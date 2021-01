Billeteras virtuales, contra Mercado Pago: además de QR, transferencias y pago, ahora permiten usar Bitcoins

Con la digitalización de los pagos, las criptomonedas pugnan por hacerse un lugar en la vida diario de los argentinos como un método seguro y dinámico.

El mundo de las billeteras virtuales arrancó su fase dos. Ante la gran cantidad de alternativas disponibles, estas aplicaciones compiten para diferenciarse y que al final del día no terminen todas ofreciendo lo mismo.

En esta carrera, muchas billeteras argentinas están comenzando a ofrecer las mismas operaciones que Mercado Pago, como transferencias, pagos e inversiones, pero utilizando no sólo pesos, sino también Bitcoins y otras criptomonedas.

La tendencia fue iniciada a nivel global por PayPal, que acaba de anunciar que comenzará a trabajar con monedas digitales en su plataforma. Por otra parte, billeteras argentinas como Lemon Cash están permitiendo enviar y recibir dinero online, así como transacionar con criptomonedas, brindando la posibilidad de comprarlas y venderlas. Incluso ya se está hablando de un Cryto Valley,que estaría comenzando en San Martín de los Andes.

En sintonía con esto, el gobierno de la provincia de Misiones se alió con la billetera Yacaré,que promete dinamizar el camino para la introducción de las criptomonedas. Se trata de una de las aplicaciones más conocidas por ser de las primeras en la implementación de un código QR y también para abonar un pago impuestos en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin billetera física. Todo en el celular

"Esta billetera nos permite contar con una buena herramienta de inclusión financiera porque permite que cualquier persona pueda acceder a una cuenta virtual que cumple con todos los requisitos regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero sin costo alguno", afirmó el ministro de Hacienda local, Adolfo Safrán. Hasta el momento se adhirieron más de 6.000 personas y numerosos negocios locales.

"Con esta tecnología se generan las criptomonedas, y la provincia de Misiones buscará crear una criptomoneda provincial con las mismas características de las ya existentes en el mundo", agregó Safrán.

Yacaré está avalada por el BCRA, y mediante una aplicación permite abonar en los diferentes comercios utilizando solo el celular. A la vez, que se puede transferir dinero y pagar a proveedores.

Jorge Zanabone, fundador y CEO de Yacaré, afirmó a iProup que están trabajando para desplegar soluciones con divisas virtuales en Mendoza, Misiones, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

"Pensamos implementar criptomonedas. Cada vez hay más necesidad de transformarlas en un medio de pago, haciendo la compra y venta necesaria para quién termine cobrando, cobre en pesos".

Además el experto comenta: "El mundo cripto mira a los que llevamos servicios y comercios porque somos una red de cash out, somos un eslabón. Hay que ver cómo se puede regular los dos mundos"

Según Zanabone, "Lo que necesitan las billeteras es que se haga un get way, un mecanismo que realice esa funcionalidad. De una cripto a pesos, porque al final de la historia son pesos que se acreditan a un cuenta. Recibir pagos en cripto es una oportunidad".

Por otra parte, Zanabone explica que durante el 2021 van a estar trabajando en la interoperatibilidad que ofrece las transacciones 3.0.

Las wallet, fundamental para el desarrollo de los pagos en Bitcoin

Disponer de las herramientas

"Lo que es importante para lo cotidiano es que sea fácil de usar, es como pasó con Internet en su momento. Bitcoin es igual. Hoy no existe una billetera que sea la líder indiscutida, si las hay con diferentes funcionalidades. BitPay fue una de las primeras billeteras open source, pero todavía hace falta más tecnología. Todavía los estándares no están fijos. Aún no son masivas", cuenta a iProUP Alberto Vega, actual CEO BitHan y ex gerente de BitPay para América Latina.

Bithan es una plataforma para que aquellas personas que tengan Bitcoin, puedan mantener su inversión y a la vez cubrir sus gastos diarios, según describe Vega. Además, la compañía de Vega busca generar una especie de banco de criptomonedas.

"Por un lado, utilizar la infraestructura cripto para manejar cripto, que es lo mismo que está pasando con Pay Pal: usará las monedas digitales como rieles. Es decir, desde cualquier billetera se va a poder operar con cripto".

Otra de las billetera virtuales que está planeando incorporar un producto cripto es Ohana. Desde la compañía adelantan a iProUP que lo van a estar lanzando para fines de febrero de este año. Germán Giménez, CPO de Ohana y embajador de ASEA en Mendoza, comenta que lo que falta es la red de adquirencia.

"Las tarjetas como Visa, Mastercard tienen redes. Vos podés pagar en cualquier parte del mundo, en cambio en critpo se torna en un negocio de especulación e inversión más que un bien de cambio, y por el otro lado hay pocos lugares donde ir a comprar. Casi todos los productos apuntas a que puedas comprar como si tuvieras un plazo fijo. Todavía falta", cierra el experto.