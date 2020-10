En pleno cierre de empresas, Disney+ llega a la Argentina: por qué invierte en medio de una economía en crisis

Las plataformas de streaming crecen y avanzan más allá de la crisis económica y la pandemia. Las claves de un negocio que cada vez tiene más jugadores

Los economistas y empresarios difieren en muchas cuestiones pero coinciden en algo: la Argentina no presenta un ambiente favorable para recibir inversiones. Si bien la negociación de la deuda trajo algo de calma, la crisis económica local, el cepo al dólar, la inflación y otros problemas de fondo sin resolver - a los que se suma la pandemia- alejan la llegada de nuevos proyectos al país.

La situación de las empresas locales es complicada. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el 10% de las Pymes (unas 60.000) de todos los rubros están cerradas o a punto de hacerlo.

"Nuestra última encuesta marca un 62% de capacidad ociosa. Hasta que se ocupe esa capacidad y no se conozca la salida a esta crisis, es difícil que haya inversiones", lamenta en diálogo con iProUP, Pedro Cascales, secretario de prensa de CAME.

Casos como el de Garbarino, que enfrenta una situación más que complicada; o el de Car One, que planea desprenderse del 51% de su negocio; o el de LATAM, que dejó de operar vuelos de cabotaje en el país, son algunos de los tantos ejemplos de las turbulencias que afectan a compañías reconocidas de todos los rubros.

El laboratorio Pierre Fabre vendió su fábrica a un rival argentino; la empresa estadounidense Axalta y la alemana Basf abandonarán el país en 2021. La autopartista francesa Saint-Gobain Sekurit cerró su fábrica de Campana en julio y comenzará a producir en Brasil. Y la lista es por demás extensa.

"Estamos ante una crisis económica y del tejido social muy difícil. Para peor, Argentina ya venía de una situación muy frágil. El escenario local es muy desalentador para la inversión extranjera, ya que se necesita previsibilidad y políticas de largo plazo", indica a iProUP Daniel Tricarico, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).

Un brote en tierra arrasada

Disney aprovechará sus principal fuerte para plantarse a Netflix y Amazon Prime Video: las franquicias más taquilleras del cine

Sin embargo, no todas son malas noticias. En medio de tanta oscuridad, el anunció de la llegada de Disney+ para noviembre se proyecta como un arcoiris que promete iluminar, o al menos traer luz nueva, al mundo de los servicios de streaming conocidos como Over The Top (OTT).

En el país, el Gobierno rechaza la fusión entre las señales de cable Fox Sports y ESPN, ambas del conglomerado estadounidense, a pedido de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Así, la firma de entretenimiento más grande del planeta fue acusada de concentración económica y tiene 15 días para presentar un proyecto ante la Secretraría de Comercio. Pero eso no detiene su agresiva estrategia en el terreno online.

La plataforma de The Walt Disney Company ya tiene 60,5 millones de suscriptores en aquellos territorios en los que está presente desde su lanzamiento en Estados Unidos, en noviembre del año pasado.

Con su llegada a América Latina, los usuarios podrán acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet a una selección de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic y producciones originales exclusivas.

Pero, ¿ por qué plataformas de streaming como PlutoTV, que está disponible desde fines de marzo, o Disney+ avanzan en Argentina en medio de las crisis? Los especialistas coinciden en que los servicios de streaming OTT son los grandes ganadores de esta pandemia junto a otros segmentos como logística, ecommerce, farmacéuticas y alimentación.

Christian Buteler, presidente de Buteler Servicios Financieros, señala que las condiciones para invertir son por demás difíciles y no se ven muchos capitales desembarcando. Sin embargo, haberse corrido de la zona de default, aunque no soluciona todos los problemas, es un escollo menos que tendrán que sortear quienes quieran hundir capital en el país.

"Es una apuesta a la expansión que está haciendo la compañía y Argentina, pese a todo, siempre ha sido un mercado interesante para este segmento de negocios. A valor dólar, los salarios están muy bajos, y si bien hay mucha incertidumbre sobre el futuro, para quien quiera invertir a mediano o largo plazo puede ser un buen momento para ingresar", opina.

Más allá de ser economías en crisis, agrega Carlos Blanco, director de Análisis de Mercado de Dataxis, lo que se está planteando son nuevas maneras de provisión de contenidos que van en dirección contraria a la tradicional.

"En Argentina, la distribución quizá no ha sufrido un golpe tan fuerte como en Brasil, donde la TV Paga cae cada día y es mucho claro cómo las redes móviles y otras plataformas se están convirtiendo en redes de distribución alternativas", señala Blanco.

Ante el quiebre del paradigma de la TV paga y la búsqueda de nuevas formas de distribución, se eliminan los intermediarios. "Disney va a llevarse más por una incursión directa que por una sociedad con cualquier operador de TV paga", completa el analista.

Un mercado muy disputado

Según datos de Carrier y Asociados, casi nueve de cada 10 usuarios de Internet en Argentina consume al menos un servicio OTT. Y realiza el siguiente desglose:

80% de los internautas locales usa Netflix

75% mira contenidos a través de Youtube (series, películas, documentales, programas de TV en vivo o retransmitidos)

(series, películas, documentales, programas de TV en vivo o retransmitidos) 20% está abonado a Flow, de Cablevisión

15% está suscripto a Amazon Prime Video (que triplicó su base de clientes en un año)

(que triplicó su base de clientes en un año) En cambio, HBO Go y Fox Play disminuyeron su share de 20% a 13% y de 17% a 12%, respectivamente

Como es sabido, Netflix es el jugador dominante en la región e impone su política de precios, con lo cual será un desafío para cualquiera que ingresa competir en ese sentido.

Aunque Disney se niega a adelantar el valor de la suscripción para América Latina (cuesta u$s6,99 en Estados Unidos y €6,99 en Europa), los abonos de Netflix en Argentina van de $199 a $449 (u$s2 y u$s4,5 a cotización "solidaria") por mes.

En ese sentido, Blanco opina que el servicio de Amazon marca la ruta que probablemente siga Disney+. "Prime Video se la está bancando con precios muy bajos, alianzas con operadores y promociones de tres meses al 50%", remarca.

Y completa: "No se entrega a competir de manera directa al principio, sino con alianzas con los operadores TV Paga y Telecomunicaciones que lo ayudan a promover su servicio y le resuelven el tema de la facturación por cuenta y orden que no es algo menor".

PlutoTV es otra de las nuevas plataformas que en marzo se sumó a la oferta de contenidos en el país, en plena crisis y en el comienzo de la pandemia.

Marco Nobili, vicepresidente Senior de Negocios Emergentes y Estrategia en ViacomCBS Networks Americas, señala a iProUP que el lanzamiento siempre estuvo previsto para ese mes. "La propuesta de contenido de calidad y gratuito que ofrece Pluto TV se convirtió en una gran aliada para todos los usuarios, que se encuentran transitando este momento tan particular que nos toca vivir a nivel mundial".

Pluto TV es una opción gratuita soportada por publicidad que crece entre los argentinos

Ya cuenta con 33 millones de usuarios activos mensuales en América latina, Europa y EE.UU., tiene más de 100 socios de contenido y una biblioteca de 18.000 horas con películas, series, documentales y shows de entretenimiento.

Nobili agrega que "ViacomCBS invierte u$s13.000 millones al año en contenidos y está desarrollando nuevas formas de llegar a una audiencia que es cada vez más diversa".

"Pluto TV apunta al público que está dispuesto a consumir publicidad para ver su contenido favorito, pero también hay una audiencia que prefiere pagar para no ver publicidad", señala el directivo.

Nobili asegura que por eso se anunció "una nueva plataforma global de video bajo demanda que tendrá contenido de CBS All Access, Showtime, Paramount, MTV, Nickelodeon y Comedy Central. Será una gran apuesta para el 2021".

Hay lugar para todos

Hay propuestas para todos los públicos, edades y gustos. El vasto mundo de servicios de video por Internet crece, se expande, se diversifica. También son variadas las formas en que llegan a los consumidores: de manera directa o a través de alianzas con proveedores de TV por cable o Internet.

"Los operadores de banda ancha usan la metáfora del supermercado de OTT, el lugar donde el usuario entra y encuentra todas las opciones. Se usan como anabólicos para generar más tráfico", opina Blanco.

En ese sentido, las grandes empresas de telecomunicaciones tienen todas las de ganar por su posibilidad de agregar todos los servicios del mercado, o al menos los más importantes, en un mismo lugar. Así, evitan que los usuarios realcen la gestión de la suscripción a más de un OTT y simplifican su experiencia.

Para Nobili, el acceso al contenido estará cada vez más diversificado, lo que implica grandes oportunidades para el ecosistema de los servicios de streaming.

"El universo de las OTT tiene una gran capacidad de transformación y dinamismo, lo que le permite adaptarse rápidamente a los nuevos hábitos y formas de consumo. Esto quiere decir que son múltiples las oportunidades del negocio OTT de cara al futuro", remarca el directivo.

El desembarco de Disney+ seguramente impacte en la grilla de los operadores de TV Paga y el resto de las plataformas de streaming. Habrá que observar de cerca cómo se desenvuelve el mercado con la entrada de este nuevo jugador. Por su parte, desde noviembre los usuarios tendrán una nueva oferta de contenidos para disfrutar en su tiempo libre.