La Selección Argentina se consagró Campeón del Mundo: Messi lo consiguió y traerá la Copa al país

En una final dramática, el equipo argentino se impuso por 4 a 2 en las tandas de penales, tras igualar 3 a 3 en el tiempo reglamentario

La Selección Argentina se consagró campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022 al superar por 4 a 2 a Francia en la tanda de penales, tras igualar 3 a 3 en un electrizante partido.

Lionel Messi, en dos ocasiones, una de penal, y Ángel Di María marcaron los goles del conjunto argentino, mientras que Mbappe, en dos ocasiones, una de penal, anotó para el combinado galo.

Desde el inicio del encuentro, el equipo argentino intentó poner la pelota al piso, moverla rápido para generar espacios y rápidamente buscar el sector izquierdo, sector en el que el director técnico, Lionel Scaloni, decidió ubicar a Di María.

En uno de esas combinaciones Julián Álvarez abrió la pelota a la derecha, donde se encontraba Di María. El delantero enganchó hacia adentro, se sacó de encima a Dembele, y fue derribado dentro del área.

A los 23, Messi engañó a Lloris y con un certero zurdazo cruzado se encargó de canjear la falta por gol y poner a la Selección Argentina arriba en el marcador.

Francia sintió el golpe y adelantó sus líneas y la Argentina no la perdonó: Molina, Mac Allister y Messi jugaron a un toque hasta que Álvarez alargó la pelota de nuevo para Mac Allister que, antes de entrar al área, dejó a Di María cara a cara con Lloris, antes de salir a gritar el segundo gol.

En una jugada de antología, Ángel Di María convierte el segundo gol para Argentina.

Después del segundo gol, la Argentina sumó tranquilidad y siguió con la misma intensión. Francia acusó el impacto y dispuso dos cambios en su ataque para darle mayor dinámica: Giroud y Dembele dejaron sus lugares a Marcus Thuram y Kolo Muani.

Ya en el complemento, Mac Allister no consiguió puntear una buena habilitación de Enzo Fernández y Lloris respondió bien. En la siguiente, Cuti Romero ganó en mitad de cancha, Messi habilitó a Di María y la jugada terminó con un derechazo de De Paul de pique al piso que murió otra vez en las manos de Lloris.

Lloris apareció en tres ocasiones para dejar en partido a Francia. A los 58, ante Álvarez no pudo sorprenderlo; dos minutos después, Di María engañó a todos por la izquierda y Messi no consiguió darle dirección a su remate de zurda. En la siguiente aproximación, Mac Allister no consiguió conectar por el medio otra buena habilitación de Álvarez y el arquero francés se lució.

Dos minutos después, Scaloni decidió reemplazar a Di María por Marcos Acuña. Recién a los 70, Mbappe generó peligro con un enganche desde la izquierda y un derechazo que salió muy lejos.

El director técnico Didier Deschamps volvió a mover el banco y decidió el ingreso de Eduardo Camavigna y Kingsley Coman por Theo Hernández, y Antonine Griezmann.

Enzo Fernández tuvo otra chance desde el borde del área y, otra vez, Lloris respondió bien. A los 77, Messi habilitó a De Paul, que no consiguió enviar el centro certero al medio.

Y llegó el minuto fatal. De una desconcentración desde la derecha, Otamendi derribó a su marca dentro del área. Mbappe canjeó el penal por gol y puso a Francia en partido.

Para colmo, dos minutos después, la estrella de PSG recibió la pelota completamente solo y de volea igualó el encuentro.

Antes del cierre del tiempo reglamentario, Coman volvió a desbordar a Molina y Martínez debió esforzarse en dos ocasiones para ahogar el tercer grito de gol.

En la última jugada del partido, Lloris volvió a lucirse al sacarle un terrible pelotazo a Messi y envió la pelota al córner.

Ya en el primer tiempo suplementario Scaloni dispuso el ingreso de Montiel por Molina, mientras que Deschamps agotó sus cambios con la entrada de Fofana por Rabiot.

Minutos después, Scaloni decidió el ingreso de Paredes y Lautaro Martínez por De Paul y Álvarez.

A los 104, Dayot Upamecano, consiguió tapar el remate a Martínez y, en la última jugada, otra vez el zaguero francés consiguió desviar otro remate del atacante de Inter de Italia, que tenía destino de gol. El juez polaco, sorpresivamente, ignoró el penal a favor del conjunto argentino.

El segundo tiempo suplementario comenzó de la misma forma: con la Argentina con la posesión de la pelota e intentando llegar con peligro ante Lloris.

A los 107 minutos, Messi ensayó una nueva volea y Lloris, una vez más, se tiró contra su palo izquierdo y consiguió despejar la pelota.

Apenas un minuto después, de un pelotazo largo, Enzo Fernández llegó hasta el fondo y fulminó a Lloris que, en esta ocasión, dio rebote. Messi, de frente al arco, consiguió puntear de derecha la pelota y poner otra vez a la Selección Arriba en el marcador.

En el minuto 115, Germán Pezzela entró por Mac Allister y en la jugada siguiente, el árbitro polaco cobró un nuevo penal a favor de Francia por una mano de Montiel. Mbappe, volvió a canjear la falta por gol.

En la última jugada del partido, Thuram no alcanzó a cabecear un perfecto centro de Mbappe.

Dybala ingresó por Tagliafico y la Argentina volvió a ir en busca del triunfo. Martínez le tapó un increíble mano a mano a Kolo Maune y en la réplica Martínez cabeceó muy desviado.

Francia tuvo la última del partido, pero Pezzella consiguió cortar el último slalom de Mbappe.

En los penales, otra vez, Martínez y Messi

En la tanda de disparos desde los once pasos, el arquero argentino fue otra vez clave.

Mbappe anotó el primer penal para Francia; pero Messi igualó enseguida el marcador.

En la apertura de la segunda tanda, Martínez le atajó el penal a Coman y luego Dybala amplió la diferencia.

Tchouameni tiró su remate afuera y Paredes, una vez más, amplió la diferencia a favor del equipo argentino.

En el arranque de la cuarta tanda, Kolo Muani marcó el segundo penal para Francia. Pero Montiel no falló y le dio el histórico triunfo al equipo capitaneado por Lionel Messi.