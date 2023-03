Franquicias sin competencia: cuatro modelos de negocios, inversión inicial y en cuánto recuperás la que pusiste

Si bien hay rubros que cuentan con varios jugadores, también hay marcas sin rival en el mundo de las franquicias y ofrecen una buena oportunidad de negocio

Se estima que en Argentina hay alrededor de 1.500 empresas que operan con el formato de franquicias: desde pizzerías y cafeterías hasta centros de estética y pinturerías.

Pero también existen algunas únicas en su rubro: quizás tienen competidores en el mercado pero no dentro del ecosistema de franquicias, lo que permite al inversor apostar a un sector prometedor.

Servicio técnico GoFix: cuánto cuesta la franquicia y tiempo de recupero

Jerónimo Gallo tuvo dos tiendas de productos Apple como franquiciado. Le fue muy bien hasta que la firma de la manzanita detectó ciertas irregularidades del distribuidor local y cortó los contratos.

Gallo se quedó con un amplio conocimiento del mercado de celulares y el franchising. Junto a Juan del Campo, en 2014 fundaron GoFix, empresa que brinda servicio técnico y venta de accesorios para smartphones y tablets. Arrancaron con un local en Recoleta, actualmente tienen más de 67 entre propios y franquiciados, y ya desembarcaron en Uruguay y Perú.

Los smartphones son parte esencial de la vida de cualquier persona, pero con un precio promedio de $50.000, no siempre es fácil reponerlos cuando se averían y llevarlos al service suele ser la mejor opción. Gallo asegura que reparan más de 250.000 celulares al año.

"Si bien el servicio técnico existía, estaba más asociado a las cuevas y a la ilegalidad. Creamos un negocio transparente con foco en el cliente y eso permite que muchos quieran tener su propio servicio técnico. Hasta ahora, somos los únicos que otorgamos franquicias", cuenta Gallo.

GoFix es la primera franquicia de reparación de celulares y tablets

Entre canon de ingreso, stock inicial y mobiliario se requiere una inversión total aproximada de u$s25.000. Promete una facturación mensual de $1.500.000, por lo que calculan que el tiempo de repago oscila entre los 12 y los 18 meses.

"GoFix es un excelente autoempleo: se requiere de la presencia del dueño. La clave es que en cada local hay un técnico y, como no son fáciles de conseguir, nosotros le damos la capacitación que se requiere", aclara Gallo.

Bebidas en cápsulas Smartdrink: cuánto cuesta la franquicia y tiempo de recupero

Sólo con una coctelera (o cualquier contenedor con tapa) se puede preparar un mojito, sólo por nombrar uno de la docena de cócteles que Smartdrink comercializa en formato de cápsulas desde 2013 y desde mediados del año pasado opera con franquicias.

Patricio Folatelli, presidente e inventor de Smartdrink, afirma a iProUP que las franquicias "están dirigidas a quienes buscan un segundo ingreso o una actividad complementaria a su trabajo".

"Cada uno va a comercializar las cápsulas entre particulares, locales gastronómicos u hoteles a través de sus redes sociales, página web o tienda online de acuerdo a su conveniencia. También puede salir a vender local por local. Lo que prefiera", añade.

En seis meses, el empresario lleva otorgadas 78 franquicias y la clave, dice, es lo innovador del producto y los bajos costos que implica. Ofrece dos modelos:

Básico: cuesta $990, incluye el uso de marca y el marketing requerido para la venta. La ventaja de este modelo es que "el franquiciado elige qué producto compra a partir de $15.000", indica

cuesta $990, incluye el uso de marca y el marketing requerido para la venta. La ventaja de este modelo es que "el franquiciado elige qué producto compra a partir de $15.000", indica Profesional: tiene un costo de $299.000 e incluye desde uniformes y catálogos hasta una mini barra plegable y una sombrilla para eventos, entre otros accesorios y herramientas

"Lo más interesante es que les regalamos lo mismo que invirtieron en productos. Por lo tanto, esos $299.000 los recupera con la venta en dos meses", asegura .

¿Qué funciona como garantía del negocio? "Los 10 años comercializando un producto único en el mercado, sin competidores y con el respaldo de Lamborghini. Juntos desarrollamos la coctelera Smartdrink2", destaca el empresario.

Patricio Folatelli es inventor y presidente de Smartdrink, un negocio de tragos en cápsulas

Además, cuenta orgulloso que tiene solicitudes de patentes en más de 70 países y master franquicias en Cuba, República Dominicana y México .

Si bien reconoce que la existencia de las cápsulas de café le facilitó la tarea de explicar su invención, espera la llegada de competidores para que no le quede a él solo la ardua tarea de evangelizar y fidelizar el producto.

Tienda de huevos: cuánto cuesta la franquicia y tiempo de recupero

¿Cuántos huevos hay que vender para pagar un alquiler?, se preguntaban los propietarios del local antes de decidir si les rentaban el inmueble a Gastón Girard y Lucas Bertachini. Seis años después, con cuatro puntos de venta, pueden responder claramente: unos 300 maples por día y sí, remarca Girard, "solo vendiendo huevos" .

El primer local lo abrieron en 2018 en la localidad bonaerense de Mercedes, donde los socios están radicados hace años. Luego inauguraron en Luján, General Rodríguez y el barrio de Saavedra. Para seguir expandiéndose este año, rompieron el cascarón y salieron a buscar franquiciados.

"Nuestras franquicias no requieren de una gran inversión y pueden ser atendidas por sus dueños, sin tener empleados. Por lo tanto, el tiempo de recupero no supera los 12 meses", asegura a iProUP Girard, quien anticipa que el primer local no propio se abrirá en Caballito.

Para sumarse al negocio, se requiere un desembolso de u$s15.000, que contempla el canon de ingreso, stock inicial y mobiliario. Girard indica que un franquiciado factura de$48 millones al año.

Tienda de Huevos es única en su rubro: tiene sus propias granjas con la que abastece a sus sucursales y el mercado

Los socios también son dueños de dos granjas en Mercedes, una de postura y otra de cría de gallinas ponedoras, lo que permite una trazabilidad controlada del producto.

"Abastecemos a la industria y al mercado en general, con seis galpones y más de 60.000 gallinas. Con lo que producimos en dos días, 600.000 huevos, abastecemos nuestros cuatro locales todo el mes", cuenta el emprendedor.

Jardín maternal La casa de Abu: cuánto cuesta la franquicia y tiempo de recupero

El jardín maternal La Casa de Abu se fundó en 2011 en San Juan y ahora busca crear al menos un centro de primera infancia en cada provincia bajo el modelo de franquicias.

Actualmente hay dos: en Mendoza Capital y en la localidad bonaerense de Banfield. Esperan cerrar el año con cinco más en La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y el barrio porteño de Belgrano.

"La Casa de Abu es el primer jardín maternal con franquicias de Argentina y Sudamérica. España es el país más fuerte del rubro con cinco guarderías gigantescas, le sigue México y luego EEUU", afirma a iProUP Gastón Azcona, fundador del jardín y miembro de un instituto de formación docente creado por sus padres hace 38 años que colabora pedagógicamente con la Casa de Abu .

Desde febrero está abierta la convocatoria para la apertura de una sucursal en Belgrano y, si sus planes funcionan como espera, no descarta desembarcar pronto en Chile, Paraguay y Uruguay.

La Casa de Abu es la primera franquicia en el país de jardines maternales

Para abrir una sucursal de La Casa de Abu, la inversión inicial ronda los $2,5 millones y el tiempo de recupero ronda los 18 meses, con una facturación de $1.400.000 por turno, según la zona.

"En cuanto a otro negocio, el del crowdfunding, se ingresa con una acción mínima de $60.000. El socio puede recibir su ganancia al mes, por trimestre o cada año. Obtiene 8%, 24% o 98%, respectivamente", señala el empresario, quien una vez que devuelva los aportes a los inversores venderá como franquicia los jardines de infantes inaugurados bajo este modelo.

Además, remarca que "ser el único jardín maternal con franquicias es una ventaja porque te permite innovar y tomar decisiones a tu ritmo".