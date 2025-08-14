Los suscriptores de OpenAI desde ahora pueden ver GPT-4o por defecto y elegir entre otros modelos como o3, 4.1 y GPT-5 Thinking mini

OpenAI, el gigante de la inteligencia artificial comandado por Sam Altman, volvió a habilitar para usuarios con suscripción paga, los modelos previos a GPT-5, luego de escuchar los reclamos de usuarios que pedían más opciones.

Al mismo tiempo, la empresa trabaja para que la personalidad de GPT-5 resulte más cercana y amigable.

GPT-5 es el modelo más reciente y avanzado de la compañía. Puede elegir de forma automática el tipo de motor más adecuado para cada consulta, combinando capacidades de propósito general con habilidades de razonamiento.

Sin embargo, esta unificación llevó a que desaparecieran otras versiones, algo que generó algunos descontentos entre sus usuarios.

Ahora, quienes tienen suscripciones pagas ven por defecto a GPT-4o en el menú de selección y cuentan con una nueva configuración que permite sumar otros modelos como o3, 4.1 y GPT-5 Thinking mini.

Altman, CEO de OpenAI, también confirmó que GPT-4.5 vuelve, aunque estará disponible solo para el plan Pro por su alta demanda de GPU.

¿El lanzamiento de GPT-5 fue un fracaso?

La compañía trabaja además para suavizar la personalidad de GPT-5, ya que algunos usuarios consideran que la de GPT-4o puede resultar incómoda.

En paralelo, se ampliaron los límites de uso: GPT-5 Thinking permitirá 3.000 mensajes semanales y manejará contextos de hasta 196.000 tokens.

Durante meses, GPT-5 fue sinónimo de promesas y expectativas en el mundo tecnológico.

Se hablaba de un salto revolucionario en inteligencia artificial generativa, capaz de superar ampliamente a su antecesor. Analistas, inversores y usuarios esperaban con ansias el lanzamiento.

Cuando finalmente llegó, la recepción sorprendió: muchos usuarios señalaron que las mejoras no eran tan notorias y cuestionaron si el cambio justificaba el nuevo número de versión. En redes, comparaciones, críticas y memes pusieron en duda si GPT-5 era realmente una revolución o solo una actualización incremental.

El caso no solo afecta la imagen de OpenAI, sino que también despierta dudas sobre el rumbo de toda la industria de la IA.

El debate sobre la industria de la IA

En diálogo con iProUP, Fredi Vivas, ingeniero especializado en IA, expresó que "el problema que está teniendo la industria de la IA generativa es más de fondo, y tiene dos dimensiones".

Por