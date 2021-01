¿Realidad o fantasía?: inversores aún creen que el Bitcoin podría llegar a u$s100.000 este año

A pesar que Bitcoin ha luchado por recuperar su máximo de u$s 42.000, las proyecciones de que alcance u$s 100.000 todavía parecen alcanzables para algunos

Bitcoin, o como lo llaman el oro digital, concentra actualmente el 70% del mercado de las criptomonedas, llegó casi a los u$s 41.000 el 7 de enero, y los que apuestan a esta inversión aseguran que pese a la volatilidad de corto plazo, a largo la tendencia es alcista y superaría los u$s 100.000.

Una de estas voces es la de Catherine Coley, CEO de Binance Estados Unidos -la casa de cambio de criptomonedas más grande a nivel global-, quien días atrás presagió que el bitcoin podría tener una "acelerada" de la carrera alcista iniciada en 2017, que eventualmente llevaría el precio a u$s 100.000 dólares para finales de este año.

"No sé a cuánto puede llegar pero seguramente seguirá subiendo", dijo por su parte Eduardo del Pino, CEO de Bitex. una de las firmas que operan con criptomonedas en la Argentina.

La suba de precios del último trimestre está justificado por el ingreso de grandes fondos o de empresas que comenzaron a invertir en criptomonedas, coinciden analistas del mercado.

"Hay muchas empresas públicas que empiezan a tener bitcoins en sus portfolios. En diciembre vimos dos fondos de pensiones que entraron al mercado de bitcoins y vemos cómo los jugadores empiezan a cambiar fuertemente; ya no son los primeros hackers", explicó Del Pino, quien aseguró que por esta razón el valor del bitcoin debería seguir subiendo.

"Bitcoins que son utilizados como reserva de valor, escapándole al deterioro de todas las monedas", agregó.

"La curva de precios de bitcoin nos muestra que no es 'timba', tiene bajones pero como los tienen las acciones de una empresa y creo que si se mira la tendencia del 2010 a la fecha la curva es positiva. Es una inversión para tenerla estacionada y no hay que ponerse nervioso cuando baja", señaló Maximiliano Hinz, director de operaciones en latinoamérica de Binance Argentina.

"Lo que está pasando es que hay una ola institucional donde un montón de empresas y fondos están considerando a las criptomonedas como un activo serio y que hay que tener en el portfolio, como fue el caso de MassMutual, una aseguradora de 100 años", indicó Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech.

Muchas instituciones ven BTC a más de u$s100.000

A principios de este año, el equipo de estrategia del megabanco estadounidense JPMorgan Chase, dirigido por Nikolaos Panigirtzoglou, afirmó que un objetivo teórico de más de u$s 146.000 podría ser sostenible para BTC para finalees de 2021, impulsando la narrativa de que la moneda digital parece ser un candidato principal para reemplazar al oro como una reserva de valor a largo plazo, especialmente para una base incipiente de inversores más jóvenes y expertos en tecnología.

En una línea similar, los nuevos datos publicados por Pantera Capital, una firma de inversión y fondo de cobertura, reitera los sentimientos de JPMorgan en torno a BTC, sugiriendo que su acción de precios está siguiendo de cerca el modelo Stock-to-Flow (S2F), reafirmando así su fe en que el activo digital alcance la marca de 115.000 dólares para el 1 de agosto.

Según el modelo S2F el Bitcoin podría superar este año los u$s100.000

El modelo S2F que fue desarrollado por PlanB analiza los eventos de halving de BTC que tienen lugar aproximadamente cada cuatro años y cómo desempeñan un papel directo en estimular el valor de la moneda aproximadamente seis meses después de cada ciclo. En este sentido, se puede ver que después de cada una de los halvings anteriores, Bitcoin ha mostrado un crecimiento notable. Por ejemplo, después del halving de mayo de 2020, el precio de 1 BTC se mantuvo en u$s 8.000, solo para dispararse más allá del umbral de u$s15.000 después de exactamente seis meses.

Raiffeisen Bank también empleó el modelo S2F en un informe reciente para determinar hacia dónde podría dirigirse Bitcoin en un futuro próximo. Según el equipo de investigación de la empresa, es posible que se alcancen objetivos de precios superiores a los u$s100.000 o incluso u$s 1 millón. "El hecho es que ahora que el valor se ha más que triplicado en 2020 y el impulso sigue siendo fuerte, las futuras ganancias adicionales no deberían sorprendernos", se lee en el estudio.

Otros actores destacados del ámbito de las finanzas tradicionales que han proyectado grandes cosas para BTC a corto plazo incluyen a personas como Andy Yee, director de políticas públicas para la Gran China en el proveedor de pagos transfronterizos Visa, quien cree que este repunte es diferente al de 2017, ya que marca un cambio de tokens altamente especulativos y no funcionales hacia Bitcoin y Ether (ETH).

De manera similar, Thomas Fitzpatrick, director global del producto de conocimiento del mercado CitiFX Technicals del gigante financiero Citibank con sede en EE. UU., supuestamente escribió en un informe privado, que se filtró en línea, que para diciembre, Bitcoin tiene el potencial de escalar hasta un precio de alrededor de u$s318.000.

¿Fantasía o realidad?

Aunque el modelo S2F fue al principio uno de los pocos indicadores técnicos que señalaban el aumento astronómico de Bitcoin, ahora parece que un número creciente de expertos y analistas están comenzando a ver la propuesta tecnológica y monetaria presentada por BTC y otras criptomonedas.

Sam Tabar, cofundador de Fluidity, la empresa que está detrás de la plataforma de comercio AirSwap, y ex jefe de estrategia de capital de Merrill Lynch, dijo que todo el mundo tiene que recordar que el optimismo que rodea a BTC en este momento no es sólo palabrería, ya que la especulación está ahora respaldada por la sustancia real, añadiendo: "Bitcoin no está gobernado por una sola persona o gobierno. En cambio, se rige por las simples leyes de la oferta y la demanda. [...] En esencia, Bitcoin son dos caras de la misma moneda: por un lado hay una moneda global y, por otro, el oro digital".

Como sustituto de una moneda global, la fricción de comprar criptomonedas se ha reducido significativamente, ya que es más fácil que nunca adquirir Bitcoin. Del mismo modo, como sustituto del oro, Tabar opinó que Bitcoin se está utilizando como cobertura contra el dólar estadounidense, especialmente cuando el recién elegido presidente Joe Biden busca estimular el gasto en dólares estadounidenses para apuntalar la economía contra los efectos de los encierros por el COVID-19.

Al proporcionar un desglose más técnico de por qué las instituciones están apostando fuerte por Bitcoin, J. P. Thieriot, CEO de la plataforma de comercio de activos Uphold, le dijo a Cointelegraph que, a diferencia de los refugios tradicionales de devaluación del dólar como el oro y otras materias primas, Bitcoin tiene elasticidad cero en el lado de la oferta.

Destacó que si/cuando el precio del oro alcanza los u$s3.000, las minas marginales de oro volverán a dispararse, y la misma dinámica se aplicará al petróleo y a cualquier otra unidad de cuenta no basada en matemáticas. Thieriot cree que "la falta única de elasticidad del lado de la oferta significa que, en cuanto al precio, BTC responderá de manera más precipitada que cosas como el oro, exactamente a los mismos factores". Añadió además: "BTC se encuentra en las primeras etapas de su implementación. A medida que se transforma de una curiosidad marginal a una cartera imprescindible, es bastante lógico suponer que las entradas crecerán. Si fuera un corredor de apuestas, diría que el más/menos para la medianoche del 31 de diciembre de 2021 ... es de u$s85.000".

Por último, la demanda institucional cada vez mayor parece estar cambiando el mercado de activos digitales, lo que a su vez está llevando a muchos bancos a hacer proyecciones de precios aparentemente extravagantes en relación con BTC. Por ejemplo, ahora hay más fondos que buscan ingresar al criptoespacio, y recientemente, la empresa estadounidense Osprey Funds anunció que lanzará su solución de venta libre de criptomonedas, Osprey Bitcoin Trust, que probablemente rivalizará con el Bitcoin Trust de Grayscale.

Pese a su volatilidad no son pocos los que creen que el Bitcoin seguirá con una tendencia alcista

El sentimiento de los inversores en torno a BTC es alto

Paolo Ardoino, director de tecnología de Bitfinex, dijo que el sentimiento de los consumidores en torno a Bitcoin es abrumadoramente alcista en este momento y que las personas que están celebrando el aumento de varias altcoins y otras soluciones fuera de la cadena deben su éxito a la criptomoneda insignia, agregando: "El rey de las criptomonedas es la capa base de un sistema financiero alternativo emergente. Bitcoin proporciona una base sólida para una asombrosa variedad de proyectos, algunos de los cuales cambiarán fundamentalmente la naturaleza del dinero para finales de la década ".

Thieriot cree que el sentimiento que impulsa a BTC es el resultado de niveles nunca antes vistos de devaluación de la moneda generados por la respuesta monetaria al COVID-19. Más allá de la especulación minorista, cree que las corporaciones están buscando cubrir su exposición fiduciaria, evidentemente viendo algunas ventajas relativas de Bitcoin sobre los refugios tradicionales como el oro y luego saltando. "Los primeros saltadores han sido recompensados generosamente, por lo que es probable que la tendencia continúe". Añadió.

Por último, Tabar destacó que uno de los signos más recientes del creciente sentimiento de los consumidores y la aceptación institucional con respecto a BTC ha llegado en forma de solicitudes recientes hechas por BlackRock, una corporación multinacional estadounidense de gestión de inversiones con 8.7 billones de dólares en activos bajo gestión a finales de 2020. Un rápido vistazo a las solicitudes muestra un fuerte uso del lenguaje orientado a las criptomonedas aludiendo a que los fondos de la compañía podrían participar en "contratos de futuros basados en Bitcoin", indicó Cointelegraph.