Marcos Galperin, tajante contra un twittero que lo acusó de evadir impuestos: "Si sos peroncho..."

El empresario respondió a una persona que había acusado a la compañía más valiosa del país de no cumplir con obligaciones impositivas

El Estado argentino sufrió una dura derrota en la Justicia de Nueva York luego de que la jueza Loretta Preska fallara que el país debe abonar u$s16.000 millones por la expropiación de YPF.

Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre y exempleado de la petrolera cuando estaba en manos de Repsol, se refirió al tema: "Duele en el alma", lo que desató una furiosa conversación en Twitter.

Mercado Libre: qué dijo Galperín sobre el caso YPF

"¿Cuántas escuelas se pagarían con esto? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta obra pública? Duele en el alma. ¿Será que solo mediante fallos de jueces en EE.UU. podremos aprender como sociedad y dejar de ser autoritarios e irresponsables?", publicó Galperin en su cuenta de X (Twitter).

Los comentarios, a favor y en contra del empresario, no demoraron en llegar. Sin embargo, hubo uno que captó su atención que respondía a la cantidad de escuelas que podrían crearse: "Es un número menor al que pagaríamos con los impuestos que vos evadís".

"A ver tontín, yo no evado nada, en ningún lado. Si sos Peroncho y celebrás 'combatir al capital', después cuando el capital se va, no lloriqueés porque 'se la fugaron' o porque "no pagan impuestos'", remarcó Galperin.

De esta forma, el CEO de Mercado Libre dio a entender que la causa por la que se radicó fuera en Uruguay, al igual que otros grandes empresarios y emprendedores argentinos, tras la victoria del Frente de Todos en 2019 fue por el escaso apoyo del partido gobernante al sector.

"Festejen que ganaron y se fue el capital, ¿no? ¿O sos esquizofrénico?", remató Galperin, quien fue celebrado por sus seguidores por "haber domado" al twittero.

En efecto, así como el talento argentino es seducido para trabajar freelance al exterior, los principales CEO y creadores de negocios 4.0 son atraídos por otros mercados business-friendly:

Uruguay : están los fundadores de unicornios Marcos Galperin (CEO de Mercado Libre) y Martín Migoya (CEO de Globant). Pero también los líderes de startups de alto impacto como Facundo Garretón (Terraflos), quien publicó en Linkedin una foto con otros emprendedores del "hub argentino" en Punta del Este: Gastón Irigoyen (Pomelo), Martin Borchardt (Henry) y Demián Brener (Open Zeppelin). Sebastián Serrano (Ripio) eligió Montevideo, según indica su Linkedin

: se radicó , CEO de Technisys, que pasó los u$s1.000 millones. Otros entrepreneurs destacados: (Satellogic) y (UBI) Estados Unidos: viven los CEO Gastón Taratuta (Aleph Holding), Guillermo Rauch (Vercel) y Eugenio Pace (Auth0)

A la lista hay que añadir a Alec Oxenford, fundador de OLX, quien reside en Río de Janeiro. De esta forma, siete de los 12 unicornios albicelestes tienen a sus CEO o founders radicados en el exterior.

También a los creadores de tres de los principales candidatos a pasar los u$s1.000 millones: Satellogic (ya vale u$s800 millones en Wall Street), Ripio y OpenZeppelin.

Una reciente foto veraniega dijo más que mil palabras: Marcos Galperin se retiraba de un día de playa en Punta del Este, con la reposera y la sombrilla brandeada de Mercado Libre bajo un brazo y la correa de su perro en la otra mano. Una tranquilidad natural para el principal empresario del país, un hecho casi insólito visto desde la orilla de enfrente.

"Uruguay brinda una idiosincrasia similar a la Argentina, con un ritmo de vida muy agradable, un nivel de problemas muy chico, escasa polarización política", resume a iProUP Santiago Sena, doctor en Negocios y docente del IAE y la Universidad de Montevideo.

El experto matiza que la cuestión tributaria no es la única causa por la que casi 15.000 argentinos solicitaron la residencia uruguaya en 2021, un 44% más que en 2020, según datos de la Cancillería de la nación oriental publicados por el diario El País. Pero pesa.

"La presión impositiva allá es del 50% y en Argentina es de 106%. Tenemos 170 impuestos. Por eso acá las firmas evaden: el marco te obliga a hacerte un régimen especial", señala Sena, quien añade que la principal ventaja del país charrúa reside en que "tiene sentido común: hay una continuidad, un nivel de grieta que permite la construcción dialéctica".

Facundo Garretón, una de las caras más visibles de la "legión argentina" en Punta del Este

Facundo Garretón, fundador de InvertirOnline (vendida a Supervielle) y exdiputado del PRO por Tucumán, forma parte de la "legión argentina" en tierras charrúas. En sus redes suele publicar fotos con compatriotas emprendedores y confirma que la principal razón no es tributaria.

"Elegí Uruguay no sólo por su estabilidad económica, sino también institucional: es un país previsible, en el que funcionan las instituciones. Además, hay una comunidad emprendedora que se está estableciendo que es supervibrante", confía a iProUP el empresario.

El otro gran destino es España. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, en el país ibérico ya hay 89.500 argentinos radicados, 500 más que en 2020 y 15% por encima de los 77.650 registrados en 2019. Y cada vez más emprendedores albicelestes eligen esa plaza para desarrollar su vida y sus negocios.

Se puede decir que la "piedra fundamental" de ese hub de entrepreneurs criollos la colocó Martín Varsavsky hace tres décadas. El empresario dejó el país a los 17 años, escapando de la Dictadura en los '70, y desde fines del siglo pasado creó cinco unicornios en España, entre ellos Jazztel, Ya.com y FON.

Además, se unió al prolífico emprendedor-inversor argentino Matías Nisenson y a Alec Oxenford para crear Myelin, un fondo de capital enfocado en proyectos latinoamericanos.

"España es elegida por su similitud: es la Argentina europea. Es similar pero ordenada y primermundista", asegura a iProUP Nisenson, creador de Tiempy, un programador de publicaciones en redes sociales que vendió en 2016; y Defi Wonderland, un hub de finanzas descentralizadas.

Además, agrega que "el foco principal es cultural porque allá hay una buena selección de emprendedores. Tanto Uruguay como España son elegidos porque ofrecen incentivos", además de EE.UU. porque "allí está el capital".