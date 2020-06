Sin Freno: cuánto subió la acción de Mercado Libre en los últimos meses y cómo podés subirte al unicornio

Los papeles de la compañía en Wall Street crecieron casi un 90 por ciento en dos meses. Claves de su éxito y perspectivas a futuro

No todo lo que brilla es oro. Sin embargo, Mercado Libre parece ser la gran excepción a la regla. En medio de la peor crisis mundial desde el "crack" de 1929, la firma más valiosa de Argentina no solo logró atravesar indemne el cimbronazo causado por la rápida expansión del coronavirus a nivel mundial, sino que creció a "tasas chinas" en los últimos dos meses, impulsado por el fenomenal crecimiento de sus negocios de eCommerce y pagos digitales.

Es que la firma de Marcos Galperin parece haber sido hecha a medida para la coyuntura actual. En tiempos de aislamiento preventivo y distancia social, el comercio electrónico y las plataformas fintech fueron las dos grandes soluciones que permitieron a muchos latinoamericanos mantener sus niveles de consumo. Lejos de ser una casualidad, Mercado Libre es líder absoluto en esos dos ámbitos.

Esta supremacía se ve reflejada en el rendimiento de sus ADR: luego de tocar un piso de u$s447,34 por acción el 1 de abril, en medio de un bajón mundial generalizado por el avance de la pandemia, el unicornio más grande América Latina tuvo un rebote "estratosférico", creciendo un 88% en apenas dos meses, para ubicarse en u$s853,52.

Así, no solo recuperó su valor anterior a la aparición del COVID-19 en el escenario global, sino que, incluso, lo superó: su valor de mercado superó la barrera de los u$s40.000 millones y todo apunta a que el crecimiento no tendrá techo en el corto plazo.

Con viento a favor

El crecimiento de Mercado Libre se destaca en un panorama en el que las empresas argentinas no dejan de perder valor en las bolsas extranjeras. Algunas, incluso, cotizan a precio de remate.

Para las empresas argentinas, los ADR permiten expandir la capacidad de crédito al acceder al financiamiento en el mercado estadounidense, mientras que a los inversores les da la posibilidad de operar con estos instrumentos a nivel internacional.

Asimismo, plataformas como Quiena, Invertir Online y Portfolio Personal son algunas de las que actualmente permiten a los ahorristas operar con estos papeles desde Argentina, de manera digital.

Varias son las razones esgrimidas por los analistas financieros para explicar por qué –en conjunto– la capitalización bursátil de este grupo de sociedades se desplomó, entre las que sobresalen:

- El daño que causó su exposición al riesgo argentino

- La incertidumbre política y económica de los últimos meses

- Los efectos nocivos que las medidas contra el coronavirus están dejando en la producción, el comercio y los servicios

Así, las otras 19 cotizantes argentinas en el NYSE cuestan, en conjunto, apenas el 60% de Mercado Libre. Otro dato permite graficar la verdadera magnitud del fenómeno: YPF hoy ostenta una valuación de mercado de "apenas" u$s2.000 millones, una cifra 20 veces menor al valor de la firma fundada por Galperín hace apenas 20 años.

Panorama optimista

Para los especialistas, lejos de ser un "one hit wonder" lo de la firma es la consolidación de un negocio que supo expandirse con éxito y atender de manera efectiva a las necesidades del consumidor 4.0, 100% digital.

"MELI es una empresa distinta y que me gusta mucho. Podría decirse que su valuación bursátil es disparatada, pero no es la típica empresa para analizar por múltiplos de valuación relativa sino por el ecosistema que está creando", señala a iProUP Gustavo Neffa, Socio y Director de Research for Traders.

El ejecutivo señala que, a pesar de una desaceleración en los negocios a mediados de marzo, producto de las consecuencias del COVID-19, la compañía se ha recuperado significativamente en las semanas posteriores.

Asimismo, destaca que el negocio de pagos continúa creciendo de manera sólida en la plataforma con un incremento de 36% interanual en el primer trimestre de 2020. Pero, es el negocio fuera de la plataforma, que incluye otros minoristas digitales y tiendas físicas, lo que representa la mayor parte de su crecimiento (+140% interanual).

Neffa advierte que su bajo margenneto, los elevados múltiplos de valuación (que considera desproporcionados respecto a otras compañías de e-commerce) y gasto en publicidad pueden "limitar el potencial de upside de su precio y la mejora de su desempeño operativo".

Sin embargo, aclara que se refleja un sostenido crecimiento de sus ingresos, tanto los observados en los últimos años como las perspectivas positivas a futuro, así como un sólido estado patrimonial (cuenta con deuda neta negativa).

"No es una compañía que tenga indicadores de valuación en los que vos te tengas que basar porque da cualquier cosa, incluso perdió plata el año pasado. Pero cuenta con una extraordinaria proyección hacia la conformación de un gran ecosistema", explica el especialista y subraya la importancia de Mercado Pago, ya que la baja bancarización es el gran punto débil de América Latina, además de su importante avance en materia de envios, otra cuenta pendiente en al región.

En ese punto, Neffa es claro: está próxima a romper la marca de su máximo histórico y a convertirse en una empresa de u$s1.000 dólares por acción. Hacia adelante tenés mucho potencial".

Por su parte, Joaquin Bagues, Jefe de Estrategia de Portfolio Personal Inversiones, señala: "MELI es una de esas compañías que componen el índice del NASDAQ que son sexys para los inversionistas".

En esa línea, agrega: "Los estrategas actuales buscan compañías donde se pueda ver un crecimiento genuino en el top line de la organización, así mismo se encuentre diversificada a través de la economía de redes, y dentro de ese cocktail tenga la oportunidad de desembarcar en la industria financiera. Bueno Mercado Libre lo tiene todo".

Según indica el analista, los resultados validan la tesis sobre el potencial que tiene la empresa sobre la sociedad y lo materializan en sus ingresos. Mientras MELI observó un viento en contra en la segunda quincena de marzo debido a las medidas de cuarentena, las unidades de negocio recuperaron significativamente en Abril.

Bagues advierte que, si bien se espera una desaceleración en el mercado brasileño, producto de las dudas que genera la economía de ese país en el corto y mediano plazo, destaca que la empresa "sin dudas supo capitalizar la coyuntura y abrió una puerta para sinergias dentro de las ventas minoristas". Así, a pesar de posibles vientos en contra, augura un "crecimiento secular"

El secreto de su éxito

Lejos de ser una burbuja, el sólido 2020 de Mercado Libre se basa en la consolidación de su oferta de productos.

En abril, ya en pleno distanciamiento, un 30% de los argentinos declaró haber incrementado sus compras online, según la consultora Kantar. Esta cifra es coincidente con lo señalado desde la firma de Galperin: de acuerdo a los números revelados por la firma ,se registraron más de 5 millones de nuevos usuarios a nivel regional. Esto significa un crecimiento del 45% durante el mismo período del año anterior.

En Argentina, la cantidad de nuevos compradores online alcanzaron los 690.014, un incremento del 40% vs el año anterior. Este repercutió de manera directa en los pedidos, ya que su crecimiento fue del 52%

En lo referido a su negocio fintech, en la segunda mitad de marzo se registró un crecimiento del 110% en usuarios únicos y del 90% en la cantidad de facturas pagadas, ambos indicadores comparados contra el mes anterior. Incluso se incrementó el pago de servicios e impuestos en entidades provinciales, lo que evidencia un crecimiento también del uso de la herramienta en el interior del país", agrega.

Solo en abril, la empresa registró más de 1,2 millones descargas de la app. Aquellos que utilizaron la billetera por primera vez, lo hicieron, principalmente, en pagos de servicios y recargas.

El fenómeno producido a partir de la puesta en marcha de la cuarentena la obligó a acelerar sus planes de contratación. Entre junio y diciembre prevé la incorporación de más de 5.000 personas, sólo considerando puestos nuevos.

Siete de cada 10 empleados serán para los centros logísticos automatizados

El 70% de esas posiciones serán para los Centros de Almacenamiento ubicados en toda la región y cuyo funcionamiento es clave para acompañar la demanda en constante aumento.

Del total de personas a incorporar, el 45% estará en Brasil, el 25% en Argentina y el 25% México. Esto se suma a los 1.400 colaboradores que ya se incorporaron al equipo en los primeros cinco meses del año.

El otro perfil destacado del plan de contrataciones es el de especialistas en IT en diversas ramas, donde se prevé sumar casi 400 personas más.

Un tercio de estas posiciones serán cubiertas en Colombia, y también están planificadas nuevas incorporaciones a los equipos de Argentina, Brasil y Uruguay, donde la empresa ya cuenta con centros de desarrollo tecnológico. Las áreas de atención al cliente y otras unidades de negocios y administración también prevén expansiones, aunque menores en proporción.