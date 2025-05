Los deepfakes ya son una de las amenazas más peligrosas de la era de la inteligencia artificial. En América Latina, los ciberdelincuentes los usan para estafas cada vez más sofisticadas, y en Argentina, la falta de conocimiento sobre estos contenidos falsos convierte al país en un blanco ideal.

Según un informe de Kaspersky, siete de cada diez argentinos no saben cómo identificar un deepfake. Y el problema no es exclusivo del país: el 69% de los latinoamericanos desconoce qué es este tipo de contenido manipulado, y el 67% no sabe cómo reconocerlo.

En Argentina, el 68% de los encuestados admitió no poder distinguir un video falso generado con inteligencia artificial. En países como Brasil, Colombia y Chile, los niveles de desconocimiento son aún mayores.

Esta falta de conocimiento tiene consecuencias concretas: solo en 2024, las estafas digitales mediante mensajes falsos crecieron un 300% en Argentina, según el Panorama de Amenazas de la compañía.

Cada vez es más común que los estafadores usen audios y videos falsos protagonizados por celebridades o influencers para promocionar productos que no existen o juegos fraudulentos.

Deepfakes: cómo funcionan

La estrategia de los ciberdelincuentes es simple pero efectiva: se apalancan en la confianza que generan las figuras públicas.

Las víctimas, al ver a una celebridad recomendando un producto "milagroso" o prometiendo ganancias rápidas, terminan ingresando a sitios web falsos donde comparten datos personales o hacen compras que nunca se concretan.

En este sentido, estas estafas logran su objetivo no solo por lo sofisticado de la tecnología detrás de ellas, sino que también porque muchas personas aún no saben cómo identificarlas.

Es por esto que, en la era actual, es de suma importancia mantenerse informado de los avances tecnológicos que nos rodean.

5 trucos para reconocer deepfakes

En este contexto, expertos de Kaspersky compartieron con TN Tecno una guía práctica para identificar contenidos falsos generados con IA: