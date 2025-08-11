La docente podrá responder preguntas, proponer ejercicios y mantener un seguimiento individual de cada alumno. Su estreno será el 15 de agosto

Una escuela de Santa Fe anunció la incorporación de "Zoe", la primera docente desarrollada en su totalidad con inteligencia artificial para estudiantes de nivel secundario.

La iniciativa se estrenará el 15 de agosto en la Escuela de Enseñanza Particular Incorporada (EEMPI) N°3004 "San José", ubicada en Villa Cañás, una ciudad de casi 10 mil habitantes del departamento General López.

La ciudad está situada a 180 kilómetros de Rosario y se encuentra a 370km de la capital de la provincia santafesina.

Este establecimiento educativo será el primero e