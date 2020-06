¿Te gustaría trabajar para Elon Musk?: conocé lo que necesitás para poder postularte desde Argentina

Trabajar en una compañía de vanguardia es el sueño que persiguen y añoran miles de trabajadores alrededor del planeta, aunque pocos lo consigan

Semanas atrás, la compañía privada espacial SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, junto a la NASA, el organismo estatal estadounidense más famoso, enviaron una nueva nave que conmocionó al mundo.

Quiero trabajar para Elon

En ese contexto, miles de personas renovaron sus deseos de trabajar en una compañía como la del fundador de Tesla. Un equipo de desarrolladores de software de SpaceX participó semanas atrás en una sesión denominada "Ask Me Anything" organizada por la red social Reddit. Este tipo de encuentros tiene por objetivo que los usuarios pregunten los que quieran sobre un tópico particular a los entrevistados.

Muchos sueñan con ayudar a Musk a llegar a Marte

En aquella ocasión, el equipo de trabajo de Elon Musk que se encarga de administrar el desarrollo de software para el lanzamiento de Crew Dragon Demo 2 y ejecutar software de vuelo y seguridad, escribió en Reddit: "Estamos aquí para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre Crew Dragon, el software y el trabajo en SpaceX".

Consejos

Buena parte de las preguntas se orientaron a cómo conseguir trabajo en SpaceX y cada uno de los integrantes del equipo compartió estos consejos:

Obtener un título en informática o en alguna carrera afín. El equipo de SpaceX remarcó cómo indispensable obtener un título de Computer Sciences [informática] o algo similar y realmente asegurar de saber cómo funcionan las cosas.

El equipo de SpaceX remarcó cómo indispensable obtener un título de Computer Sciences [informática] o algo similar y realmente asegurar de saber cómo funcionan las cosas. Jeff Dexter, encargado de ejecutar software de vuelo y ciberseguridad en SpaceX, detalló que "los ingenieros que obtienen buenos resultados en la firma son meticulosos en su comprensión de cómo funciona su código, cómo funciona la red, cómo funciona Linux, cómo funciona el hardware, etc".

Musk, un tipo exigente