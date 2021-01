Después de GameStop, los "inversores de Reddit" inflan las acciones de una empresa quebrada

Los foristas del grupo de Reddit ‘wallstreetbets’ se han propuesto seguir demostrando que pueden poner las cosas difíciles a los lobos de Wall Street

Ayer salió a la luz la increíble historia de cómo un puñado de inversores minoristas, conocidos por tomarse la Bolsa como un juego, había conseguido disparar las acciones de la tienda de videojuegos estadounidense GameStop un 245% desde principios de 2021.

Los foristas del grupo de Reddit ‘wallstreetbets’ se han propuesto seguir demostrando que pueden poner las cosas difíciles a los lobos de Wall Street. Se han puesto en modo Robin Hood y quieren salvar a otro antiguo titán: BB Liquidating Inc., anteriormente conocido como Blockbuster Video.

¿Qué paso?

La empresa de alquiler de vídeos ha estado en quiebra durante toda una década y BB Liquidating Inc. era el último remanente de una época pasada -y, para ellos, mejor-. Pero esta semana parece ser el mundo al revés en la Bolsa de Nueva York y las cosas están poniéndose interesantes para Blockbuster.

Su acción de a centavo subió hasta un 302% el miércoles, sumándose al aumento del 774% del martes, "en un volumen que fue 70 veces el promedio de tres meses", afirma Bloomberg. Esto demuestra que "incluso las acciones más retrógradas de tecnología antigua no son inmunes al entusiasmo del comercio minorista, inversores y day traders", añade el medio estadounidense.

Blockbuster Corporate se declaró en bancarrota en 2010 cuando competidores como Netflix eliminaron la necesidad de tiendas físicas de alquiler de vídeos.

Sin embargo, si miramos hacia atrás hasta el 22 de enero se puede ver el alcance total del salto. En esa fecha, las acciones valían 0.0033 dólares. En el pico más alto, valían 0,20 dólares. Eso es un aumento del 6.060% en solo unos días.

Dicho esto, el valor de estas acciones -conocido como ‘acciones de a centavo’- es siempre minúsculo. Puede que te suene el nombre, es el tipo de empresas en las que Jordan Belfort invierte cuando inicia Stratton Oakmont en ‘El Lobo de Wall Street’. Al cierre de ayer, las acciones valían 0,11 dólares, frente a los 0,50 dólares del día anterior.

La una vez gigante cadena de tiendas de alquiler de vídeos había caído de más de 9.094 tiendas en 2004 a apenas 1.700 ubicaciones, las cuales se mantenían con muchas dificultades. En abril de 2011 fue subastada y la oferta ganadora de 320 millones de dólares fue para Dish Network, un proveedor de televisión por satélite. Los nuevos operadores comenzaron a cerrar las tiendas y en enero de 2014 cerró la ubicación final de Blockbuster Corporate. Desde marzo de 2019, solo uno de sus establecimientos sobrevive en Bend, Oregon (EEUU).

Los gigantes enojados

¿Qué significa todo esto para esos lobos que campan a sus anchas en el mercado de valores? En primer lugar, pérdidas millonarias. Y en segundo lugar, y parece que lo más importante para los usuarios de Reddit, tomar un poco de su propia medicina y ser humillados públicamente, ‘troleados’ por un puñado de pequeños inversores mucho más inexpertos que ellos.

Al final, se trata de castigar a los grandes fondos de inversión especulativos, que utilizan tácticas depredadoras para sacar desorbitados beneficios en bolsa, como la práctica de hacer operaciones a corto sabiendo que la empresa por la que apostaban caería cada vez más -y queriendo que lo hiciera-.

Se suspendieron las negociaciones de compra venta de las acciones de GameStop.

Como puede esperarse, el enfado en Wall Street es considerable: los de Reddit están provocando pérdidas masivas a quienes trataron de hacer dinero con el hundimiento de estos ‘dinosaurios’. Según The Financial Times, el fondo Melvin Capital ha necesitado un paquete de rescate de 2.750 millones de dólares -inyectados por Citadel y Point 72 Asset Management- para no quebrar. Otro conocido del juego de la especulación, Andrew Left -Citron Research-, ha llegado a acusar a los foristas de "mafia".

Claro, cuando eres un gigante de un fondo de inversión hasta ahora impertérrito no te gusta perder dinero y menos hacerlo a manos de unos cuantos ‘jóvenes frikis de internet’ que están jugando a poner patas arriba el mayor mercado de valores del mundo -y que lo están consiguiendo-.

Con este panorama, en Wall Street se han multiplicado las voces que piden control y regulación, e incluso una intervención en el mercado para suspender las negociaciones de compra venta de las acciones de GameStop y demás compañías del imaginario nostálgico y así parar la sangría. Las autoridades decidirán si hacerlo o no si ven que hay indicios de manipulación.

Pero nada quitará de la historia que un foro de unos cuantos cientos de usuarios consiguió trolear a los peces más gordos del mar.