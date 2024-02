La usuaria de X (exTwitter), @Frascafari, se hizo viral en las últimas horas por la ingeniosa manera en la que despertó a su novio y las repercusiones en la antigua plataforma del pajarito se hicieron virales.

La publicación cosechó:

En el mismo, la usuaria contó su situación: "Me fui de mi casa sin llave porque se quedaba mi novio y podía abrirme cuando vuelva. Volví, lo llamé 24 veces y no lo pude despertar", expresó "Camilo" en aquel tuit viral.

Ante esta situación, se le ocurrió una idea ingeniosa: creó un video de 1 minuto de duración y lo publicó en privado a su canal de YouTube, para luego transmitirlo en la televisión del cuarto de su novio y que así despierte.

Algunos minutos después, otro usuario de esa misma plataforma subió a modo de respuesta el video, titulado "ABRÍ EL PORTÓN URAAAAAA", donde la tuitera repite de varias formas y tonos, la frase: "abrime el portón".

Por último, @Frascafari alardeó respecto del positivo resultado de su idea: "tuve que hacer un video, subirlo a YouTube y compartirlo en la tv del cuarto para que me abra y funcionó", sentenció.

me fui de mi casa sin llave porque se quedaba mi novio y podía abrirme cuando vuelva. volví, lo llame 24 veces y no lo pude despertar así que tuve que hacer un video, subirlo a youtube y compartirlo en la tv del cuarto para que me abra y funciono ???? pic.twitter.com/ZJkDYh9Uwv — Camilo (@Frascafari) January 28, 2024