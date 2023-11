Durante Labitconf 2023, el evento cripto más antiguo del mundo y el más importante de la región, Carlos Maslatón, abogado, inversor y, en sus propias palabras, "bitcoinero", tuvo su panel y luego, accedió a entrevistas mano a mano con la prensa.

Entre algunos de los temas que el controversial "forero de internet" abordó durante su entrevista con iProUP, estuvo:

Su quiebre con Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA)

El por qué de su apoyo al candidato y ministro de Economía, Sergio Massa

La dolarización y por qué para él es imposible

"Quemar el Banco Central de la República Argentina" (BCRA)

Su opinión al respecto de la Moneda Digital Argentina (MDA)

iProUP : Iba a ir con Javier Milei y ahora apoya a Massa, ¿a qué se debe este cambio en su decisión?

Maslatón: Yo estoy separado de Milei y de LLA desde junio del 2022, no obstante lo cual, dije que me reservaba el derecho a opinar como si fuera parte del espacio y que lo iba a votar, en toda instancia, siempre y cuando, no arreglara con Juntos por el Cambio y con Mauricio Macri.

Cuando arregló con Macri se activó mi cláusula negativa, entonces ahora lo voto a Massa y quiero que gane y sea Presidente. Lo cual es mejor a que vaya Milei, quien ha girado ideológicamente hacia la ultraderecha, se ha dejado copar las bases por la gente más fascista y reivindicadora de la dictadura militar, está enloquecido con la dolarización. Yo no sé qué piensa ahora, si se cree lo que dice, en cualquiera de los casos, la dolarización es imposible".

¿Por qué es imposible la dolarización?

Milei habla de "quemar el BCRA", ¿usted cree que es también un slogan de campaña o que realmente lo va a inutilizar?

Lo único que voy a lamentar, si Milei no gana, que no quiero que gane, es que no se pueda probar la dolarización, que meta este experimento en el pueblo argentino y que vea como explota todo y hasta los más liberales sean los primeros en irlo a correr en contra. Porque la verdad que, me lo imagino tratando de hacerla y fracasando en el intento.

Sergio Massa propone crear una moneda de banco central (CBDC), algo que va en contra de su forma de pensar "bitcoinera", ¿cómo se tomó esa noticia?

En realidad lo que Massa propone es extender el actual sistema monetario argentino, a una parte cripto o digital y yo estoy en contra de eso.

Puedo imaginar el proceso psicológico de Massa, dijo ‘está el Bitcoin, ¿por qué yo no puedo crear algo así?’. Bueno, no lo puede hacer el estado.

¿Usted no lo puede orientar en eso?

Sí tengo oportunidad de hablar, sí. Pero no estoy todo el día en contacto con Massa. A veces recibo mensajes o le mando algo.

Esto lo quiero aclarar, yo no voy al gobierno de Massa si es presidente, quiero que gane pero no voy a ser funcionario. No puedo por mi actividades y tampoco tengo interés en ocupar un cargo público, pero soy un ciudadano responsable y quiero que al país le vaya bien.

Este tema de la MDA, vas a ver que no se hace. Es más, yo creo que va a fracasar el dólar cripto, porque la comunidad bitcoin es muy grande en el mundo. Es superior, no la maneja nadie, es descentralizada, no se puede expandir. 21 millones de BTC en el año 2140 es lo que va a haber. Esta batalla es nuestra y es contra el estado.