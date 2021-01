Abogado argentino, contundente y polémico: "Las stablecoins son estafas", por qué lo asegura

"Las stablecoins son un tipo de estafa", aseguró el abogado argentino Camilo Jorajuría de León en una sesión de preguntas y respuestas sobre Bitcoin

Durante la charla organizada por la consultora legal y contable We&Law, este profesional, coordinador de Cuestiones Legales y Contables de la ONG Bitcoin Argentina, se expresó sobre diversos asuntos relacionados con las criptomonedas, como las llamadas monedas estables.

Jorajuría de León sostiene que "el dinero fíat, o sea, el dinero de los Estados, es una estafa porque crean dinero, lo distribuyen entre ellos y roban el dinero a todos los demás que lo usan". Agregó que "todos los que usan moneda fíat están siendo estafados por los creadores de esas monedas".

Este letrado también asegura que, con excepción de Bitcoin, "todas las demás criptomonedas son estafas". Por este motivo, está convencido de que una stablecoin es "una estafa arriba de la estafa". Comentó que crear una stablecoin es "un muy buen negocio" y que estas monedas "están muy de moda".

"Vos creás tu propia stablecoin y la ‘atás’ a esa estafa [una moneda fíat]. Entonces tu stablecoin es básicamente una shitcoin que te garantiza que el precio de la moneda va a disminuir conforme disminuya el precio de la moneda fíat", dijo el profesional.

Al decir esto último, el consultor en temáticas relacionadas con bitcoin se refirió a la devaluación que sufren las monedas fíat, incluso las consideradas más duras como el dólar o el euro. Por ejemplo, el poder de compra de la divisa estadounidense decayó en niveles que no se veían desde hace 10 años. «¿Las stablecoins me garantizan que bajan de valor según cómo baja el dólar?", se preguntó el abogado.

Jorajuría de León no niega que las criptomonedas estables puedan tener alguna utilidad, por ejemplo, para traders. Aun así, sostiene que sería mejor que los traders, cuando tomen posiciones fuera de bitcoin, lo hagan en algo que no sea una stablecoin. "No tiene por qué ser en una moneda atada al Estado", dijo.

Para el polémico abogado, todas las stablecoins son estafas

"Ethereum es una estafa"

El transcurrir de la conversación llevó al abogado a pronunciar su opinión sobre la criptomoneda que ocupa el segundo lugar, según su capitalización de mercado. "Ethereum es una estafa", sentenció.

El exponente dio sus argumentos en favor de esa declaración. Dijo que hay muchas propuestas sobre las cosas que se podrían hacer con Ethereum, pero que, en la práctica, no existe nada de eso. "Lo único que se ha creado sobre Ethereum son una serie de estafas llamadas ICO [oferta inicial de moneda, por sus siglas en inglés]".

"Vos para conseguir inversiones tenés que cumplir con ciertas normativas jurídicas. No se le puede sacar plata a Doña Rosa así nomás porque hay un sistema que busca, al menos en la teoría, proteger a los inversionistas", dijo. Agregó: "Con esto de las ICO, lograron pasar por arriba esas normativas y sacarles plata a inversionistas incautos promoviendo proyectos que nunca se llevan a cabo".

Jorajuría de León diferenció a Bitcoin de Ethereum. Señaló que la creación de Satoshi Nakamoto "no es una empresa, no tiene ninguna fundación atrás, no fue creada con esos fines y, sin embargo, desde 2009 hasta el presente funciona como dinero".

No se pronunció en esta ocasión sobre los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés), tan mencionados en el último año. De todos modos, este bitcoiner sí ha hecho conocida su opinión con respecto a este tema en otras oportunidades. "Eventualmente se les caerá la pirámide ponzi a los defiers y listo. Así aprenderán las víctimas mientras que los estafadores (los que están arriba en la pirámide) empezarán su siguiente scam", tuiteó el 31 de julio de 2020.

Sobre litecoin (LTC), el abogado manifestó que "es peor que Ethereum". "Litecoin es básicamente una copia de bitcoin, que ni siquiera lo actualizan tanto como a bitcoin", explicó. Rechazó la difundida idea de que litecoin es, con respecto a bitcoin, lo que la plata es con respecto al oro: "Si estuviéramos en 1850 te diría que compres oro, no que compres plata… si te alcanza".

Tras decir eso, el orador habló sobre la divisibilidad de BTC. La criptomoneda pionera, al tener una unidad divisible en 100.000 partes denominadas "satoshis", permite que incluso aquellos que no tengan un gran capital puedan acceder a ella. Esto la haría superior al oro que, generalmente, sólo se puede adquirir mediante una gran inversión monetaria.

El abogado va un paso más allá: declara que salvo el Bitcoin, el resto de las criptomonedas son todas estafas

"Bitcoin es el mejor dinero que ha existido en la historia"

"Bitcoin es dinero y, en mi visión es el mejor dinero que ha existido en la historia de la humanidad", dijo Jorajuría de León. Entre las características de la criptomoneda que destaca está su escasez: a diferencia de las monedas fíat o los metales preciosos, el circulante total de bitcoin es limitado. Nunca habrán más de 21 millones de BTC. Esto hace que, en teoría, su valor aumente a medida que crece su demanda.

"¿Qué pasa si tenés 100 pesos argentinos en el bolsillo? Podés comprar una leche y un alfajor. ¿Y si los guardás 1 o 2 años?". Con esa pregunta retórica, el abogado ejemplificó la devaluación de las monedas fíat y la diferenció de la apreciación que bitcoin ha tenido hasta el momento. "Yo no suelo hablar del precio de Bitcoin porque la tecnología es más importante, pero básicamente el número va para arriba", agregó y describió a la criptomoneda como "una tecnología monetaria deflacionaria que se va apreciando con el tiempo".

Según Jimmy Song, reconocido divulgador coreano-estadounidense, Bitcoin promueve la prudencia o, lo que algunos bitcoiners denominan "bajas preferencias temporales". Con esto se refiere al hecho de reducir gastos presentes para beneficiarse de la posible valoración futura del activo. En una línea de pensamiento similar, Jorajuría de León dijo en su presentación que "bitcoin te lleva resguardar mejor el dinero porque te saca del consumismo", indicó Criptonoticias.