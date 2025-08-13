Apple negó las acusaciones de Elon Musk sobre favorecer a OpenAI en la App Store y defendió que su plataforma es "justa y libre de sesgos"

Recientemente, Elon Musk amenazó con demandar a Apple por violar regulaciones antimonopolio, debido a que, según el CEO de Tesla, la empresa favorece a competidores como OpenAI en su App Store.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar y desde la compañía con sede en Cupertino aseguraron que la App Store es "justa y libre de sesgos", en respuesta a la acusación del magnate tech.

Elon Musk en contra de Apple

Vía una serie de posteos en X, la red social de Musk, el empresario afirmó que Apple "se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el puesto número 1 en la App Store", y calificó esta conducta como "una clara violación antimonopolio".

Por otro lado, la apertura del modelo Grok 4 y la introducción del generador de imágenes y videos Grok Imagine no lograron que la app de Grok llegue al primer puesto en la App Store, mientras que OpenAI sigue liderando la lista.

Actualmente, en Estados Unidos, el primer puesto de la app más descargada de la App Store es para ChatGPT, el asistente de IA creado por OpenAI, actualizado recientemente.

La nueva versión de esta inteligencia artificial cuenta con un modelo actualizado y más avanzado de la compañía, GPT-5, disponible para todos los usuarios de la app.

El liderazgo de OpenAI causó malestar en Musk, quien acusó directamente a Apple de favorecer a su principal competidor, para luego anunciar que tomará acciones legales, ya que, según él, "constituye una violación antimonopolio inequívoca".

Qué le contestó Apple a Elon Musk

Apple no esperó y arremetió contra los dichos del empresario en un comunicado oficial y aseguró que la app "está diseñada para ser justa y libre de sesgos".

"Presentamos miles de aplicaciones a través de gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos utilizando criterios objetivos", expresó un portavoz de la compañía.

Y agregó: "nuestro objetivo es ofrecer un descubrimiento seguro para los usuarios y oportunidades valiosas para los desarrolladores, colaborando con muchos para aumentar la visibilidad de las aplicaciones en categorías que evolucionan rápidamente".

Por otro lado, Musk ya se manifestó en contra de OpenAI en el pasado cuando intentó bloquear la transición de esta empresa a un modelo con fines de lucro.

Por último, Apple tiene un acuerdo con la empresa de Altman, ya que su chatbot desembarcó en iOS como complemento de Siri, con el fin de ofrecer respuestas más complejas.