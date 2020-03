Expertos asegura que bitcoin fue diseñado para el caso de una crisis financieras: ¿pasará la prueba?

Inversores de Bitcoin se agobiaron por su caída del 50%, pero hay que recordar que Bitcoin fue diseñado específicamente para el caso de una crisis global

Si has estado involucrado con Bitcoin (BTC) el tiempo suficiente, lo más probable es que hayas escuchado hablar de su Bloque Génesis varias veces.

Según Coinmarketcap, actualmente la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s 112.915.988.420.

En realidad no importa si la gente considera a Bitcoin como un almacén de valor que compite con el oro y los bienes inmuebles, un medio de intercambio para transacciones sin censura, o una unidad de cuenta potencial debido a su modelo no inflacionario. Como dicen los partidarios de la moneda digital, "al tejón no le importa" (haciendo referencia al video que una vez fuera viral), y tienen razón en ese sentido. Lo más probable es que nunca haya un consenso sobre cuál es el uso principal de Bitcoin y algunos argumentarían que no hay necesidad de que lo haya.

Bitcoin fue diseñado para trabajar de forma independiente, sin necesidad de bancos, gobiernos, monedas internacionales o cualquier sistema necesario para el dinero fiduciario tradicional. Los sistemas de comunicación por satélite y redes de malla están actualmente en uso para mantener la blockchain de Bitcoin viva, incluso durante un corte de Internet. No es necesario imaginar un escenario catastrófico para poner a prueba el uso de Bitcoin, ya que la gente de Corea del Norte e Irán ya lo están utilizando para eludir las sanciones internacionales.

¿Cómo puede ser Bitcoin un almacén de valor después de la caída del 45% de la semana pasada?

Hay muchos que argumentan que Bitcoin no puede ser un almacén de valor basado en su volatilidad con comportamiento de sierra eléctrica, pero se puede obtener una valiosa información de la acción del precio del oro durante la crisis financiera de 2008.

El oro ciertamente no parece un refugio seguro después de una caída del 24% en menos de 2 meses, aún más preocupante es el hecho de que el S&P 500 se mantuvo plano durante ese período. Por lo tanto, ¿es realmente justo analizar cualquier correlación en un período tan corto? ¿Ese movimiento brusco en el precio invalida la resistencia del oro durante las incertidumbres del mercado?

Lo mismo puede decirse cuando Bitcoin entra en su primera gran crisis global. Este es, de hecho, el primero de los cuatro desencadenantes de un importante bombeo de precio que se avecina; aquí es donde nos centraremos.

Resistencia y falta de correlación

El que el precio de Bitcoin se mantenga por encima de los u$s 5.000 se traduce en una prima del 55% o más hasta el mínimo de u$s 3.200 en diciembre de 2018. Se debe tener en cuenta que la crisis actual es algo sin precedentes en las últimas décadas.

El S&P 500 tardó solo 3 semanas en caer un 20% desde su pico, un punto que la mayoría de los inversores consideran el comienzo de un mercado bajista. Esto no tiene precedentes en la historia, incluso si se compara con la caída del mercado de valores de 1929.

La falta de correlación de Bitcoin con los mercados de valores es otro factor que podría ayudar a una nueva ola de afluencia, ya que los inversores se dan cuenta de que la crisis ha impactado en casi todas las clases de activos imaginables. La relación de precios entre el S&P 500 y Bitcoin en una escala desde -1, una relación inversa perfecta hasta +1, una relación perfecta. El indicador tiende claramente a 0 la mayoría de las veces, lo que indica que no hay absolutamente ninguna relación entre los dos activos.

Halving de Bitcoin en 2020

El hecho de que la inflación equivalente se reduzca al 1.8% anual tras el recorte de los subsidios al bloque no se traduce directamente en una revalorización de los precios. Lo que los inversores deberían buscar es la sostenibilidad de la red a pesar del impacto negativo del halving en cada uno de los mineros. Es una industria de u$s 5.000 millones y aún así no hay nada que se pueda hacer para evitarlo.

La mera existencia de Bitcoin Cash (BCH) y Bitcoin Cash SV (BSV) es un recordatorio de que el consenso social determina las reglas de Bitcoin (BTC), no los mineros, no los exchanges, y ciertamente no CME.

Esas bifurcaciones estaban dispuestas a aumentar la capacidad de bloque, aumentando así la dificultad para que un usuario medio ejecute un nodo. El simple hecho de que la red funcione continuamente y se adhiera al consenso social será en sí mismo una muestra de fortaleza.

¿Sobrevivirá Bitcoin a la actual crisis financiera?

Aunque la crisis actual no parece estar relacionada con el crédito hipotecario, la confusión económica causada por el coronavirus podría ser suficiente para derribar compañías altamente consolidadas, negocios físicos orientados al comercio minorista y prestamistas de crédito. Este retroceso del PIB podría ser el detonante necesario para eliminar la confianza en el sistema financiero en su conjunto.

Nadie espera que Bitcoin y las monedas digitales sean la primera opción para la mayoría de los inversores, pero seguramente es un contendiente para un pequeño porcentaje, como se evidencia en un informe de Charles Schwab publicado en noviembre de 2019. Ejemplos recientes de Venezuela, Turquía e Irán luchando para hacer frente a la hiperinflación de sus monedas locales muestran que la crisis financiera podría llevar a una escapatoria perfecta para aumentar la adopción de Bitcoin.

Mirando hacia el futuro

Desde su inicio, Bitcoin ha estado esperando pacientemente una crisis global. La reciente caída de los precios no refleja la falta de confianza de los inversores en la fuerza de la red de Bitcoin, la escasez digital o su capacidad para trabajar como medio de intercambio.

Los posibles desencadenantes de un próximo repunte no solo provienen de su naturaleza descentralizada y no inflacionaria, sino también del posible impacto de la crisis en las instituciones financieras y la capacidad del gobierno para mantener la credibilidad del dinero fiduciario.

