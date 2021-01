¿Invertir en dólares o en bitcoin?: cuál se está posicionando mejor en estos primeros meses del año

Se está estableciendo una especie de lucha entre la inversión más clásica argentina, el dólar, y las criptomonedas en auge, ¿a cuál se debería apostar?

La crisis económica sucitada por la pandemia ha hecho que las monedas mundiales se sacudieran, y o se devaluaran o tuvieran un mal desempeño. Pero con el paso de los meses se nota una recuperación de sus valores con las inversiones que los diferentes países del globo están haciendo en sus economías.

Eso ha vuelto a poner en la mira a las monedas fíat como fuente de inversión. Pero al mismo tiempo, aún con sus altibajos, las monedas digitales están teniendo un buen año también.

La pregunta que surge entonces es: ¿a cuál apostar?

El dólar tuvo un arranque de año con cierta calma, con nuevas medidas del Gobierno para facilitar el acceso a la opción más económica en la actualidad y con un retroceso del dólar blue. Todo lo contrario fueron las dos primeras semanas de la criptomoneda bitcoin, que corre por una cuesta ascendente donde se cae pero se vuelve a levantar.

El bitcoin es el precio que hoy todos miran en el mercado por su rendimiento y la potencia de su incremento en el último mes. Basada en el sistema blockchain donde el respaldo no lo da un Banco Central o el sistema bancario sino los usuarios, esta es una de muchas opciones en el mundo cripto, pero también la más solicitada.

Las consultas relacionadas a "dólar bitcoin", "precio bitcoin" y "cómo pasar dólar a bitcoin" se dispararon en las últimas semanas en el motor de búsqueda Google, pero ¿Cómo evolucionaron ambas opciones?

Dólar versus bitcoin: en cuál conviene invertir antela volatilidad de los mercados

¿Cuánto aumentó el dólar?

El dólar blue es el más perjudicado del segmento ya que retrocedió $6 desde el 4 de enero, primer día de cotización por parte de las cuevas porteñas. Tuvo una pérdida de valor del 3,77 por ciento y esta semana se mantuvo estable a $159.

El dólar oficial mayorista que fija el Banco Central creció un 1,9 por ciento en estos primeros 15 días para tener un precio de $85,74 pero que sólo es de acceso para exportadores y empresas que deban pagar sus deudas en moneda extranjera.

El dólar oficial minorista creció un 1,7 por ciento desde el lunes 4 de enero, pero para adquirirlo se necesita pagar el Impuesto Pais y Ganancias, por lo que el precio del dólar ahorro queda en $149,74. Al hacer puré y venderlo de manera ilegal en el blue, el rédito que se saca es de $10, casi un 7 por ciento.

Las opciones que más aumentaron son las bursátiles. El dólar Contado con Liquidación que aumentó un 4,3 por ciento en 2021 y el dólar Mep o Bolsa, del cual se redujo el tiempo de tenencia de los bonos a un día (parking), que aumentó un 4 por ciento.

¿Cuál es el precio del bitcoin?

La criptomoneda bitcoin creció desde el primero de enero, porque cotiza todos los días, más de u$s 8.000. Pasó de una cotización de u$s 29.346 a u$s 37.473 en tan solo quince días, lo que representa un crecimiento del 28 por ciento en medio mes.

Pese a su volatilidad en las últimas semanas las criptomonedas siguen siendo atractivas como forma de inversión

Los aumentos continúan desde octubre, cuando apenas alcanzaba los 10 mil dólares. Esta herramienta no necesariamente se debe comprar completa, se pueden adquirir fragmentos de bitcoin y en pesos a través de distintas plataformas cómo Mercado Pago o Binance.

¿Cuál es la contra del bitcoin?

Lo malo de esta criptomoneda es lo volátil que es. En tres días, del 9 al doce de enero, bajó de u$s 40.000 a u$s 34.000, por lo que si la inversión la realizabas el sábado pasado, el martes hubieses perdido mucho dinero y a hoy, también.

Dólar Digital

Enero comenzó como un mes movido. Diferente en el país del norte, convulsionado por las tempestades políticas y expectante ante el nuevo gobierno del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En medio de este contexto, la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC por sus siglas en ingles) de los Estados Unidos decretó que las instituciones financieras, como Bancos y asociaciones federales de ahorro puedan manejar stablecoin o monedas estables para realizar pagos y otras actividades.

Se trata de criptomonedas cuyo valor está respaldado por otros activos para mantener su precio sin variaciones. Las que atan su cotización a la divisa estadounidense se llaman coloquialmente "dólares digitales", pero hay otras que tienen como respaldo el euro o el oro. Se suelen utilizar en: toma de ganancias, préstamos, pagos internacionales, pagos a comercios.

Guillermo Navarro, socio fundador de Bildenex Abogados, afirma a iProUP que cada vez que existe una aprobación desde el punto de vista oficial, en cualquier país, del Bitcoin o las monedas estables, quiere decir que los sistemas bancarios lo están tomando como una variante más.

"Seguramente van a aplicarle los mismos parámetros que a cualquier otra moneda fiat, eso para algunas personas puede ser bueno porque pueden operar manera más libre. Pero para quienes creen que el objetivo de las cripto es que se mantengan anónimas será algo contraproducente. Siempre es auspicioso este tipo de anuncios, porque tendrá efectos en el alza de la cotización", confía Navarro.

Aunque el letrado cree que en el ámbito local aún falta para que pueda ser internalizado.