Lo que esperabas: Twitter agrega la reproducción de videos de YouTube en el timeline

Twitter sigue agregando funciones que lo usuarios demandaban hacía tiempo. no son todas, aún faltan, como la opción de editar tweets, pero la posibilidad de reproducir vídeos de YouTube directamente desde el timeline es bienvenida.

Esta semana, Twitter comenzó a probar la reproducción de vídeos de YouTube sin que sea necesario abrir el navegador integrado en la aplicación. Actualmente, si pulsas la miniatura de un vídeo de dicha plataforma, automáticamente se abre el navegador con la versión web de YouTube. Sin embargo, ahora el contenido comenzará a reproducirse dentro de la app.

Have a collection of higher res photos waiting to be shared? We’re testing ways for you to upload and view 4K images on Android and iOS.If you're in the test, update your high-quality image preferences in "Data usage" settings to get started. pic.twitter.com/EgW5fsb8Z8 — Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021

Es importante reiterar que, por ahora, se trata de una prueba disponible sólo para un número limitado de usuarios de iOS. Además, Twitter indica que la beta únicamente está activa en Estados Unidos, Canadá, Japón y Arabia Saudita. Eso sí, pronto se expandirá a otros territorios del mundo. Queda pendiente conocer cuándo lanzarán la versión final para el resto del público, incluyendo los usuarios de Android.

Twitter señala que su propuesta pretende evitar que las personas «abandonen la conversación» para reproducir un simple vídeo. Aunque no especifican los motivos por los que esta novedad llega hasta ahora, es probable que todo se deba a un tema de APIs (Interfaz de programación de aplicaciones) y convenios con YouTube. En el pasado, Twitter cerró alianzas con otras redes sociales para facilitar la visualización de contenido desde su plataforma. Instagram fue un ejemplo.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX — Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021