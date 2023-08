Así fue el irónico posteo de Marcos Galperin en Twitter tras la suba del dólar a $780

El reconocido empresario Marcos Galperin escribió un tweet irónico relacionado a la suba del dolar. A continuación, toda la información

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, hizo un irónico posteo relacionado con la suba del dólar, que ayer 16 de agosto alcanzó un nuevo récord al tocar los $795 y cerró a $780.

En su cuenta de Twitter, Galperin publicó un video en el que varios periodistas aparecen llorando y conmovidos frente a la situación económica durante el gobierno de Cambiemos.

"Tremenda tanta sensibilidad...", rotuló el material Galperin, difundido en primer término por la cuenta @Indignado. "Con un dólar a $19 y la pobreza en 30% lloraban y querían prender fuego el país. Hoy, con el dólar a $800 y la pobreza en más del 60%, están todos en silencio ¿Qué loco, no?", cuestiona la descripción original del video.

El irónico posteo de Galperín

La secuencia a la que hace alusión el empresario comienza con la imagen de la periodista Romina Manguel llorando años atrás en Animales Sueltos (América TV), programa que conducía Alejandro Fantino, por el 33% de pobreza reportado durante la gestión de Mauricio Macri.

El segundo que aparece en pantalla es el periodista Lucio Di Matteo, quien compartió un estudio de la UCA que informaba que Cambiemos dejaría su gobierno con un 40% de pobres, una cifra que ascendía al 60% en el caso de niños y adolescentes.

Entonces, expresó entre lágrimas: "En el momento en el que tenés la suerte de comprarle a tu hijo un buen plato de comida le tenés que decir: hijo, vos sos de los cuatro que no son pobres, hay seis que son pobres".

A continuación, el material incluye una participación de la periodista Mercedes Ninci en el programa conducido por Mariana Fabbiani Lo de Mariana (eltrece). Fue en 2021, en el marco del segundo año de la administración de Alberto Fernández, cuando manifestó:

"Me pone mal tanta pobreza, perdón. Los que recorremos las villas... Que les pase algo a esta gente tan honesta y tan laburante. No podemos seguir así, si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, no podemos seguir adelante. Ya estoy harta de lo descartable y la gente de esta villa es descartable".

El video compartido por el fundador de Mercado Libre concluye con la imagen de Fabbiani, a quien también se la ve emocionada ante las declaraciones de una entrevistada que da cuenta de la difícil situación que viven los jubilados.

Ayer, ante la difusión de la secuencia en las redes sociales, Manguel hizo un posteo alusivo en Twitter y cruzó a quienes "insisten" en hostigarla.

"(Sic) A los que insisten en hostigarme y ridiculizarme por haber llorado en tv (y no fue por el dólar a 40 p E.F te salió bien la operación) quiero que me digan si imaginaban un dólar a 780. Yo no. Y una suba del 300 por ciento me parecía muchísimo por el impacto que generaba. Hoy no", tuiteó.