La e-Palette ya alcanza nivel 2 de autonomía y la marca proyecta pruebas para lograr nivel 4 en colaboración con municipios y empresas

Toyota presentó la e-Palette BEV, su nuevo vehículo eléctrico de última generación, que es mucho más que un medio de transporte, ya que puede adaptarse a diferentes necesidades como puede ser un negocio sobre ruedas, espacio de servicios o entretenimiento.

El vehículo eléctrico todo terreno fue lanzado oficialmente este lunes 15 de septiembre en Japón.

El diseño de la e-Palette presenta un interior amplio y ventanales grandes que dan sensación de espacio.

Toyota apunta a que esta unidad brinde nuevas formas de moverse, adaptándose a las ideas y necesidades de los usuarios, mientras aporta un diseño moderno que renueva el paisaje urbano

Por ahora, la e-Palette solo estará disponible en algunas áreas puntuales de Japón como Toyota Arena Tokyo, sus alrededores y en la ciudad experimental Woven City. Allí se empleará tanto para transporte como para operar como tienda móvil.

Además, el fabricante realizará pruebas de conducción autónoma con concesionarios, municipios y socios tecnológicos, con la meta de lanzar modelos con autonomía de nivel 4 hacia 2027. Actualmente, la conducción autónoma cumple con el nivel 2.

Toyota e-Palette BEV: diseño y funcionalidades

Lo novedoso de la e-Palette es que puede cambiar de función a lo largo del día, para ser usado como bus en horas de mayor demanda y luego convertirse en tienda mientras se recarga.

Además, su diseño flexible permite personalizarlo en su interior con equipos de comunicación o entretenimiento para experiencias inmersivas, inlcuyendo desde eventos deportivos hasta recorridos turísticos.

Otro dato clave es que la unidad prioriza la accesibilidad. Para eso ofrece un piso bajo, puertas corredizas anchas y una rampa eléctrica para personas en silla de ruedas, además de un sistema de sujeción automática para mayor seguridad.

Por último, la e-Palette incorpora dirección "steer-by-wire", señalización digital personalizable dentro y fuera del vehículo, asistencia de salida segura y monitoreo de cabina.

También, permite carga rápida y puede funcionar como fuente de energía de emergencia durante desastres.