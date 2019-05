Tengo un teléfono Huawei: ¿cómo me afecta la guerra con Google?

No es solo Google la firma que tras la orden del presidente Trump que prohíbe hacer negocios con Huawei cancela sus tratados con dicha firma

Intel, Qualcomm y Broadcom son otras de la empresas norteamericanas que obedecieron la prohibición del gobierno norteamericano de hacer negocios con el gigante chino. Si bien Huawei posee sus propios módems y procesadores, la ruptura con los tres fabricantes de chips más grandes a nivel mundial sin duda afectará a sus dispositivos.

La decisión de Qualcomm no tendrá demasiado impacto en Huawei ya que tradicionalmente se posicionó como rival directo y la firma china posee chips alternativos. El mayor problema para el fabricante asiático será el de encontrar alternativas a Intel, que provee chips para todas las portátiles con Windows y para todos sus servidores.

Te puede interesar ¿Cuántos puestos eliminará la Inteligencia Artificial en el sector bancario?

Previendo este bloqueo de la Administración Trump, Huawei se hizo con una reserva de procesadores para poder aguantar al menos tres meses, según informó Bloomberg. Otros fabricantes de memorias que dejarán de ser proveedores del gigante chino son Infineon Technologies, Micron Technology y Western Digital. Por su parte el fabricante europeo ST Microelectronics está planteando dejar de proveer sus componentes a la firma fundada por Ren Zhengfei

Huawei informó que dispone de un plan B hace unas semanas para el caso de que no pueda utilizar Android en su plenitud. La compañía china ha apostado hace unos años a fabricar sus propios procesadores, lo que le daría cierta independencia que otras marcas chinas no poseen actualmente.

Por su parte, los usuarios que hoy tienen un Huawei van a poder seguir usando Google Play (descargando apps). "Estamos cumpliendo con la medida del gobierno y analizando sus implicaciones. Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y las protecciones de seguridad de Google Play Protect siguen funcionando en dispositivos Huawei", aseguró un vocero de Google a iProUP. Sin embargo, los nuevos teléfonos de Huawei, si la medida del gobierno de US se mantiene así, no van a salir con las apps del desarrollador de Android. Pero para los actuales no hay problema con usarlas o actualizarlas.