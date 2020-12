¿Se sube a la "fiebre Bitcoin"?: este importante banco quiere integrar la criptomoneda a sus servicios

El interés de BBVA por Bitcoin data de 2018, cuando propuso crear espacios de innovación para experimentar con las nuevas tecnologías financieras

El 2020 será recordado sin duda como el año de Bitcoin. Por su parte, BBVA estaría en planes de integrar la compra y venta de de la misma y de otras criptomonedas entre sus servicios, según las declaraciones al medio de comunicación Coindesk por parte de fuentes anónimas.

De acuerdo a la información que se conoció unos días atrás, el servicio de comercialización de criptomonedas de BBVA se ofrecerá para clientes de toda Europa y podría activarse el mes próximo. Según indicaron, aunque había planes de iniciar esta navidad, la resolución de algunos detalles de cumplimiento atrasó el proyecto.

Cómo funcionará

Por otro lado, el medio afirmó que el consorcio financiero español operaría con la compraventa de bitcoin desde Suiza, para así aprovechar que en ese país existe un marco regulatorio más claro y amigable respecto a las criptomonedas. La actividad se iniciaría con la aprobación de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA).

Asimismo, el supervisor suizo ya ha aprobado las actividades con bitcoin de otro banco: la subsidiaria del banco ruso Gazprombank, tal como publicó el sitio de CriptoNoticias en octubre pasado.

BBVA comenzó a trabajar en la integración de SILO hace unos seis meses.

Con todos estos datoa, se cree que BBVA implementaría SILO, la misma aplicación usada por Gazprombank. Se trata de una solución para custodia y almacenamiento, desarrollada por el proveedor de software bancario Avaloq y la empresa de criptografía Metaco. Permite a los clientes de banca y gestión patrimonial comprar, vender y transferir bitcoin, ether y otras criptomonedas mediante un "marco de contrato inteligente completo".

"La nueva solución admite un sistema de firma múltiple para la aprobación de operaciones, lo que garantiza la aplicación de un verdadero principio de máxima vigilancia en las transacciones con bitcoin", apuntó Metaco al referirse a SILO. El almacenamiento se ejecuta mediante la combinación de múltiples carteras en la nube y blockchain.

Según la fuente, BBVA comenzó a trabajar en la integración de SILO hace unos seis meses. No obstante, hasta ahora la información no ha sido confirmada por ninguna de estas empresas, ya que por ahora optaron por no brindar declaraciones al medio.

El interés de BBVA

De llevarse a cabo esta noticia, no sería la primera incursión del banco español en el ecosistema de blockchain y criptomonedas. El interés de BBVA por este sector se puso en evidencia desde 2018, cuando propuso crear espacios de innovación para experimentar con las nuevas tecnologías financieras.

Ese mismo año, la plataforma del banco se utilizó por primera vez para operar líneas de crédito renovables con blockchain, yendo más allá de los préstamos corporativos bilaterales que se estaban realizando.

BBVA e Indra realizaron la primera operación que facilitó la negociación y firma de un préstamo corporativo utilizando blockchain en el mundo.

En ese momento, la institución renovó una línea de crédito con la multinacional energética y petroquímica española Repsol por un valor de 325 millones de euros. La operación se efectuó utilizando Hyperledger de la fundación Linux y Ethereum.

Pero además, BBVA y la FinTech española Indra realizaron la primera operación que facilitó la negociación y firma de un préstamo corporativo utilizando blockchain en el mundo. El piloto permitió cerrar un préstamo de 75 millones de euros utilizando una solución desarrollada por BBVA, basada en tecnología de registro distribuido (DLT).

La operación, que redujo a horas lo que tardaba varios días, utilizó la blockchain pública de Ethereum para registrar el hash. BBVA eligió esta opción porque los bancos europeos no permitían poseer ether.

En 2020 BBVA se unió a Santander, Bankia, Sabadell y CaixaBank participando en una prueba para la automatización de pagos con contratos inteligentes, publicó el sitio de Criptonoticias.