Tyler Winklevoss: "las personas más inteligentes en la habitación están comprando Bitcoin en silencio"

Más empresas e individuos están invirtiendo en Bitcoin, y hasta el sistema financiero establecido comienza a hacerlo en monedas digitales, ¿por qué?

A lo largo de 2020, más de un puñado de gigantes de las finanzas tradicionales han comprado montones de Bitcoin (BTC), incluidos el multimillonario Paul Tudor Jones y la compañía de inteligencia empresarial MicroStrategy. Estas inversiones son parte de un flujo de entradas de grandes cantidades de dinero en BTC, dijeron recientemente los cofundadores del exchange de monedas digitales Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss.

"Estos son los inversores más sofisticados, las personas más inteligentes en la habitación, comprando Bitcoin en silencio, por lo que no es una cosa FOMO [miedo a perderse las ganancias]", dijo Tyler en una entrevista de CNBC, publicada el viernes. Las principales instituciones están aquí para esta ronda, a diferencia de la carrera alcista liderada por el comercio minorista de Bitcoin en 2017, explicó Tyler.

En el transcurso de este año, además de Tudor Jones y Microstrategy, Stanley Druckenmiller, Square de Jack Dorsey, MassMutual y Guggenheim Partners han ganado exposición a Bitcoin. Sus inversiones en la moneda digital se alinean con una atmósfera económica global inestable plagada de esfuerzos de impresión de dinero.

La fiebre del Bitcoin se ha trasladado a empresas y empresarios, que lo buscan como refugio

Bitcoin se compara a menudo con el oro como reserva de valor y refugio contra la inflación. Druckenmiller y Tudor Jones se alinean con tal narrativa.

Tyler Winklevoss agregó: "Además, tienes empresas que cotizan en bolsa como Square y MicroStrategy que invierten su efectivo de tesorería en Bitcoin porque están preocupadas por la inflación que se avecina y el flagelo de la inflación con toda la impresión de dinero y el estímulo por el COVID".

Cuando se les preguntó sobre la volatilidad de Bitcoin como un activo para las transacciones, los hermanos llamaron a Bitcoin una estrategia de "compra y retención" comparativa con el oro. "Vemos a Bitcoin en este momento como una reserva de valor emergente que alterará el oro, y eso nos lleva a una capitalización de mercado de u$s 9 billones para Bitcoin", dijo Tyler. "Por lo tanto, en realidad no tiene que usarse como moneda, y la volatilidad no importa si en realidad es una reserva de valor", agregó. El multimillonario también espera cierto nivel de volatilidad decreciente para el activo con el tiempo.

En el momento de la publicación de este artículo, la capitalización de mercado de Bitcoin se encuentra alrededor de los u$s 335 mil millones, muy lejos de los u$s 9 billones, aunque el activo recientemente superó su máximo histórico, establecido en 2017, indicó CoinTelegraph.