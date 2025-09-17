Con Ask Studio y Veo 3 Fast, los creadores podrán analizar audiencia, probar títulos y miniaturas, y generar contenido automáticamente

YouTube presentó la actualización más grande de herramientas de inteligencia artificial (IA) para creadores de vídeos, shorts y podcasts. durante el evento Made On YouTube realizado en Nueva York.

La plataforma busca agilizar todo el proceso creativo, desde la preproducción hasta la difusión de contenidos.

Se trata de Ask Studio, un nuevo chatbot de IA, que le permitirá a los creadores revisar el rendimiento de su canal, resumir comentarios, identificar los momentos más vistos y detectar caídas de audiencia.

Algunas de las funciones que ofrece incluyen:

Generadores de música y videos con IA

Edición automática de imágenes

Moderación de contenido

Análisis de audiencia

Estrategias para optimizar títulos y miniaturas

Las pruebas A/B, una técnica usada para comparar dos versiones de un contenido, ahora permiten experimentar con distintos títulos y miniaturas para ver cuáles mantienen mejor a la audiencia. Además incluye otras herramientas claves como:

Doblaje automático con sincronización labial

Etiquetas de auto-doblado

Colaboración compartida en métricas

YouTube refuerza así el uso de la IA en la creación de contenidos, y adelanta un futuro donde los vídeos estarán cada vez más guiados por la IA y menos por la intervención manual del creador.

YouTube lanza nuevas herramientas de IA para shorts, podcast y videos

Para Shorts, YouTube presenta Veo 3 Fast, que genera vídeos de 480p listos para la plataforma, con sonido incluido, y la función de remixes "Edita con IA", que convierte diálogos en bandas sonoras.

La actualización también llega a los podcasts y ofrece la posibilidad de convertirlos en Shorts o generar vídeos a partir del audio.

Estas funciones se implementarán primero en EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y estarán disponibles para creadores en otros países en los próximos meses o años, como la conversión de imágenes en vídeos con motion, prevista para fines de 2026.