Hasta Galperin tiene Bitcoin: ¿cuándo compró por primera vez el fundador de Mercado Libre?

Al igual que Musk, todo lo que diga en Twitter Galperin es noticia, al igual que el ex CEO de Mercado Libre tuiteó que apuesta a la electromovilidad

Un vez más, el fundador de unicornio criollo Mercado Libre, Marcos Galperin, se pronunció a favor de Bitcoin vía Twitter. Al igual que suele suceder con Elon Musk, todo lo que el ex CEO del gigante del ecommerce diga suele ser noticia, como cuando comentó los beneficios sobre los autos eléctricos en esa misma red social.

Galperin hizo su aparición estrella mediante un tuit en el que afirmó que él tiene Bitcoin desde 2013. En el contexto de la charla, todo comenzó cuando un usuario publicó el plan del la India de volcar las reservas federales a la criptomoneda más popular. Pero además, cabe recordar que el mismo país asiático, existe un grupo de opositores a los criptoactivos que desean prohibirlos a toda costa.

Julio 2013 mi primer compra de Bitcoins...???? — Marcos Galperin (@marcos_galperin) February 25, 2021

Galperin y Bitcoin

En el marco de una charla virtual, el CEO de PayPal, Dan Schulman, le preguntó a Galperin su opinión sobre las criptomonedas, dado el interés de varios gobiernos (EE.UU., China y Europa, entre otros) de acuñar la propia.

"Las criptomonedas son excelentes para sustituir al oro", no dudó en señalar el ejecutivo argentino, quien descarta que puedan usarse como medio de pago. No es una opinión nueva, en Twitter ya había hecho referencia al "boom" de la divisa virtual líder.

"Hace más de 5 años que se dice esto de Bitcoin", respondió a un usuario sobre la etapa de experimentación que de la divisa. "Tiene una infancia interminable", agregó, picante, el CEO.

En efecto, Galperin cree que escalar un medio de pago cripto provocaría un costo energético muy alto, ya que divisas como Bitcoin y Ethereum, las más usadas en el planeta, requieren del minado. Es decir, usuarios usando sus computadoras (minando) para validar las operaciones y darle robustez a la red.

"Estamos en un mundo con calentamiento global y muchos problemas energéticos, en el que creo que se necesita invertir en energías limpias y renovables. Por lo tanto, no creo que los gobiernos quieran gastar recursos en la minería de una moneda digital", remarcó.

Galperin cree que las billeteras digitales ofrecen una mayor inclusión que las criptomonedas

En este sentido, para Galperin "no es muy probable que las criptomonedas se conviertan en monedas de curso legal", sino que ve más posible que sean un complemento de las monedas fiduciarias. Pero esto no significa que el fundador del unicornio argentino descarte estos instrumentos.

De hecho, Mercado Pago fue parte del consorcio Libra que -liderada por Facebook- busca crear una moneda virtual estable cuya cotización estará atada a un pool de divisas fiduciarias como el dólar o el euro. Aunque la fintech criolla se bajó cuando los reguladores estadounidenses pusieron la lupa en el proyecto.

"Marcos no odia las criptomonedas: les está buscando su uso práctico. Para más datos, sigue de cerca la blockchain, una tecnología que le parece fascinante", advierte una fuente que exige el off-the-record, y agrega algo que repiten otros entrevistados: "Está un paso adelante".

En sí, Galperin recomienda a Bitcoin como reserva de valor, una suerte de oro digital, una visión bastante compartida dentro de la comunidad cripo. Un activo que requiera escasas transacciones, debido a que es cada vez más costoso -y contaminante- minar divisas virtuales.

"Los pagos digitales, usando las monedas normales que tenemos hoy, son realmente interesantes porque proveen numerosos servicios a una gran cantidad de personas que usaban efectivo y no podían acceder a créditos, pagar digitalmente o tenían riesgo de inseguridad o robos", remarcó.

Ante la inclusión financiera que incorporan las fintech, Galperin asegura que "se pueden tener muchos de los beneficios de las criptomonedas utilizando simplemente el pago digital".

La visión de Galperin es igual a la de otras fintech que buscan tener su propia moneda de cambio y sin minado para uso exclusivo dentro del ecosistema. Muchas veces, sin que el propio usuario se dé cuenta de que en realidad las está usando. Quizás ese sea el interés de Galperin en la blockchain.

De hecho, ya existen monedas virtuales sin minado, en las que las transacciones no se validan por proof of work, es decir, no la validan los usuarios que proveyeron más capacidad de cálculo con su equipamiento; sino por proof of stake, en la que la tarea recae en quienes tienen más monedas.

Esto no sólo baja las necesidades de procesamiento y la consecuente contaminación, sino que reduce a su máxima expresión los costos. En definitiva, Mercado Pago hasta podría quedarse con gran parte de las monedas para mantener su rol como principal validador de transacciones, algo similar a lo que hace Ripple, una criptomoneda muy usada entre los bancos, cuya empresa emisora se reservó parte del circulante.

La producción de Bitcoin consume más energía eléctrica que Argentina

La red Bitcoin consume anualmente más energía que toda la Argentina, afirmó la Universidad de Cambridge al presentar un estudio por el cual se logra medir la energía utilizada por el sistema de la moneda criptográfica.

La casa de altos estudios británica lanzó hoy el Índice de Consumo de Electricidad de Cambridge Bitcoin (CBECI por sus siglas en inglés), un indicador que proporciona una estimación en tiempo real, del uso total anual de electricidad de la red Bitcoin y permite comparaciones en vivo con usos alternativos de electricidad para poner las cifras en perspectiva.

La red Bitcoin consume 121,36 TWh.

Al hacer una comparación en el consumo de energía por países, el documento muestra que "la red Bitcoin consume 121,36 TWh mientras que consumo de la Argentina es de 121 TWh, ubicándose en el puesto 31° del ranking mundial de utilización de la energía", un escalafón que es liderado por China con 5.564 TWh y los Estados Unidos con 3.902 Twh.

"El índice se ha desarrollado en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental de la minería de Bitcoin, que se basa en operaciones criptográficas de computación pesada que requieren cantidades significativas de electricidad", señala la universidad.

A modo de ejemplo, el informe cita que "la estimación anual actual de 50 teravatios-hora (TWh) podría satisfacer las necesidades energéticas de la Universidad de Cambridge durante 365 años. Visto desde una perspectiva diferente, la electricidad desperdiciada cada año por dispositivos domésticos siempre encendidos pero inactivos solo en los Estados Unidos podría alimentar la red de Bitcoin más de cuatro veces".

Finalmente, el informe destaca que "la energía consumida en un año por la red Bitcoin equivale a la energía consumida por la Universidad de Cambridge, durante casi 7 siglos", indicó iProfesional.