Elon Musk sorprendió en X (Twitter) y habló sobre Javier Milei: ¿qué fue lo que pasó?

Desde su sorpresiva victoria en las PASO 2023, el candidato presidencial libertario, Javier Milei, recibió un importante apoyo de parte de personalidades destacadas de todos los ámbitos.

El candidato por La Libertad Avanza (LLA) expresó en reiteradas ocasiones su firme apoyo a la dolarización de la economía argentina, algo que llamó la atención de figuras reconocidas empresariales del exterior.

Ahora, hasta el propio Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, expresó su opinión en torno a la posibilidad de que Milei sea el próximo presidente de la Argentina.

En medio de la visita del periodista estadounidense Tucker Carlson, al país para entrevistar al candidato presidencial, el entrevistador subió una foto con el libertario a su cuenta de X (Twitter) y, entre varias respuestas, figuró la del propio Musk.

"Javier Milei en Buenos Aires. Enemigo del Washington Post y probable próximo presidente de la Argentina", tuiteó Carlson como epígrafe a la foto con el líder de LLA.

Como respuesta al posteo del periodista, con afinidad a las ideas de Donald Trump y Jair Bolsonaro, apareció un mensaje del ahora dueño de la red social X, Elon Musk.

Would be quite a change — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2023