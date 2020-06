Una plataforma argentina de Bitcoin registra un crecimiento del 500%:así podés comprar y vender desde casa

"No esperábamos que suceda eso dado que hay mucha gente con dificultades laborales y financieras", reconocieron desde la compañía local

"En las últimas semanas vimos un crecimiento enorme, del orden del 500% en las operaciones. No esperábamos que suceda eso dado que hay mucha gente con dificultades laborales y financieras", afirmó Matias Bari, director general ejecutivo y cofundador de SatoshiTango, una empresa argentina que se dedica a la compra y venta de bitcoins y otras criptomonedas.

En la siguiente entrevista de iProfesional, Bari analiza el impacto de la pandemia en el negocio de las criptomonedas.

-¿Cómo impactó el aislamiento en su empresa? ¿Qué medidas adoptaron?

-Por supuesto, nos encontramos trabajando todos 100% remotos. Tuvimos que adaptarnos a no estar físicamente en el mismo lugar, a modificar rutinas de trabajo y optimizar procesos que se nos hicieron más lentos por no estar todos compartiendo el espacio físico.

De todas formas los viernes previos a la pandemia ya hacíamos home office, así que seguramente nos costó menos de lo pensado. Y tenemos la suerte de que el 95% de las tareas se pueden hacer de forma remota. En ese sentido, somos unos privilegiados por el tipo de negocio que tenemos en la situación actual.

-¿Cómo cambió el mercado desde que rige el aislamiento por la pandemia?

Pero justo en mayo se produjo un hito en la historia de bitcoin, que fue el halving. Se produce cada 4 años y es el momento donde la emisión de BTC se reduce a la mitad. Es algo prefijado en el protocolo y que no se puede modificar. Y eso genera expectativa, especulación y por lo tanto, el crecimiento en las operaciones también responde a eso.

-¿Qué consecuencias en el corto y en el mediano plazo generarán la pandemia y las medidas preventivas?

-De momento somos privilegiados por el tipo de negocio que tenemos. Pero nadie le escapa a la debacle económica que se viene. El país está parado hace muchos días y eso va a impactar a cualquiera. Así que esperemos que sea lo menos grave posible para todos.

Cómo comprar y vender

A continuación, una lista de alternativas para adquirir divisas digitales en el país y los requisitos para hacerlo. Claro que hay que tener en cuenta algo antes de invertir: los subibaja del precio del Bitcoin puede derivar en que, en el corto plazo, se termine perdiendo plata, por lo que es considerada una inversión de alto riesgo.

Bitex

Bitex permite comerciar bitcoin no solo con moneda local y con dólares. Permite crear una cuenta simplemente con un correo y contraseña, aunque posteriormente es necesario realizar la verificación de identidad, para lo cual se solicitan:

- Datos personales como: nombre, apellido, número de teléfono y dirección junto con una foto de algún documento de identidad.

- Datos de habitación: donde además de la dirección, se debe anexar alguna factura a nombre del usuario que certifique que esa es la dirección correcta.

- Datos financieros: en esta sección hay que dar constancia de que los ingresos provienen de origen lícito y para indicar la profesión se deberán adjuntar documentos tales como recibos de sueldo, facturas, contratos, liquidación de inversiones, o declaraciones juradas de bienes personales. El proceso de verificación de datos puede tardar hasta 3 días hábiles, ya que es un proceso manual.

Bitex fija su tasa de cambio a través de un mercado interno de intercambio, es decir, es la oferta y demanda quien determina el precio final de compra o venta del BTC y exige un monto mínimo de 0,01 BTC para poder operar dentro de la plataforma. Maneja montos mínimos de 200 ARS o 5 USD para depósitos y 0,005 BTC para la venta. En el caso de la compra, no está permitido comprar menos de USD 1.

Solo se puede pagar por transferencias bancarias (CBU), tanto para depósitos como para retiros, y estos son adjudicados en un plazo no mayor a 24 horas una vez realizada la solicitud de retiro o depósito.

Por otro lado, los límites sobre los volúmenes de comercio los fija Bitex directamente dependiendo del nivel de verificación que poseas y el historial de transacciones que manejes.

Las comisiones son:

- 0,5% por cada recarga a la cuenta- 0,25% por cada operación de compra o venta- 0,6% de impuesto

Para los retiros en BTC Bitex exige un monto mínimo de 0,001 BTC, un retiro toma como máximo 6 horas en hacerse efectivo, procesado en horario comprendido entre las 9:00 Hs y las 17:00 Hs hora Argentina.

En el caso de los depósitos en BTC dentro de Bitex, estos se ven reflejados al momento de que la transacción reciba 3 confirmaciones de red.

SatoshiTango

Dentro de esta plataforma es posible comercializar con criptomonedas tales como: BTC, Ethereum, Litecoin, Ripple y bitcoin Cash. Se pueden comprar y vender con pesos argentinos o dólares.

Para la inscripción solo se solicita un correo electrónico y contraseña al momento de crear una nueva cuenta. Sin embargo, para habilitar la opción de comercio (compra/venta) dentro de la misma se requiere:

- Datos personales de identidad, junto con foto frontal y posterior del DNI

- Datos de dirección junto a factura de algún servicio a nombre del usuario que certifique dicha dirección.

- Foto tipo selfie mostrando el DNI y la frase "I want to buy cryptocurrencies at SatoshiTango.com" escrita en un papel.

El proceso de verificación puede tardar hasta 72 horas una vez enviados los documentos.

Para comercializar criptomonedas se realiza directamente, fijando una tasa de cambio interna tanto para la compra como para la venta de cualquier criptoactivo disponible dentro de la misma.

Los siguientes métodos de pago permiten depositar o retirar dinero:

- Transferencia bancaria (CBU) (retiro y depósito)- RapiPago (retiro y depósito)- PagoFácil (depósito)- Mercado Pago (retiro y deposito)- CuentaDigital (depósito)- Depósito en efectivo

En el caso de la compra, es necesario primero realizar una recarga dentro de la plataforma, el proceso de adjudicación de dicho depósito suele tomar 24 horas dependiendo del método utilizado.

Para la venta, se debe primero depositar las criptomonedas en una dirección de SatoshiTango. El tiempo de espera para tener disponibles los fondos depende únicamente de la saturación de la red de dicho criptoactivo.

Con respecto a las comisiones, no hace ningún cargo sobre el depósito que realices, sin embargo, se cobra el 1% sobre cada operación Fiat-Cripto que efectúes dentro de la misma y 0,5% de criptomoneda a criptomoneda.

Para el retiro en criptomonedas los límites son variables. En el caso de bitcoin este tiene un monto mínimo de 0.0022 BTC con una comisión de 0.0003 actualmente. El tiempo de espera dependerá del nivel de congestión de la red de bitcoin en ese momento.

Por otro lado, en el caso de los retiros en moneda fíat hay un tiempo de espera de 24 a 72 horas.

Localbitcoins

Es una de las plataformas de intercambio de bitcoin más grande de todo el planeta. Esta plataforma sirve de contacto directo entre el comprador y el vendedor, ya que los intercambios se realizan entre pares de usuarios y no con Localbitcoins.

Para crear una nueva cuenta solo basta indicar un nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. Sin embargo, posteriormente será necesario indicar datos personales tales como nombre y número de teléfono, a ser verificado posteriormente vía SMS.

Para cumplir con las leyes AML (Anti lavado de dinero por sus siglas en inglés) desde marzo de 2019 es necesario verificar la identidad dentro de la plataforma, contando con:

- Foto legible de documento de identidad.

- Foto tipo selfie sosteniendo el documento de identidad.

Esto permite obtener la verificación básica para comercializar hasta EUR 20.000 anuales. Para aumentar esta cuota hay que cumplir con otros requisitos de verificación que Localbitcoins te solicite. Es posible obtener una cuenta sin límites de intercambio al alcanzar el nivel 3 de verificación y los tiempos de verificación pueden tardar hasta 72 horas una vez enviada la solicitud.

Al momento de comerciar bitcoin en Localbitcoins Argentina, son los propios usuarios quienes definen la tasa de cambio. Del mismo modo, gracias a la masa de usuarios que la propia plataforma maneja, es una de las que cuenta con mayor cantidad de métodos de pago:

- Transferencias bancarias- MercadoPago- Ualá- Depósitos bancarios- Paypal- Neteller- GiftCard

Lo interesante acá es que el pago se realiza directamente al vendedor, sin la necesidad de realizar depósitos previos.

Para vender será necesario contar con fondos dentro de la plataforma. Para ello Localbitcoins te permite administrar tu propia cartera en línea pero las claves privadas son administradas por la plataforma.

Con respecto a las comisiones, Localbitcoins maneja actualmente una comisión de 0,00005 BTC para envíos a carteras externas, y totalmente gratis para direcciones internas de la plataforma. Para depósitos externos la comisión es de 0.00015 BTC por cada depósito recibido. Asimismo, el tiempo de espera, tanto para depósitos como para retiros en BTC depende únicamente del nivel de congestionamiento de la red.

Comprar o vender BTC a través de un anuncio abierto por otro usuario, no implica comisiones, es totalmente gratuito. No obstante, comercializar bitcoins mediante un anuncio publicado por el usuario, genera una comisión del 1% sobre el monto total intercambiado.

ArgenBTC

Esta plataforma permite comercializar bitcoin las 24 horas del día. Para crear una cuenta hay que ingresar:

- Nombre y apellido- Número de teléfono- Provincia - Documento de identidad- Dirección de residencia- Correo electrónico

Estos datos deberán coincidir con los documentos de identidad que serán solicitados posteriormente. La verificación en ArgenBTC solicita documentos como:

- Datos de la cuenta del origen de los fondos, con el formato de Clave Bancaria Uniforme o CBU. Si es más de una cuenta, hay que proporcionar todos los CBU. Esto para el caso de depósitos provenientes de una cuenta bancaria.

- Foto frontal y posterior del DNI.

- Foto tipo selfie sosteniendo el DNI y una nota que diga lo siguiente "Esta transferencia es para comprar bitcoins en argenbtc.com, mi usuario es: (tu usuario o email), mi teléfono es: (código de area+teléfono).

Estos datos tendrán que ser enviados por email a un proceso de verificación manual. Explícitamente ArgenBTC no indica el tiempo de espera, pero menciona que las verificaciones de identidad se realizan de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora de Argentina (GMT -3).

ArgenBTC fija una tasa de cambio interna, ya que la compra o venta se realiza directamente en la plataforma. Al mismo tiempo, al realizar una compra, primero debes depositar tus pesos argentinos, ya sea por transferencia bancaria o cupones de pago tales como Rapipago y PagoFácil.

Posteriormente, con el depósito realizado, la adjudicación de fondos podría tardar hasta 24 horas en hacerse efectiva. Asimismo, al retirar los BTC comprados, estos se hacen efectivos después de la aprobación por parte de la plataforma, en un horario comprendido de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm, hora de Argentina (GMT -3), y sábados de 10:00 a.m. a 12:00 m, hora de Argentina.

Te puede interesar Sin Freno: cuánto subió la acción de Mercado Libre en los últimos meses y cómo podés subirte al unicornio

En el caso de la venta, necesitarás transferir tus BTC a la dirección asignada dentro de la plataforma, proceso que puede tomar 24 horas en completarse. Del mismo modo, el retiro de dinero de la plataforma solo se puede realizar a través de transferencias bancarias, las cuales suelen realizarse con bastante rapidez siempre y cuando se realice la solicitud de retiro dentro del horario comprendido de lunes a viernes de 9:00 Hs a 18:00 Hs hora argentina.

El retiro de fondos vía transferencia a cuenta bancaria no implica comisiones. Los límites de comercialización variarán dependiendo del nivel de verificación que se posea, así como también con el volumen de demanda y disponibilidad que ArgenBTC posea en ese momento.

Las comisiones en ArgenBTC son:

- 3% para depósitos por cupones de pago- 1% sobre la compra o venta final. No obstante, el 1% es agregado al precio que ves al momento de realizar la compra

CryptoMKT

Es un mercado de intercambio completo, ya que ofrece herramientas de Trading que te permiten operar en el mercado de las criptomonedas como todo un profesional. Permite intercambiar criptoactivos tales como: BTC, ETH, XLM, EOS. Además de Argentina, CryptoMKT opera con bitcoin y otras criptomonedas en otros países de América Latina.

La creación de una cuenta es muy sencilla: solo hará falta un correo y contraseña para una cuenta Observador, que permite observar el mercado junto a las opciones de compra y venta. Sin embargo, para poder comerciar criptoactivos será necesario, por lo menos, la verificación básica, la cual concede permisos de mover hasta 30.000 ARS mensuales.

Para acceder al primer nivel verificación se necesitan:

- Datos personales junto foto de algún documento de identidad - Datos de habitación junto a comprobante o factura de algún servicio a nombre del usuario- Una foto directamente desde la cámara del celular para validar la verificación- El proceso de verificación puede tardar hasta 72 horas.

Para poder operar se necesita realizar un depósito en pesos argentinos o criptomonedas dentro de tu cuenta que tardan entre 1 y 6 horas en ser adjudicados. Del mismo modo podrás realizar depósitos y retiros a través de:

- Transferencias bancarias

- Mercado Pago

Estas son las tarifas:

- 0,9% por cada depósito o retiro bancario- 3,3% por depósito y 0,9% por retiro con MercadoPago- 0,7% por cada operación- 1,5% por compra o venta simple

Para los retiros de criptomonedas y moneda fíat, el tiempo máximo de espera es de 6 horas hábiles.

Athena bitcoin

Otro mecanismo es utilizar los cajeros que Athena Bitcoin está instalando en kioscos, comercios y shoppings. En este caso, se pude utilizar la billetera de Athena o la de un tercero en el caso de usuarios más experimentados.

Para comprar, hay que ingresar billetes en el equipo que se convertirán a pesos e ingresar la dirección de la billetera escaneando un código QR, imprimiendo un monedero virtual en papel o introduciendo la dirección a mano, que es la opción menos recomendada por la probabilidad de error.

En el siguiente mapa se pueden hallar las terminales que ya están funcionando en el país: