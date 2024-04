Las plataformas de contenido cambiaron el juego del entretenimiento y la comunicación. Pero esto no es noticia: hace más de 10 años que YouTube, Twitch, Instagram o TikTok, son parte de la vida cotidiana de la gente, al punto que son el eje de sus comportamientos de consumo en todo el sentido de la palabra.

En ese contexto, estas plataformas aparecen como los antiguos canales de televisión, solo que con mínimas inyecciones de inversión y grandes rendimientos, a cambio de empoderar a los usuarios y democratizar contenidos.

A diferencia de los canales de TV, las plataformas son un soporte, como pagar Flow y no DirecTV, porque en cada una hay canales e, incluso, puede que los mismos. La permanencia de ese contenido en una o todas las plataformas, depende del creador.

A diferencia de los canales de streaming, que buscan maximizar su audiencia al presentarse en la mayor cantidad de ventanas de contenido posibles, como

Vorterix

OLGA

Luzu Tv

Blender

los streamers, es decir, personas que (en su mayoría) transmiten desde sus casas y enfocan su contenido a:

videojuegos (gameplays)

música

solo hablar a cámara (IRL o just chatting)

priorizan espacios dedicados al encuentro con una comunidad estable, con la que entran en diálogo de forma constante y que suele apresentarse en una plataforma en específico, que desde hace algún tiempo es Twitch.

Martín Pérez Di Salvo, también conocido como Coscu, anunció que se pasa de Twitch a Kick

Por esto es que el pase del streamer Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, de Twitch a Kick, es como si Marcelo Tinelli en pleno auge noventero de Videomatch, o Susana Giménez y su famoso living, se hubiesen mudado de Telefé a Canal 13 (o algo así).

Kick atrae a Coscu, un histórico de Twitch: ¿contra quién compite la plataforma de Jeff Bezos?

En septiembre de 2012, Coscu haría su primer stream en Twitch de League of Legends (LoL) con el nombre de usuario ‘Shacoscu’. Casi 4 millones de seguidores y algunos años después, el nacido en La Plata le diría adiós a la plataforma para mudarse a Kick.

Para Di Salvo, "la política de Twitch cambió en 2014 que la compró Amazon. No les interesa la región", al punto que en eventos ahí transmitidos, "como ‘Parense de Manos’, donde tuvimos 450.000 personas mirando, nunca aparecieron, ni nos dieron portada", sentenció a este medio Alfredo Montes de Oca, co-conductor del programa ‘Paren la Mano’ y streamer.

En el medio aparecieron otros proyectos, incluso Di Salvo supo irse un tiempo a Mixer, una dependencia de Microsoft, que tampoco pudo escapar a los dos problemas clásicos de las alternativas al transmisor violeta:

Pérdida de audiencia : Twitch se hizo costumbre para los consumidores de streams, al punto que, citando a Di Salvo en algunas apariciones públicas, "tenía que resignar 70% de la audiencia

Inestabilidad de los proyectos: Mixer dejó de existir en 2020 y así pasó con otras, como Nimo o Booyah, que cerraron o anularon de forma unilateral sus contratos

Existen hoy dos jugadores importantes que podrían competir con el gigante violeta:

Playback

Kick

La primera, que ya tiene vínculo con reconocidos streamers argentinos, posee un sistema que apuesta al pago por trasmisión y, según precisó a este medio Montes de Oca, "pueden ofrecer entre u$s100 y u$s1.500 por stream".

Izq a der: Germán Beder, Alfredo Montes de Oca, Roberto Galatti y Lucas Rodríguez, miembros del programa 'Paren la Mano'

La otra plataforma, denominada por algunos como ‘la verde’, parece ser de las pocas con espalda e interés para competir con seriedad, prueba de ello es que "logró cautivar al streamer más visto de Twitch, xQc (Felix Lengyel), con un contrato por casi u$s100 millones", explicó a iProUP Javier Siriani, Account Director en Lanzallamas.

¿Es Kick la plataforma capaz de romper el reinado de Twitch?

Kick, fundada en 2022 en Australia, posee el respaldo de los fundadores del casino online Stake -al punto que es una de las razones de su existencia-, luego de que Twitch eliminara los streams de apuestas (slots, ruletas y dados).

La propia Stake pisa fuerte a nivel global y se asoció con la escudería Sauber Motorsport (antes asociada a Alfa Romeo), a la que renombró Stake F1 Team Kick Sauber, mientras que en la Argentina tiene a Sergio ‘Kun’ Agüero y a Coscu como embajadores.

A esto, Siriani agrega que, "además de atraer celebridades, la plataforma ofrece condiciones más beneficiosas a los creadores, al garantizarles 95% de los ingresos generados y el 100% de las donaciones".

El programa Paren la Mano, tuvo su incursión en ‘la verde’ la semana del 22 de abril y Montes de Oca comenta que "nos fue muy bien, se vió muy bien, lo cual no es algo usual cuando se pasa de Twitch a otras, porque surgen problemas inéditos para la plataforma".

Sobre la posible estabilidad de Kick vs. otras que no son la violeta, Montes de Oca resalta que "no hay seguridad de nada, ni acá, ni en ninguna otra y esto es cíclico: se prueban alternativas, pero por ahora siempre se vuelve Twitch".

Sergio 'Kun' Aguero es embajador de Stake, la empresa detrás de Kick

Siriani entiende que "desafiar a los jugadores dominantes siempre es saludable, pero hay que tener en cuenta que Kick buscará ser exitoso en un espacio donde tres de las tecnológicas más grandes del mundo (Microsoft, Meta y Google) intentaron y fracasaron".