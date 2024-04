Como en muchos otros lugares donde los tentáculos de Generación Zoe llegaron, es difícil establecer la cantidad de víctimas en Venezuela. Quienes admiten haber confiado en el esquema y escuchan cómo la investigación avanza en Argentina, piden justicia.

Zoe hizo su entrada en Venezuela en 2020, justo en medio de la pandemia del coronavirus y una situación económica vulnerable. Su promesa: rendimientos mensuales supuestamente entre el 7,5% y el 10% en dólares.

iProUP dialogó con un grupo de afectados: las víctimas van desde gente que perdió ahorros de toda una vida a quienes sufrieron graves problemas de salud.

Generación Zoe: qué dicen las víctimas

Zoe buscaba "creyentes" en Venezuela del mismo modo que en Argentina: utilizando charlas, conferencias y eventos, persuadían a individuos con un modelo de negocio multinivel. Además, afirmaban invertir en diversas áreas, desde criptomonedas hasta equipos deportivos. La misma venta de ilusiones.

Hugo Montilla es diseñador gráfico y actualmente busca empleo. Cayó en la telaraña de Zoe en agosto de 2021. Las consecuencias sobre su salud y la de su familia perduran al día de hoy.

"Estuve sumido en una fuerte depresión durante un año. Mis hijas, durante todo ese período, estaban sin estudiar. No tenía el dinero para pagar su educación porque puse todo en Zoe: perdí u$s48.000 y no me pude recuperar más", cuenta Hugo a iProUP.

Cositorto está detenido en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba

"Los promotores de ZOE te instaban a vender posesiones. Te decían que con los rendimientos podrías recuperarlas más adelante. Yo empecé con u$s8.000, pero al ver las primeras ganancias puse mucho más. Un cuñado puso u$s2.000 y los perdió. Era habitual que ingresen por recomendación de un familiar a amigo", agrega Montilla.

Ingresar en este esquema tuvo un costo considerable para muchos, con pérdidas financieras devastadoras y un impacto significativo en la salud mental. Las acusaciones señalan a Blanca Elena Torres como la representante en Venezuela, junto a su hija y su yerno, quienes se habrían fugado del país.

La trama incluye a Leonardo Cositorto, el creador de Generación ZOE, actualmente detenido en Argentina por estafa y manipulación del mercado. Alega que empresarios se unieron para perjudicar su empresa, lo que resultó en pérdidas millonarias.

Mientras tanto, las autoridades venezolanas han iniciado investigaciones, con una persona detenida hasta el momento por estafa internacional. Las figuras clave del esquema están siendo buscadas activamente, mientras que las víctimas claman por justicia y esperan recuperar sus inversiones.

"Si Leonardo Cositorto tuvo orden de aprehensión y alerta por Interpol, lo mismo debería ser para Blanca Torres, ya que ella fue la principal precursora del esquema en territorio venezolano", piden los afectados por el esquema Generación Zoe.

Mónica Arrascaeta es otra voz en el grupo de víctimas que dialoga con iProUP. Se entrecorta su voz cuando recuerda su experiencia. Oriunda del estado de Trujillo, toda su vida la dedicó al comercio de muebles.

Generación Zoe prometía fuertes rendimientos por invertir en criptomonedas, equipos de fútbol y hasta minas de oro

"Puse todo lo que tenía y mi familia se fue a la quiebra. Ahora pude recuperar lo más importante: mi salud mental. Mi marido tuvo un intento de suicidio porque esto nos hizo mucho daño", confía a este medio.

La mujer subraya algo que no por casualidad mencionan todas las víctimas: primero se pone poca plata, se ven rendimientos y eso lleva a poner más.

"Leo gente que se ríe de nosotros. Yo entré por la recomendación de alguien de mi confianza, vi resultados y decidí seguir invirtiendo. A veces es más fácil juzgar desde afuera, pero nadie sabe el infierno que nos toca vivir", lamenta.

La sensación de impunidad y desesperanza por recuperar el capital invertido es generalizada. No obstante, las víctimas de Zoe en Venezuela intentan hacer algo para tener una respuesta de la justicia.

"Lo hago como catarsis porque ya perdí la esperanza de recuperar mi dinero. Todos los días pensas en lo que tenías y ya no está. Sin la ayuda de un profesional es muy difícil salir de ese reproche constante. Si al menos la justicia puede dar con esta gente, significaría un gran alivio", admite Raúl, otro estafado.

Leonardo Cositorto: cómo es el documental de Netflix

Netflix reveló el lanzamiento de "Los sueños perdidos: El caso de Generación Zoe", que estará disponible en todo el mundo a partir del 23 de mayo.

Se trata de un documental que detalla el surgimiento, expansión y posterior colapso de una de uno de los esquemas piramidales más grandes y perjudiciales de América Latina.

La producción se realizó en Argentina y requirió una meticulosa investigación que incluye múltiples testimonios de líderes de Generación Zoe, víctimas y periodistas.

El trabajo muestra entrevistas a damnificados de Generacion Zoe, a Cositorto (CEO) y su mano derecha Maximiliano Batista, la fiscal Juliana Companys y Javier Smaldone (especialista en ciberseguridad).