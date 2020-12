Bandera blanca: Visa y el BCRA llegaron a un acuerdo luego de la polémica con Transferencias 3.0

El lanzamiento de "Transferencias 3.0" se vio opacado debido a una polémica que protagonizó el BCRA junto a Visa, la cual fue aclarada por las partes

Luego de una larga espera, el 7 de diciembre entró en vigencia la nueva normativa para transferencias y pagos con transferencia, iniciativa conocida en el sistema financiero como "Transferencias 3.0".

Sin embargo, su lanzamiento se vio manchado debido a una polémica que protagonizó el BCRA junto a Visa, que hizo que la entidad haga a pedido de las partes una aclaración interpretativa.

El acuerdo

Esto no significa que haya habido un cambio de norma, ya que no se ve afectada la propiedad de ninguna empresa. Pero además, Visa y los bancos mantienen una negociación de la que la entidad no es parte, según afirmaron fuentes del BCRA.

Por otro lado, cabe aclarar que todos los actores del sistema están cumpliendo con las regulaciones dispuestas por la entidad, según informaron desde el banco.

"Es un claro ejemplo de la cooperación y entendimiento entre ambas partes, como también de un trabajo responsable, profesional y técnico", afirmaron desde Visa

Por su parte, Visa informó: "Consideramos que las aclaratorias de la normativa publicadas el viernes 4/12 sobre la Comunicación A7153, son un claro ejemplo de la cooperación y entendimiento entre ambas partes, como también de un trabajo responsable, profesional y técnico".

¿Un éxito rotundo?

En este nuevo contexto, esta primera etapa fue exitosa para la apertura de los códigos QR de los grandes aceptadores de pagos en comercios. Esto efectivamente permite pagos abiertos y competitivos que impulsarán la innovación y la cobertura de los comercios de barrio.

Ya que pueden recibir pagos con transferencia de cualquier billetera a más de 50.000 comercios en todo el país.

En sus dos primeros días de operación, el pago con transferencias contó con transacciones por casi 1 millón de pesos que involucraron a los principales actores del mercado de pagos con QR: Banco Nación, Banco Provincia, Posnet-Fiserv y MercadoPago.

Del lado de las billeteras pagadoras, tanto de bancos como de Fintech, el BCRA ya está trabajando desde el área de vigilancia para monitorear el encuadramiento a la normas de los diferentes participantes.

La implementación de la primera fase de la iniciativa es el primer paso de un proceso de transformación de los pagos digitales en Argentina que llevará un año y tendrá un impacto concreto y positivo en la forma de enviar y recibir pagos, en especial para las personas y las Pymes.

Características de Transferencias 3.0

Interoperable: se crea la Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP) con una arquitectura abierta que permitirá interoperar a todas las cuentas (bancarias y de billeteras virtuales).

Al ser un ecosistema abierto e interoperable, las personas usuarias podrán utilizar cualquier plataforma de pagos. Por ejemplo, esto hace posible que un mismo código QR permita realizar pagos con transferencias, ya sea desde cuentas a la vista en entidades financieras o desde cuentas de pago de fintechs (proveedores de servicios de pago no bancarios).

Los comercios considerados como MiPyMEs que adhieran al sistema no tendrán comisiones durante los tres primeros meses de uso del servicio.

El sistema abierto beneficia a todo el ecosistema con un estándar al que los actores se pueden sumar, aprovechando la economía de red y la escala de los pagos digitales.

Inmediato: los comercios recibirán la acreditación en forma automática. Además, los pagos tienen carácter irrevocable.

Dentro del nuevo sistema, se garantiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la total inmediatez de las transferencias, tanto interbancarias como intrabancarias y entre diferentes esquemas de pago. Todas las transferencias entre cuentas de diferentes bancos y cuentas dentro de un mismo banco serán inmediatas, tanto para cuentas de personas humanas como jurídicas.

Económico : termina con los gastos ocultos del manejo de efectivo para los comercios (transporte, almacenamiento, seguridad).

: termina con los gastos ocultos del manejo de efectivo para los comercios (transporte, almacenamiento, seguridad). Competitivo: abre la competencia para la provisión del servicio a comercios minoristas y barriales. Las comisiones a los comercios tendrán un tope de 8 por mil.

Los comercios considerados como MiPyMEs que adhieran al sistema no tendrán comisiones durante los tres primeros meses de uso del servicio, por los primeros 50.000 pesos que facturen cada mes. Podrán así ampliar a sus clientes las formas de pago.

Flexible: permitirá operar tarjetas, QR, DNI, solicitudes de pago y biometría (por ejemplo, huella digital).

Con esta iniciativa adoptada por el BCRA, Argentina pasará a tener un sistema de pagos más moderno, ágil y avanzado, que esté en condiciones de sustituir al efectivo con eficiencia y seguridad.