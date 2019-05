Problemas en el paraíso: conocé los tres mayores dilemas de Silicon Valley, la capital tecnológica

No es una ciudad, región o condado y no posee fronteras claramente definidas pero es el lugar donde florecen los Facebook, Apple, Google o Netflix

Si la zona fuera un país, sería el más rico luego de Qatar, gracias a poseer un Producto Interno Bruto per cápita de u$s 128.647, lo que representa una zona tremendamente rica. Las casas promedio, sin contar mansiones, cuestan más de u$s 1 millón y el alquiler mensual de un departamento común ronda los u$s 3.000.

En entrevista con el sitio BBC Mundo, Russell Hancock, presidente y director ejecutivo del centro de estudios Joint Venture Silicon Valley, afirma que Silicon Valley "es una región que está en riesgo por la creciente desigualdad. El costo de la vivienda es el más alto de Estados Unidos y un tercio de la población no puede sostenerse sin ayuda".

En un análisis realizado por Hancock y un equipo de investigadores se muestra que a pesar de que la región sigue creciendo y que tiene empleo completo, hay otra cara que no se muestra. Estos son los tres problemas principales:

1 - Desigualdad

Si bien la zona fue históricamente de clase media, la diferencia fue creciendo paulatinamente en los últimos 20 años. "Tenemos 50 multimillonarios y 10.000 millonarios, pero muchos de los empleados no pueden vivir aquí", explica Hancock.

El salario anual promedio en Silicon Valley llegó a los u$s 140.000 en 2018, más del doble que en el resto de Estados Unidos, pero sigue estando muy polarizado. Según Cary McClelland, autor de Silicon City: San Francisco in the Long Shadow of the Valley, "La disparidad de ingresos ha aumentado entre los profesionales vinculados a la tecnología y el resto de las personas"

2 - Costo de la vivienda

Ante los 3.000 dólares que cuesta en promedio el alquiler de un departamento, muchos profesionales optan por alquilar en la periferia. Los que tienen ingresos menores incluso han tenido que dormir en un auto.

Si bien crece la construcción de viviendas, solo el 15% son accesibles a residentes con ingresos son bajos o moderados. "El costo de la vivienda se ha disparado y han aumentado los desalojos", agrega McClelland. A la vez subieron servicios como el cuidado de niños y el transporte.

3 - La gente se tiene que ir.

Los que han sido desplazados por el alto costo de vida han tenido que trasladarse a zonas como Sacramento, San Joaquín, Austin o Seattle. Esto implica que muchos trabajadores tengan que viajar 3 horas en promedio para llegar a su trabajo. Si a esto sumamos un sistema deficiente de transporte el problema es aún mayor. "Incluso hay abogados y médicos que han tenido que irse", apunta McClelland.

En 2018 los asiáticos superaron por primera vez a los blancos e hispanos como mayoría poblacional en Silicon Valley. En el caso de empresas con alta especialización tecnológica, el 40% de los empleados son chinos o hindúes.

Como Silicon Valley no posee autoridad, cada gobierno local de los dos, cuatro o hasta nueve condados que podemos incluir en la zona, tiene diversos problemas que enfrentar y resolver.

Esto ocasiona que los efectos del boom tecnológico provoque migraciones sociales que transforman el norte de California. A la vez que las personas se mueven, las startups más pequeñas empiezan a buscar otros polos tecnológicos en Estados Unidos como alternativa a los problemas de Silicon Valley.