Esta startup argentina podría estar en el camino de transformarse en un nuevo unicornio local

Latinoamérica se ha convertido en terreno fértil para las inversiones en startups y emprendimientos, estando Argentina entre los primeros países

El suelo argentino se convirtió en 2021 en tierra fértil para una persistente lluvia inversiones, que puso de nuevo al país en el centro de la escena y elevó hasta 11 el número de unicornios.

Vercel, Aleph, Mural, Bitfarms, Ualá y TiendaNube fueron los últimos en sumarse a esta mesa chica. Estas empresas recibieron:

Mural consiguió u$s50 millones de Insight Partners y Tiger Global

Vercel recaudó u$s102 millones en su Serie C

Ualá recibió u$s350 millones de SoftBank Latin America Fund y Tencent

Aleph levantó u$s470 millones de CVC Capital Partners.

Tiendanube embolsó u$s500 millones en su Serie E, codirigida por Insigith Partners y Tiger Global

Más allá de estos casos, que son los más resonantes y se llevan todas las luces, todo el ecosistema argentino vio aterrizar nuevamente propuestas de inversión que invitan a ilusionarse con un mayor protagonismo con vistas a lo que viene.

Con el inicio de 2022, empiezan a surgir proyectos prometedores a nível nacional sobre el que grandes fondos ya pusieron sus ojos. Uno de ellos es "Celeri", ideado por tres graduados del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el cual fue elegido por la aceleradora Y Combinator para recibir mentoría y la posibilidad de grandes inversiones de los EE.UU. así como de expandirse hacia nuevos mercados.

La startup fue desarrollada en el 2021 por dos graduados en Ingeniería Industrial; Mathias Caramutti y Lucas Ranallo, y el graduado de Ingeniería Electrónica, Bernardo Michel.

Según indicaron desde la incubadora Y Combinator, la startup argentina recibirá durante el programa asesoramiento para continuar con el desarrollo técnico y también ayuda para obtener inversiones en Estados Unidos que le permitan crecer. En este caso, la empresa nacional busca ofrecer herramientas tecnológicas a financieras para cumplir con las regulaciones nacionales. En el caso de Argentina, de la AFIP, Banco Central, Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We’re excited to announce that <a href="https://twitter.com/celeriApp?ref_src=twsrc%5Etfw">@celeriApp</a> is backed by <a href="https://twitter.com/ycombinator?ref_src=twsrc%5Etfw">@ycombinator</a> as part of its W22 batch! <a href="https://t.co/zShDUVYAvc">pic.twitter.com/zShDUVYAvc</a></p>— celeri (@celeriApp) <a href="https://twitter.com/celeriApp/status/1476616829032349697?ref_src=twsrc%5Etfw">December 30, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Este emprendimiento tiene por objetivo ayudar a empresas financieras a escalar sus operaciones cumpliendo con las normativas vigentes de instituciones como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF)", explican sobre la startup. Y agregan: "Para ello ofrecemos herramientas en la nube para simplificar los procesos de KYC & AML y el seguimiento de las obligaciones regulatorias". indicaron desde Forbes Argentina.

Celeri pretende ayudar a entidades financieras privadas a escalar sus operaciones a partir del cumplimiento de las normativas vigentes impuestas por entes públicos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Lo que hace para cumplirlo es ofrecer herramientas en la nube que simplifiquen los procesos de KYC & AML y permitirles realizar un seguimiento de las obligaciones regulatorias de estas empresas.

Por su parte, la aceleradora Y Combinator tiene como objetivo impulsar el crecimiento de compañías del rubro tecnológico. Lanzado en 2005, el fondo ya aceleró a más de 3.000 empresas, algunas de renombre que se establecieron como las firmas más grandes del mundo a partir del impulso recibido por Y Combinator, siendo destacada esta último como una de las aceleradoras más exitosas de Silicon Valley por Forbes.