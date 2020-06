El MIT buscan emprendedores en Latinoamérica: así podés participar de su nuevo hackaton

El evento se celebrará del 19 al 21 de junio y apunta a proveer soluciones a cuestiones apremiantes para proteger a la población más vulnerable

El coronavirus llegó a América Latina en febrero, cuando Brasil confirmó un caso en São Paulo. Desde entonces, los gobiernos latinoamericanos han tomado distintas medidas para proteger a las poblaciones y contener la propagación del COVID-19.

¿Qué tipo de apoyo necesitan los sistemas de salud latinoamericanos? ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger a la población más vulnerable? ¿Qué herramientas pueden ayudar a evitar la difusión de la desinformación acerca de la crisis? ¿Qué se necesitará para empoderar a la economía informal en tiempos de distanciamiento social?

Auspiciado por la prestigiosa escuela de negocios del Massachusetts Institute of Technology (MIT Sloan), "América Latina vs. COVID-19" es un evento virtual de 48 horas que se centrará en desarrollar soluciones para abordar estas cuestiones apremiantes, soluciones que tengan un impacto significativo en América Latina en los próximos tres a seis meses.

El hackaton es parte de la serie "Desafío COVID-19 de MIT", y el evento "América Latina vs. COVID-19" se celebrará del 19 al 21 de junio de 2020.

Este evento es el primero de la serie enfocada en América Latina y se realizará en tres idiomas: inglés, español y portugués.

"Al poner en práctica el lema de MIT, ‘Mens et Manus’ (Mente y mano), hemos creado una estructura que permite a miles de participantes de muy diversas formaciones y países formar equipos, idear soluciones y ponerlas en práctica", dijo Alfonso Martinez, uno de los organizadores del evento y graduado 2020 del programa MBA de la Escuela de Negocios MIT Sloan.

"Colaboramos con organizaciones locales para diseñar los problemas más relevantes y oportunos y crear, después de la hackaton, una infraestructura que apoya a los innovadores para generar un impacto significativo en América Latina en los próximos meses", añadió.

Etapas de "América Latina vs. COVID-19"

El hackaton será un evento abierto al público y su objetivo es convocar a las personas interesadas en ayudar a combatir el COVID-19 en la región. Todos están invitados a postularse para participar antes del martes 16 de junio al mediodía.

El 19 de junio, los participantes se reunirán para presentar sus ideas sobre una problemática específica. Los participantes luego formarán equipos para enfocarse en los problemas principales e idear sus soluciones.

En las 48 horas siguientes, los equipos trabajarán estas ideas con la asistencia de mentores y organizaciones que colaboran en este proyecto.

El 21 de junio, los participantes se reunirán para exponer sus presentaciones finales al panel de jurados, y se seleccionarán los equipos ganadores por segmento.

Pasado el fin de semana, las mejores ideas y equipos tendrán la posibilidad de codesarrollar e implementar su solución con el respaldo de las empresas e instituciones que apoyan el proyecto.

Algunos de los colaboradores que participan del desafío son UNESCO, Amazon Web Services, Bayer Pharmaceutical, IBM, Fundación Lemann, Universidad de Santiago de Chile, Tecnológico de Monterrey, Universidad del Pacífico Perú, Insper de Brasil, Universidade Federal De São Paulo, Intersystems, RIMAC Seguros, Credicorp, Airtable, J-Pal y muchos más.

Este evento virtual se realizará después de la hackaton "Beat the Pandemic II" (Vencer a la pandemia II), realizada del 29 al 31 de mayo de 2020. Otras hackatones anteriores, parte del "Desafío COVID-19" de MIT, fueron: MIT COVID-19 IDEAthon (IDEAton de MIT sobre COVID-19), Beat the Pandemic I (Vencer a la pandemia I), Africa Takes On COVID-19 (África enfrenta al COVID-19) y MIT COVID-19 Datathon (Maratón de datos de MIT sobre COVID-19).

Desde el sitio web específico del Desafío, se puede obtener más información sobre el evento América Latina vs. COVID-19 y consultar la lista de instituciones participantes.