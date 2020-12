Bitcoin alcanza un hito histórico de 25.000 dólares, superando la capitalización de mercado de Visa

Bitcoin supera la capitalización de mercado de Visa en u$s 460.000 millones a medida que el precio alcanza un nuevo pico histórico de u$s 25.000

El precio de Bitcoin (BTC) superó los u$s25.000 el 25 de diciembre, alcanzando un nuevo pico histórico de u$s25.020 en Bitstamp y superando la capitalización de mercado de Visa en un hito histórico.

Visa, el gigante de los servicios financieros, está valorada en u$s 460.060 millones según Yahoo Finance. A partir del 26 de diciembre, Bitcoin se sitúa cómodamente por encima de los u$s 462.000 millones.

Capitalización de mercado de las 13 principales empresas. Fuente: Companiesmarketcap.com

¿Pero no son Visa y Bitcoin una comparación adecuada?

Bitcoin es esencialmente un protocolo de software peer-to-peer, mientras que Visa es una corporación con fines de lucro. Algunos pueden argumentar que una comparación directa entre los dos no es adecuada ya que son fundamentalmente diferentes.

Pero el hecho de que Bitcoin supere la valoración de Visa es simbólico por encima de todo y la capitalización de mercado actual de Bitcoin teóricamente la convertiría en la decimotercera empresa más grande del mundo.

Mientras tanto, a lo largo de 2020, el interés institucional en Bitcoin ha ido en aumento. En un punto donde la demanda institucional de Bitcoin continúa aumentando exponencialmente, la superación de la capitalización de mercado de Visa podría impulsar aún más la confianza en Bitcoin entre las instituciones.

Más instituciones e inversores acreditados han estado ganando exposición a Bitcoin a través de Grayscale y el mercado de futuros de CME Bitcoin. Los activos bajo gestión de Grayscale se acercan a los u$s 17.000 millones, ya que el interés abierto del mercado de futuros de CME Bitcoin se mantiene constantemente por encima de los u$s 1.000 millones.

Visa también ha mostrado más entusiasmo hacia las criptomonedas en los últimos meses, luego del soporte de Square y PayPal para Bitcoin.

Por ejemplo, Wirex, el emisor de tarjetas de débito Visa cripto, se convirtió en un miembro principal de Visa en Europa. Cuy Sheffield, director senior y jefe de criptomonedas de Visa, dijo: "Las monedas digitales tienen el potencial de extender el valor de los pagos digitales a un mayor número de personas y lugares. Estamos entusiasmados de trabajar con fintech innovadoras como Wirex y permitir que sus clientes usen monedas digitales en más de 61 millones de comerciantes en la red de Visa".

Los datos on-chain sugieren hacia dónde se dirige BTC a continuación

A corto plazo, los traders y los analistas on-chain dicen que la trayectoria de Bitcoin sigue siendo optimista.

Los analistas de Intotheblock identificaron u$s 23.069 y u$s 23.377 como los niveles clave de soporte para BTC en el futuro cercano. Ellos escribieron: "Bitcoin ha podido mantenerse por encima de los u$s 23.000. El indicador IOMAP respalda esa premisa ya que muestra un fuerte nivel de soporte en el rango entre u$s 23.069 y u$s 23.377.1, donde casi 900 mil direcciones adquirieron anteriormente 796 mil $BTC".

Niveles de soporte de Bitcoin basados ​​en datos on-chain. Fuente: IntoTheBlock

Mientras Bitcoin se mantenga por encima de las áreas de soporte críticas, los traders anticipan que el mercado de criptomonedas verá un repunte más amplio, indicó CoinTelegraph.

Michael van de Poppe, un trader a tiempo completo en la Bolsa de Valores de Ámsterdam, espera que la capitalización total del mercado de criptomonedas rompa pronto su máximo histórico de alrededor de u$s 780.000 millones. Él dijo: "La capitalización total del mercado #cripto parece extremadamente optimista, ya que ha estado probando la región más alta de todos los tiempos. Los niveles a tener en cuenta son u$s 550 y u$s 450.000 millones. Cualquiera de estas regiones tiene oportunidades de compra. Si esto se mantiene, la próxima ejecución llevará el mercado por encima del pico histórico".