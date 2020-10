Todo lo que debes saber sobre Disney + y el contenido que brindará para los usuarios de América Latina

Como parte de sus esfuerzos para vencer a plataformas como Netflix y Amazon, el productos internacional de contenidos traerá Disney+ a Latam en noviembre

Se acerca la hora de la verdad para Netflix y Amazon en América Latina. Disney+ llegará a la región este 17 de noviembre y, a través de un comunicado, compartió algunas de las series y películas que tendrá en exclusiva. Como en otros mercados donde ha llegado la plataforma, se espera que sea el único servicio con acceso a franquicias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Esto sugiere que terminará sus licencias con otras apps a su llegada.

De acuerdo con Disney, la plataforma tendrá estrenos simultáneos en América Latina de series como "Falcon y el Soldado del Invierno" y "The Mandalorian". Es decir, la región no tendrá que esperar semanas o meses a que estas producciones se adapten para el mercado regional. En lo que se refiere a contenido original y exclusivo, la empresa anunció que proyectos como "La Dama y El Vagabundo", "Hamilton", "SparkShorts" y "The Right Stuff" estarán en esta app.

Disney apuesta a poder posicionarse rápidamente en el mercado por su gran calidad de contenidos

Al mismo tiempo, Disney+ hizo mucho énfasis que su plataforma de streaming no interferirá con sus estrenos en canales tradicionales. Se espera que sus contenidos en televisión lineal van a seguir siendo una parte importante de su estrategia en América Latina. Asimismo, en lo que respecta a sus películas, se seguirán llevando a los cines las producciones de Star Wars, Pixar, Disney y Marvel. El filme live action de Mulán estaría disponible el cuatro de diciembre.

¿Cuál será el efecto de la casa del ratón en sus rivales de streaming?

A casi un año que se lanzó el servicio de Disney+ al mercado, la productora tardó mucho en llegar a América Latina. Un error que podría ser bastante grave en el largo plazo. De acuerdo con Statista, el streaming de Video-on-Demand (VoD) solo en Sudamérica generará ingresos anuales de dos mil 245 millones de dólares (mdd) en 2020. Cierto, palidece frente a los 24 mil 79 mdd de Estados Unidos (EEUU). Pero se espera que crezca a doble dígito hasta el 2024.

La pregunta ahora es, ¿qué podría provocar la llegada de Disney a esta región. Con más de 34 millones de suscriptores, en cifras también de Statista, el rival a vencer es Netflix. Y viendo lo que sucedió en EEUU, la casa del ratón tiene probabilidades de hacer daño. Según USAToday, la creadora de Stranger Things había perdido un millón de usuarios en diciembre con la llegada de Disney+. A la vez, The Motley Fool apunta que la líder del mercado no fue la más afectada.

Películas como The Mandamorian serán su gran caballito de batalla en el mercado

Quienes más sufrieron fueron HBO, Showtime y otras plataformas con una oferta que no logra complementar eficazmente ni a Netflix ni a Disney+. Viendo el caso de EEUU, según Statista, las apps que más parecen sufrir de una baja tasa de cross-suscription son Apple TV+ y HBO Max. Es decir, ofertas con librerías tal vez no tan variadas o robustas. En el caso de Latam, es posible que ello se exprese en dolores de cabeza para ofertas como Blim, Claro Video y DAZN.Una guerra que Disney necesita ganar

Si bien la apuesta de la casa del ratón para América Latina es buena, estas cifras muestra que no necesariamente es infalible. Y Disney realmente necesita consolidarse en la región. A raíz de la pandemia, de acuerdo con The Hollywood Reporter, prácticamente solo su unidad de direct-to-consumer está soportando su crecimiento. Además, aunque EEUU seguirá siendo en el mediano plazo el mercado más atractivo, Statista no cree que pueda equiparar a sus rivales.

No hay duda que hay un interés entre la audiencia. Cuando la cuenta de Disney en América Latina reveló por accidente la fecha de llegada del streaming a la región, generó bastante ruido en las redes sociales. Asimismo, la gigante de entretenimiento ha logrado ser más ágil que su rival Netflix en el desarrollo de funciones tendencia, como el Watch Party que se popularizó en la pandemia. Pero mucho probablemente dependerá de la estrategia de comercialización final, indicó Merca2.0.