes tipos de dinero electrónico, CBDC y criptomonedas, utilizando una variedad de servicios. Por ejemplo, las tarjetas Visa ya admiten dinero fiat, criptomonedas, metales preciosos y Bitcoin (BTC).

Cuando las empresas y las personas puedan elegir entre diferentes tipos de dinero/monedas/sistemas de pago, solo podrán considerarse bancos universales aquellas instituciones financieras que puedan trabajar con una amplia variedad de formatos y servicios simultáneamente.

Fuente: Cointelegraph.