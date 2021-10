Luego de recibir u$s25 M de Mercado Libre, la "firma favorita" de Galperin cotizará en Wall Street

Esta presentación se produce poco después de que Mercado Libre invirtiera u$s 25 millones en Aleph, que cuenta con una valoración de u$s 2 mil millones

Una de las empresas preferidas de Marcos Galperin se prepara para salir a bolsa en 2022 y el ex CEO de Mercado Libre felicitó a sus colegas en Twitter.

Felicitaciones Gaston y Nacho por este importante paso! ???????????? https://t.co/SI7igqJbJu — Marcos Galperin (@marcos_galperin) October 14, 2021

Se trata de Aleph Holding, que presentó de manera confidencial una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en los EE. UU. De esta forma se prepara el camino para que la compañía de publicidad digital realice su oferta pública a principios de 2022, según fuentes allegadas.

Nueva junta directiva

En preparación para su IPO Aleph construyó su junta directiva. El director financiero de Mercado Libre, Pedro Arnt, acordó recientemente unirse a la junta, al igual que Imran Khan, ex director de estrategia de Snap Inc. y director ejecutivo y cofundador de la plataforma de comercio electrónico en línea Verishop Inc., como presidente, según informó el sitio del Wall Street Journal.

La firma genera ingresos ayudando a diversas corporaciones y empresas de redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn, a conectarse con pares interesadas en la publicidad a nivel local o mundial. La compañía opera en más de 70 países en 43 monedas y está conectada con miles de anunciantes.

Meses atrás, Aleph, que tiene oficinas en Buenos Aires, Dubai y Miami, vendió una participación a la empresa de capital privado CVC Capital Partners por u$s470 millones, lo que le valió alcanzar una valoración de u$s2.000 millones.

En aquel entonces, Galperin también tuiteó al respecto y su felicitación se hizo viral. El fundador del unicornio remarcó este éxito y destacó a sus colegas Gastón Taratuta e Ignacio Vidaguren.

Sobre Aleph

La compañía con sede en Miami tiene presencia actualmente en 90 países y atraviesa un proceso de expansión global. Hace algunas semanas anunció la adquisición de una firma africana Ad Dynamo, que les permitió ingresaren en ese continente. Además, con esta inyección de capital busca seguir avanzando y llegar a Medio Oriente. De esta manera, la empresa espera facturar u$s1000 millones este año por su actividad global.

Gastón Tartura

Además, Taratuta designó a Imran Khan como presidente del directorio, un especialista en IPOs que lideró las salidas a la bolsa de Alibaba y Snap. Aleph –compuesta por IMS, Httpool, AdDynamo y Social Snack– también anunció recientemente la adquisición de Ad Dynamo, con la que extendió su presencia en África.

En la actualidad, el negocio de la empresa se concentra en la publicidad en las redes sociales. Cuando un anunciante quiere usar las plataformas para promocionar sus productos y servicios debe pasar por intermedio de Aleph, ya que gestiona la pauta de las grandes de Sillicon Valley (Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok, Linkedin).

Una parte esencial del negocio es la exclusividad de representación que tienen en los distintos países. Aleph Holding está compuesta por cuatro marcas que brindan distintas soluciones de publicidad y comunicación: Httpool, IMS, Wise.Blue y Social Snack. Con la inversión de CVC por u$s470 millones, el grupo se encuentra más cerca de salir a la Bolsa: según la agencia Reuters sería el año próximo.

Además, hace unas semanas Tartara había anunciado una alianza con Ad Dynamo, firma que actualmente representa exclusivamente a Twitter, Spotify, Snapchat y Verizon Media en África, el holding extiende sus servicios a nível global, con la llegada a un continente prácticamente inexplorado por empresas del país.

A lo largo del 2020, Aleph Holdings tuvo un crecimiento exponencial, con el que alcanzó los u$s475 millones de valoración.

"Para nosotros es muy importante la expansión en África: aportaremos valor a nuestros socios y clientes actuales y ampliaremos las relaciones existentes en otras partes del mundo. Seguimos el crecimiento y la expansión geográfica de Ad Dynamo durante los últimos cinco años y estoy emocionado de darles la bienvenida a la familia Aleph. Admiro a Sean y al equipo, y trabajaremos juntos para hacer de esta una asociación exitosa", comentó Taratuta al respecto de la expansión de su negocio.

El innovador que va ser parte de Silicon Valley

Gastón Taratuta inició su camino emprendedor en 2005, año en que, con una inversión propia de apenas u$s5.000 dólares, fundó el gigante en medios, marketing y publicidad IMS.

En 2010, cinco años después de su creación, ya contaba con oficinas en los Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Colombia. En 2015, Sony adquirió el 51% de las acciones de la empresa y, en 2019, IMS volvió a comprar participación para recobrar el procentaje mayor de control accionario, mientras que Sony mantuvo el 10% de las acciones. En 2020, Taratuta asumió el rol de CEO de Aleph, holding de IMS.

Aleph se dedica a proveer a las marcas una maximización del valor en su inversión mediante un servicio integral, que comprende tecnología patentada innovadora, experiencia digital y conocimiento arraigado del mercado local. Los equipos de Aleph ayudan a las marcas a optimizar las principales plataformas digitales, acercándolas a sus clientes en este sentido.