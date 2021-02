Crece el número de "unicornios cripto": qué se puede esperar de este ecosistema tan dinámico

Más de 53 proyectos blockchain surgieron como "unicornios cripto" con una capitalización de mercado de miles de millones de dólares, y esto recién empieza

Algunos de los unicornios más conocidos incluyen a SpaceX de Elon Musk, una empresa privada de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial, y Coinbase, el exchange de criptomonedas más gran de los Estados Unidos con una valoración actual de u$s 8 mil millones.

Si bien la atención del mundo se ha centrado en la pandemia del coronavirus, el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020 y el reciente fenómeno de inversión social causado por r/Wallstreetbets, el sector de las criptomonedas ha ascendido silenciosamente a una valoración total de más de u$s 1.2 billones.

Sumado a todo esto, actualmente existen más de 55 proyectos con estatus de unicornio que tienen una capitalización de mercado de más de u$s 1 mil millones.

18 principales proyectos por capitalización de mercado. Fuente: Messari

El reciente evangelismo por Bitcoin (BTC) de personas como Michael Saylor, Mark Cuban y Elon Musk está ayudando a poner todos los reflectores sobre la naciente industria de las criptomonedas, y con esto llega el ojo perspicaz de los inversores institucionales que rápidamente querrán mirar más allá de BTC hacia las otras prometedoras oportunidades que existen en el espacio.

Estos proyectos ya no se centran solo en hacer de su criptomoneda un medio de intercambio global. Algunos de los principales proyectos incluyen plataformas de contratos inteligentes, protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), tokens de privacidad, proveedores de oráculos e incluso monedas basadas en memes orientadas al humor.

Con eso en mente, estos son algunos de los principales proyectos unicornio del espacio cripto a tener en cuenta a medida que las instituciones comienzan a hacer sentir su presencia en los mercados de criptomonedas.

Proyectos de primera línea

Bitcoin es el primero en el espacio de las criptomonedas, ya que allanó el camino para que el resto existiera y tiene más del 61% del valor total del mercado de criptomonedas, con una capitalización de mercado actual de u$s 843.000 millones.

Al ser la cadena más longeva y poseer la red de minería más fuerte de todas las criptomonedas que utilizar el protocolo de prueba de trabajo, es probable que BTC sea la opción preferida para el nuevo dinero que entra en el sector, que adoptará un enfoque cauteloso para empezar.

Porcentaje de la capitalización total de mercado. Fuente: CoinMarketCap

Al igual que muchos de los actuales creyentes de las criptomonedas se involucraron en el espacio, Bitcoin será la "moneda de entrada" que introduce el concepto y lleva a una mayor exploración.

Ethereum (ETH), con una capitalización de mercado actual de u$s 196 mil millones, es la segunda opción obvia, ya que es la plataforma de contratos inteligentes más utilizada y alberga la mayoría de los principales protocolos de DeFi que han visto crecer su popularidad en los últimos meses.

Otros de los proyectos más viejos que han sobrevivido a múltiples ciclos alcistas-bajistas y han alcanzado el estatus de unicornio son Litecoin (LTC), que ha surgido como una alternativa fiable de transferencia de valor frente a las comisiones más altas y los tiempos de bloques más largos de BTC, y Monero (XMR) y Zcash (ZEC), dos monedas de privacidad, que allanaron el camino para llevar transacciones anónimas a la cadena de bloques.

Estos proyectos tienen actualmente una capitalización de mercado de u$s 10.500 millones, u$s 2.750 millones y u$s 1.070 millones respectivamente.

Las finanzas descentralizadas toman el centro del escenario

Desde principios de 2020, uno de los principales impulsores del crecimiento del sector de las criptomonedas ha sido la aparición de las finanzas descentralizadas.

Los exchanges descentralizados (DEX) como Uniswap han crecido constantemente, pasando de ser una simple dApp (aplicación descentralizada) con interfaz de exchange a una plataforma de comercio en expansión que ahora promedia un volumen comercial semanal de u$s 6.72 mil millones, una cifra que rivaliza con el volumen de los principales exchanges centralizados.

Volumen comercial semanal de Uniswap. Fuente: Uniswap

El token de gobernanza UNI de Uniswap se distribuyó inicialmente a los usuarios de la interfaz que probaron suerte con el protocolo cuando aún estaba en desarrollo, pero ahora el token puede encontrarse en los exchanges tanto centralizados como descentralizados.

El protocolo también recibió el apoyo de capital de riesgo para garantizar su desarrollo. Con una capitalización de mercado actual de u$s 5.900 millones y con un precio para su token de u$s 19.79, es probable que Uniswap esté en la lista de seguimiento del dinero inteligente que está observando el espacio.

SushiSwap, el principal competidor de Uniswap, también ha alcanzado el estatus de unicornio con una valoración actual de u$s 1.8 mil millones. La plataforma ofrece un sistema centrado en la comunidad que permite a los poseedores de tokens hacer staking con su SUSHI para participar en la gobernanza, así como obtener ingresos pasivos de las comisiones comerciales generadas por el protocolo.

Valor total bloqueado en DeFi. Fuente: Defi Pulse

Mientras que los DEX ayudaron a facilitar el crecimiento de DeFi, los protocolos de préstamo han surgido como el principal atractivo para el valor total bloqueado (TVL) y los precios más altos de los tokens.

Maker (MKR), AAVE y Compound (COMP) son las plataformas líderes cuando se mide el valor total bloqueado (TVL) en un protocolo. Actualmente hay un valor combinado de u$s 15.63 mil millones depositados en contratos inteligentes que interactúan con los protocolos y su capitalización de mercado oscila entre u$s 2.100 millones y u$s 5.980 millones.

Además de las oportunidades para ganar un alto rendimiento que ofrecen los protocolos de staking, los inversores minoristas también se sienten atraídos por las características de gobernanza que dan a los poseedores de tokens la posibilidad de participar en el desarrollo futuro del protocolo. Es probable que estos consentidos de DeFi atraigan el interés del capital a largo plazo.

La congestión de Ethereum impulsa la innovación de los contratos inteligentes

El dominio de Ethereum en DeFi ha demostrado ser un arma de doble filo, ya que la creciente congestión de la red provocó un aumento insostenible de las tarifas de gas.

Precio promedio del gas de Ethereum. Fuente: Etherscan

Las elevadas tarifas de gas han abierto la puerta a otras plataformas de contratos inteligentes para cubrir la necesidad de opciones de capa 2, además de poner de manifiesto la necesidad de proveedores de oráculos que puedan comunicar los datos de forma segura entre plataformas.

Entre las prometedoras plataformas de contratos inteligentes que han surgido encontramos a Polkadot (DOT) y su cadena hermana Kusama (KSM), que introducen la interoperabilidad con Ethereum y otras cadenas de bloques de primera línea como solución a la actual naturaleza de silo de las redes separadas.

La capitalización de mercado de DOT ha subido a u$s 18.800 millones, mientras que Kusama es nuevo en el club de los unicornios, dado a que su capitalización de mercado acaba de superar la marca de los u$s 1 mil millones por primera vez el 6 de febrero.

Curiosamente, Cardano (ADA), uno de los proyectos de la era ICO de 2017, también ha comenzado a ganar impulso en las últimas semanas tras la incorporación de contratos inteligentes al protocolo y las insinuaciones de futuros esfuerzos relacionados con DeFi.

Actualmente, la capitalización de mercado de Cardano es de u$s 19.800 millones y la integración de DeFi podría ayudar a impulsar su valor al alza, ya que ADA todavía tiene que aprovechar la liquidez que ofrecen los exchanges descentralizados.

Theta ha sido el primero en tomar la delantera en lo que respecta a la transmisión de video basada en blockchain, y el proyecto ha añadido recientemente la funcionalidad de contratos inteligentes, la habilidad para crear tokens no fungibles y el lanzamiento de su DEX, Thetaswap, el 4 de febrero.Los oráculos se unen a la fiesta

A medida que más participantes entran en el espacio de las criptomonedas y surgen nuevas cadenas de bloques que se adaptan a nichos específicos, la comunicación entre redes separadas será esencial para la salud general y el continuo crecimiento del sector.

Aquí es donde entran en juego los proyectos de oráculos para ofrecer formas fiables y seguras de transferir datos.

Principales proyectos de oráculos. Fuente: CoinGecko

Chainlink (LINK) es el proyecto de oráculos más importante en lo que se refiere a integraciones a protocolos y valoración. LINK tiene actualmente una capitalización de mercado de u$s 10.370 millones y se espera que la reciente integración del proyecto con el exchange Kraken añada más valor al proyecto.

Mientras tanto, novatos como UMA y The Graph (GRT) alcanzaron recientemente el estatus de unicornio preparándose para el mercado alcista de 2021. Ambos proyectos han desarrollado formas novedosas de rastrear, registrar y transmitir datos y han alcanzado valoraciones de u$s 1.700 millones y u$s 1.100 millones.

GRT ha estado especialmente activo en el departamento de crecimiento, anunciando múltiples asociaciones y próximas integraciones, incluyendo puentes a DOT y Binance Coin (BNB).

La manada de los "unicornios" crecerá

Bitcoin irrumpió en la escena financiera hace más de doce años y se ha ido forjando un camino hacia la prominencia que los gobiernos y el sistema financiero mundial ya no pueden pasar por alto.

Ahora que las instituciones finalmente han comenzado a mostrar interés por BTC y ETH, es el momento de echar un vistazo más de cerca a lo que ofrece el emergente ecosistema blockchain.

Es probable que la manada de unicornios crezca y, teniendo en cuenta que el sector de las finanzas descentralizadas se encuentra todavía en una fase de crecimiento muy temprana, hay mucho valor que encontrar en estos proyectos unicornios, indicó CoinTelegraph.