Mercado Libre ya vale u$s50.000 "palos verdes": ¿a cuántas YPF equivale?

Esto hito tuvo lugar luego de que sus acciones alcanzaran el valor de u$s 1.009 en la bolsa de Nueva York apenas abrió el mercado

Nuevo récord para Mercado Libre. En un contexto donde muchas empresas vieron cómo sus balances se derrumbaron por la pandemia global, el unicornio de Marcos Galperin no para de crecer.

Ahora, el gigante del eCommerce argentino alcanzó un nuevo hito: superó la marca de los u$s 50.000 millones en su valuación bursátil (al momento de publicar está en u$s51.000, con el el precio de acción en u$s 1.032). Esto sucedió luego de que sus acciones alcanzaran el valor de u$s 1.009 en la bolsa de Nueva York apenas abrió el mercado.

Si bien está lejos de los u$s130.000 millones que vale Amazon, su principal competidor y líder mundial del comercio electrónico, esta marca de mercado libre demuestra que la firma de Galperin no para de crecer.

Cabe destacar que los expertos en finanzas ya anticipaban que la empresa superraría esta barrera teniendo en cuenta que incrementó su market cap en u$s10.000 millones en sólo un mes.

Es decir, desde que el pasado 19 de mayo había batido un nuevo récord en la Bolsa de Nueva York, con un precio que ese día había superado los u$s40.000 millones.

Te puede interesar Cómo pagar sin la tarjeta en mano ni el efectivo: a muchos les resuelve la vida por lo fácil y a comercios, por lo barato

De este modo, la empresa sigue siendo una de las principales ganadoras de la cuarentena, con un valor por acción que este lunes 22 de junio cerró en torno a los u$s984,54, mostrando una suba del 3,31% con respecto al día anterior.

La empresa más valiosa de la Argentina

Así, Mercado Libre sigue marcando máximos históricos en la cotización de sus títulos y se aleja en el liderazgo del ranking de las empresas más valiosas de la Argentina que tiene al grupo Techint en el segundo lugar si se suman las valuaciones de mercado de sus dos controladas, Tenaris (u$s8.045 millones), y Ternium (u$s2.972 millones) que en conjunto llegan a los u$s11.017 millones.

También le saca una inmensa venta a YPF, la petrolera estatal cuyas acciones vienen recuperando valor y en la actualidad posee un market cap de u$s2.116 millones a pesar del contexto de crisis que sufre el mercado mundial de los hidrocarburos por las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19. En comparación, la valuación de Mercado Libre equivale a casi al valor de 24 YPFs.

Lo mismo ocurre con la otra empresa local de comercio electrónico que también cotiza en el mercado bursátil de Nueva York. Es decir, Globant, cuyo valor de mercado se encuentra en los u$s5.143 millones, casi un 10% del valor total de Mercado Libre.

Te puede interesar Vos cambiaste y las aseguradoras ya lo saben: mirá cómo se preparan para un cliente "distinto" post pandemia

La empresa fundada por Marcos Galperin hoy supera en valuación a YPF.

En el mercado descuentan que el fuerte incremento de las acciones de la empresa se basan en la expansión que viene teniendo el eCommerce en América latina a partir de las medidas sanitarias como la cuarentena, dispuestas para combatir el coronavirus y que se ha consolidado como un cambio de hábito que vino para quedarse en lo que todos llaman la nueva normalidad.

En este contexto, también se hace referencia al desarrollo de las finanzas online y digitales, dos de sus mayores unidades de negocios.

Un gigante regional

En la actualidad, Mercado Libre se ha convertido en una plataforma de compra y pago virtual que opera en 18 países de América Latina, donde hasta fines del año pasado, el comercio electrónico representaba cerca del 4% del total de los gastos realizados por los habitantes de esta región, según el medio especializado eMarketer en el que también se asegura que la tasa de crecimiento de Mercado Libre se aceleró a partir de abril.

Te puede interesar Visa ya emitió más de mil millones de "tokens digitales": por qué esta tecnología es el futuro de los pagos digitales

De hecho, a pesar de que su sede central se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, más del 60% de su negocio lo genera a partir de sus operaciones en Brasil, la mayor economía de América latina.

Mercado Libre ya opera en casi 20 países de América Latina y pisa fuerte en Brasil.

Lo mismo ocurre con Mercado Pago, el brazo crediticio de la compañía, que también ha crecido durante la pandemia, con un incremento del 155.6% en abril y con usuarios activos únicos que llegan a los 43.2 millones.

Mercado Pago también ha capitalizado los pagos a través de los celulares al lanzar la mPOS y una billetera móvil que permite pagar servicios públicos y realizar copagos de código QR.

A nivel general, durante el primer trimestre de este año, Mercado Libre había informado un crecimiento del 70,5% interanual en su facturación, para llegar a un total de u$s652,1 millones en ese período.

También entre enero y marzo pasados logró sumar otros 13 millones de usuarios para superar actualmente los 43,2 millones registrados en toda la región.