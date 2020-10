¿Censura a Netflix?: acusan a la plataforma de difundir imágenes obscenas de niños en la película "Cuties"

La película francesa Cuties, estrenada en septiembre en Netflix, se vio envuelta en una polémica y causó una reacción violenta en las redes sociales por parte de personalidades conservadoras en Estados Unidos.

Estos están encabezados por teóricos de la conspiración de QAnon y grupos de padres de familia, quienes piden que la plataforma estrella de la cuarentena elimine el film de su cinemateca.

Netflix, Inc. indicted by grand jury in Tyler Co., Tx for promoting material in Cuties film which depicts lewd exhibition of pubic area of a clothed or partially clothed child who was younger than 18 yrs of age which appeals to the prurient interest in sex #Cuties #txlege pic.twitter.com/UJ1hY8XJ2l — Matt Schaefer (@RepMattSchaefer) October 6, 2020