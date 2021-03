Se cayeron los servidores de WhatsApp, Facebook e Instagram y estallaron las redes sociales

Los servidores de WhatsApp, Instagram, y Facebook Messenger se cayeron alrededor de las 14:30 de hoy, hora Argentina. Ambas plataformas que pertenecen a Facebook, propiedad de Mark Zuckerberg, todavía no dijeron nada al respecto y se desconoce el motivo de la baja del servicio.

Instagram, WhatsApp and Facebook messenger have stopped working https://t.co/boWJaMxDG0 — The Independent (@Independent) March 19, 2021