Consejo: Cameron Winklevoss arremete contra el oro porque cree que es una pésima inversión y será el nuevo GameStop

Hace unas semanas, en un golpe sin precedentes en el mercado de valores, los miembros del grupo de Reddit Wall Street Bets conspiraron para vencer a los financiadores de cobertura en su propio juego de "compresión corta", aumentando las acciones de la empresa GameStop en más del 200%.

Ahora, algunos de los mismos inversores de Reddit están comprando acciones de empresas mineras de plata, lo que hace que el precio de la plata suba un 11% a 30 dólares por acción (a partir del lunes por la mañana), el nivel más alto desde 2013, indica Entrepreneur.

Si los usuarios de Reddit logran un "silver squeeze", ahora se especula que el mercado del oro podría ser el próximo blanco.

El inversor y empresario de Bitcoin Cameron Winklevoss, que saltó a la fama con su hermano gemelo Tyler Winklevoss cuando ganaron 65 millones de dólares en una demanda contra su compañero de Harvard Mark Zuckerberg, alegando que robó su idea para Facebook, acudió a Twitter el 31 de enero para contemplar las implicaciones.

"Si el mercado de la plata se probó como fraudulento, mejor considerá que el oro será lo próximo. Enormes implicaciones, especialmente para países que se desdolarizaron y bancos centrales con grandes tenencias de oro", advirtió el inversor.

La inversión en acciones de oro se ha considerado tradicionalmente una cobertura segura contra la volatilidad del mercado de valores. Estados Unidos tiene la reserva de oro más grande del mundo, pero si el precio actual (récord) del oro sufriera una pequeña contracción, eso tendría un efecto masivo en los mercados globales.

The ramifications of a #silversqueeze cannot be underestimated. If it’s exposed that there are more paper claims on silver than actual silver, not only would payoff be enormous, but gold would be next. #Bitcoin fixes this. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 31, 2021