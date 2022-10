Twitter en llamas: Elon Musk pasó la escoba y suma una nueva herramienta para el ecosistema NFT

La red social del pajarito posee un nuevo dueño oficial y, además, lanzó una esperada herramienta en formato beta. Descubrí de qué se trata

El magnate sudafricano y dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, finalmente completó la compra de Twitter por un valor total de u$s44.000 millones, para luego despedir a sus principales directivos.

Pero esta no es la única novedad de la red social del pajarito, ya que en las últimas horas se dió a conocer una nueva herramienta piloto para creadores y coleccionistas de NFT.

Con la adquisición ya finalizada, los accionistas de la compañía recibirán u$s54,20 por cada acción y Twitter pasará a ser propiedad de Elon, que ya anunció planes de cambiar las políticas de moderación de contenido de la red social para apostar por "una mayor libertad de expresión".

El cierre de la compra puso fin a meses de vaivenes entre la red social y el multimillonario por la adquisición de la compañía.

Twitter: oficialmente tiene nuevo dueño

El reconocido empresario pidió a Twitter el número exacto de cuentas falsas que había en la plataforma, así como el modo que tenía la compañía de auditar dichas cuentas y de eliminarlas.

Debido a eso, y después de demostrar durante meses su exasperación con la forma en que se gestionaba la red social, Musk despidió al director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, así como a otros dos altos cargos.

Elon Musk es oficialmente el nuevo dueño de Twitter

La concreción de la compra tiene lugar un día después de que Musk anunciara a los empleados de la compañía que se retractaba de despedir al 75% de los trabajadores, como estimó inicialmente.

La compra de Twitter por parte del multimillonario podría afectar al funcionamiento de la plataforma, que tiene directo impacto en gran parte del sistema político y de los medios de comunicación de todo el mundo.

Twitter y una herramienta para el ecosistema NFT

La red social eligió a Rarible, Dapper Labs, Magic Eden y el marketplace de tokens no fungibles (NFT) Jump.trade, para probar su herramienta "NFT Tweet Tiles", donde usuarios podrán conectar sus imágenes de perfil a sus monederos web para verificar la propiedad.

Twitter Dev lo explicó a través de sus redes sociales:

"Algunos enlaces a NFT en @rarible, @MagicEden, @dapperlabs y @Jumptradenft ahora le mostrarán una imagen más grande del NFT junto con detalles como el título y el creador. Un paso más en nuestro viaje para permitir que los desarrolladores impacten la experiencia de tweet".

A principios de año, Twitter se convirtió en una de las primeras redes sociales en incorporar NFT en la propia aplicación. Se trató de la función Imágenes de perfil, vinculada con la API de OpenSea, donde el usuario debía tener un monedero cripto para comprar un NFT.

El mundo NFT sigue expandiéndose en diferentes rubros

Por el momento la herramienta aún no está disponible para todos. En esta ocasión, "NFT Tweet Tiles" estuvo disponible por meses para New York Times, Wall Street Journal y The Guardian.

¿De qué se trata esta herramienta?

De acuerdo con Daily Hodl, el formato permitirá mostrar una imagen más grande de los NFT, e incluirá metadatos sobre el autor o creador, así como descripción de la obra, lo cual será útil para coleccionistas, quienes podrán pormenorizar detalles a potenciales compradores.

Además, los creadores tendrán más oportunidades de colocar sus NFT en marketplaces como OpenSea, ya que los usuarios podrán conectar sus monederos y verificar los datos de la obra, mediante un enlace directo, y todo en Android o iOS.